Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 15 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 62 τραυματίστηκαν στον Λίβανο, παρά την κατ’ όνομα εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί.

Η UNICEF, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, χαρακτήρισε τα στοιχεία «συγκλονιστικά» και τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

«Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, 77 παιδιά φέρεται να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μόνο την τελευταία εβδομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Δεκαπέντε παιδιά σκοτώθηκαν και 62 τραυματίστηκαν σε επτά ημέρες. Αυτό σημαίνει κατά μέσο όρο 11 παιδιά κάθε 24 ώρες. Γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών επλήγη από αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο. Μόνο χθες, επτά παιδιά σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Δείτε σχετικό βίντεο της UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο:

“I feel drained,” says 11-year old Hussain from Lebanon, who wants to just go home and rest. Children’s lives and mental health are at risk as displacement and violence continue to be a threat. UNICEF and partners are supporting thousands of children, including those injured,… pic.twitter.com/D975UtjPbL — UNICEF (@UNICEF) May 25, 2026

Το Ισραήλ επιτίθεται σε διασώστες που φτάνουν σε σημεία που έχει πλήξει

Το Ισραήλ εκδίδει συνεχώς εντολές εκκένωσης περιοχών στον Λίβανο.

Δείτε την τελευταία σχετική ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF, Αβιχάι Αντράεε:

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: انصارية, الخرايب, شبريحا, صرفند, عدلون, بيصرية 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/KWjgfkODI8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2026

Εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους από τον ισραηλινό στρατό από τις 2 Μαρτίου και χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με οργανώσεις δικαιωμάτων.

«Αν η κατάσταση ασφαλείας συνεχίσει να επιδεινώνεται, ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψουμε ορισμένες περιοχές. Υπάρχουν ορισμένα όρια που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε για την ασφάλεια των ομάδων μας», δήλωσε στο Al Jazeera ο Τζέρεμι Ριστόρντ, εκπρόσωπος της ιατρικής ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», γνωστής με τα γαλλικά αρχικά της MSF.

Περίπου 40 νοσοκομεία στον νότο έχουν ήδη κλείσει, σημείωσε.

«Επιπλέον, οι ομάδες διάσωσης εργάζονται ήδη υπό έντονη πίεση για να προσαρμόσουν τις επεμβάσεις τους εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας», είπε ο Ριστόρντ, σημειώνοντας ότι οι διασώστες φοβούνται «επιθέσεις διπλού πλήγματος» από το Ισραήλ.

«Μερικές φορές δεν είναι καν σε θέση να παρέμβουν», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι 126 εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία έχουν σκοτωθεί και 310 έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο από τον Μάρτιο – «αυτό σημαίνει τέσσερις απώλειες την ημέρα», υπογράμμισε.