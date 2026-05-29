Λίβανος: Τουλάχιστον 17 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Γυναίκες και παιδιά πολλά από τα θύματα
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 02:33

Λίβανος: Τουλάχιστον 17 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Γυναίκες και παιδιά πολλά από τα θύματα

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές με θύματα αμάχους, με το πρόσχημα της διεξαγωγής επιχειρήσεων έναντι της Χεζμπολάχ

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον δεκατέσσερις ανθρώπους χθες Πέμπτη στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει την «περιοχή επιχειρήσεών» του εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιφέρεια της Βηρυτού, όπου, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον λιβανικό στρατό, στοχοποιήθηκε διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, κοινότητα στα όρια των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η επίθεση αυτή «έχει τελικό απολογισμό τρεις μάρτυρες —μια γυναίκα και τη μικρή κόρη της, καθώς και παιδί με τη συριακή υπηκοότητα— και 15 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ανταποκριτής του AFP είδε τους δυο πρώτους ορόφους πολυκατοικίας να έχουν υποστεί ζημιές.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που στοχοποιείται κοινότητα κοντά στη Βηρυτό από την έναρξη της θεωρητικής κατάπαυσης του πυρός, η οποία ουδέποτε τηρήθηκε από τα μέρη.

Τα νέα πλήγματα εξαπολύθηκαν μια ημέρα προτού διεξαχθούν συνομιλίες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων και τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων των δυο χωρών, επίσης στην αμερικανική πρωτεύουσα, τη 2η και την 3η Ιουνίου.

Κι επίσης ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν, που θέλει το μέτωπο του Λιβάνου να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις τελευταίες ημέρες τις χερσαίες και τις αεροπορικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο και προχθές Τετάρτη προειδοποίησε πως πλέον θεωρεί «ζώνη μάχης» τον τομέα από τα σύνορα μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, 40 χιλιόμετρα προς βορρά.

Ένα κατεστραμμένο όχημα βρίσκεται ανάμεσα στα ερείπια στον τόπο ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην Τύρο του Λιβάνου, στις 28 Μαΐου 2026. REUTERS/Stringer

«Κλιμάκωση»

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στηλίτευσε την «κλιμάκωση» αυτή, κάνοντας λόγο για τη χρήση «670 βλημάτων την Τετάρτη», με άλλα λόγια «το υψηλότερο επίπεδο από τη 17η Απριλίου».

Νωρίτερα χθες οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς στον νότο.

Στην παραθαλάσσια πόλη Σαΐντα, χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21.

Άλλη επίθεση, με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, στοχοποίησε αυτοκίνητο που κινείτο σε δρόμο στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά και τους γονείς τους.

Η πολιτική προστασία ανέφερε εξάλλου στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έγιναν βομβαρδισμοί νοτιότερα, στην πόλη της Τύρου και στα περίχωρά της, έπειτα από εντολές εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων που εκδόθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι με τη συριακή υπηκοότητα, εκ των οποίων ο ένας ήταν παιδί.

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τον θάνατο μέλους του σε βομβαρδισμό καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν στη Ναμπάτια, ανατολικότερα.

«Θα μείνουμε εδώ»

Παρά το σφυροκόπημα ο Γαζουάν Χαλαουάνι, κάτοικος της προαιώνιας πόλης της Τύρου, το σπίτι του οποίου χτυπήθηκε, δεν θέλει να φύγει. «Θα μείνουμε εδώ, αυτή είναι η χώρα μας, η γη μας, η ζωή μας», είπε στο AFP.

Η Χεζμπολά, η οποία κάλεσε ξανά τις αρχές στη Βηρυτό να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανέλαβε χθες την ευθύνη για κάπου είκοσι επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που προσπαθούσαν να προελάσουν στον νότο.

Έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με drones στα οποία είναι τοποθετημένα εκρηκτικά στο βόρειο Ισραήλ, όπου στρατιωτίνα σκοτώθηκε χθες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις. Με τον νέο θάνατο αυξήθηκαν σε 24 οι απώλειές τους από τη 2η Μαρτίου, όταν άρχισε ο νέος πόλεμος, αφού η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Από τη 17η Απριλίου, έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου 400 τέτοια drones εναντίον ισραηλινών στόχων, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματικό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατείνονται πως «περίπου 2.500 τρομοκράτες της Χεζμπολά» έχουν σκοτωθεί από τη 2η Μαρτίου, ανάμεσά τους περίπου 800 αφότου ανακοινώθηκε η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη χώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.324 ανθρώπους από τη 2η Μαρτίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
«Απεχθής ενέργεια» 28.05.26

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

