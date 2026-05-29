Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει τον τηλεοπτικό σταθμό «Iran International» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ελάφρυνση χρέους ύψους 650 εκατ. λιρών από τους μετόχους της, ενισχύοντας τον ισολογισμό της πλατφόρμας των αντικαθεστωτικών ενάντια στην Τεχεράνη, όπως αναφέρει αναλυτικό ρεπορτάζ των Financial Times.

Η ανταλλαγή χρέους με μετοχές πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και είχε διατηρηθεί κρυφή. Το κανάλι έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες, βαίνοντας πάντα ελλειμματικό από την ίδρυσή του το 2017, με την στήριξη να έγκειται σε Βρετανούς και Σαουδάραβες επενδυτές.

Η χρονική συγκυρία της διάσωσης ήταν εξαιρετικά ύποπτη και συνέβη λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσουν μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ιράν. Οι διαδηλώσεις και η συντριβή τους αποτέλεσαν, την αφορμή της επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ λίγες εβδομάδες αργότερα δολοφονώντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ανώτατους αξιωματούχους.

Το Iran International απασχολεί περίπου 700 άτομα παγκοσμίως και μεταδίδει στο Ιράν από το Λονδίνο μέσω δορυφόρου, μέσω ραδιοφώνου και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο οργανισμός εδώ και χρόνια προωθεί ως ηγέτη τον γιό του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, ορίζοντας ως λύση την επαναφορά της μοναρχίας στο Ιράν μέσα από αμφιβόλου ποιότητας δημοσιεύματα και έρευνες.

Από που προέρχονται τα χρήματα;

Το δίκτυο δεν έχει αποκαλύψει την πηγή χρηματοδότησής του, κάτι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους από τους δημοσιογράφους του, οι οποίοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά τις ανησυχίες τους σχετικά με τις συντακτικές του αποφάσεις.

To κανάλι και τα μέσα του, τα πρώτα χρόνια μέχρι και τον πόλεμο των 12 Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αποτελούσε μια αντικαθεστωτική φωνή, όμως η αξιοπιστία του χτυπήθηκε από τα fake news κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, όπου παρουσίαζε ζωντανούς ανθρώπους ως θύματα του καθεστώτος ή έβγαζε φωτογραφίες αναγνωρίσιμων προσώπων ως Ιρανούς αντικαθεστωτικούς. Κάτι που ξεκίνησε την αποκαθήλωσή του.

Η μητρική εταιρεία του Iran International, η Volant Media UK, έχει χάσει περισσότερα από 410 εκατομμύρια λίρες τα τελευταία πέντε χρόνια και χρωστά σε συνδεδεμένες εταιρείες περίπου 482 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς της που καλύπτουν το οικονομικό έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2024. Η Volant διαχειρίζεται επίσης ένα ξεχωριστό δίκτυο που ονομάζεται Afghanistan International.

Η Volant δηλώνει ότι είναι συντακτικά ανεξάρτητη, δεν έχει λάβει ποτέ κρατική χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ ή αλλού, και υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία ιδιωτών, εμπορικών επενδυτών. Αρνήθηκε να σχολιάσει την ταυτότητά τους.

Τα αρχεία της Volant στο μητρώο εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι στις 13 Δεκεμβρίου εκδόθηκε κατανομή 648 εκατομμυρίων μετοχών, αξίας 648 εκατομμυρίων λιρών.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιος «ξελάσπωσε» το Iran International ή αν πωλήθηκε

Μια ξεχωριστή δήλωση επιβεβαίωσης δείχνει ότι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των αρχικών 50.000 μετοχών της Volant μεταβιβάστηκε από τον Βρετανοσαουδάραβα, στέλεχος του κινηματογραφικού κλάδου, Άντελ Αμπντουλκαρίμ Αλαμπντουλκαρίμ, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα διευθυντή και γραμματέα της Volant, στην υπεράκτια εταιρεία Info-Cast Cayman Limited.

Η δήλωση επιβεβαίωσης δεν κάνει καμία αναφορά στις νέες μετοχές που εκχωρήθηκαν ή σε ποιον εκχωρήθηκαν.

Ο Αλαμπντουλκαρίμ εξακολουθεί να αναφέρεται ως πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο της Volant, με την αιτιολογία ότι έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να απομακρύνει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η Info-Cast Cayman αναφερόταν ως η άμεση μητρική εταιρεία στο τέλος του έτους 2024.

Ο μοναδικός διευθυντής της Info-Cast Cayman είναι ο Σαλέχ Χουσεΐν Αλντογουάις, σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία των Κέιμαν που εξετάστηκαν αυτό το μήνα. Ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα είναι ο διευθυντής επιχειρήσεων της κρατικά υποστηριζόμενης Saudi Research and Media Group, του μεγαλύτερου οργανισμού μέσων ενημέρωσης του βασιλείου. Η SRMG δεν απάντησε σε αιτήματα των Financial Times για σχόλια.

Το δίκτυο εμμένει πως δεν έχει λάβει χρηματοδότηση από κυβέρνηση ή κρατικό φορέα

Ένας εκπρόσωπος της Iran International δήλωσε ότι το υπάρχον χρέος των μετόχων κεφαλαιοποιήθηκε σε ίδια κεφάλαια «προκειμένου να ενισχυθεί ο ισολογισμός της εταιρείας».

«Δεν εισήχθησαν νέα κεφάλαια εκείνη τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι το δίκτυο «δεν έχει λάβει ποτέ χρηματοδότηση από καμία κυβέρνηση ή κρατικό φορέα — συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας ή του Ισραήλ — είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Πρόσθεσε ότι «όταν άτομα που συνδέονται με την επιχείρηση κατέχουν άλλες εξωτερικές εμπορικές θέσεις, τα συμφέροντα αυτά είναι εντελώς ξεχωριστά… ασκούνται σε προσωπική ιδιότητα και δεν επηρεάζουν καθόλου τη συντακτική, λειτουργική ή οικονομική ανεξαρτησία του δικτύου.»

«Οι επίμονες ισχυρισμοί ότι το κανάλι χρηματοδοτείται ή κατευθύνεται από κρατικούς φορείς είναι εντελώς αναληθείς και απλώς επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα της Τεχεράνης. Με αυτό, απηχούν μια μακροχρόνια εκστρατεία παραπληροφόρησης που στοχεύει στην υπονόμευση της αξιοπιστίας του δικτύου» ανέφερε σχετικά, παραβλέποντας τις περιπτώσεις που ο δημοσιογραφικός όμιλος πιάστηκε να διαδίδει ψευδείς ειδήσεις.

Ή τότε που στήριζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Το Ιράν όμως παρουσίαζε συχνά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον κύριο αντίπαλο του Ιράν ως την φωνή της ειρήνης στη Μέση Ανατολή (εδώ τον Μάρτιο του 2023) σε μια συνέντευξη που πλέον δεν μπορεί να την αποκαλέσει κανείς προφητική. Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ τον παρουσιάζει πάντα με θετικό ή ουδέτερο πρόσημο. Όπως και γενικά το Ισραήλ.

Το κανάλι καλούσε για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας όλο τον Ιανουάριο

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, το Iran International έδωσε μεγάλη προβολή σε φωνές της αντιπολίτευσης και των μοναρχικών που προέτρεπαν τους διαδηλωτές να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων του Παχλαβί να εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος και να υποστηρίξουν την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Ο Ρεζά Μοχάντες, παρουσιαστής του Iran International, δήλωσε τον Ιανουάριο στο AFP για τους διαδηλωτές ότι «αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από αυτό το βίαιο καθεστώς».

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Iran International «δεν είναι κανάλι της αντιπολίτευσης. Καλύπτουμε το Ιράν και μεταδίδουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί. Η συντακτική μας γραμμή είναι να δίνουμε φωνή στον λαό».

Φυσικά όμως, αυτό είναι ψευδές, καθώς τα προηγούμενα έτη το Iran International ήταν ακριβώς αυτό: ένα κανάλι της αντιπολίτευσης και υπήρχε σεβασμός απέναντί του για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανέδειξε, όπως τα δικαιώματα των γυναικών και την θανατική ποινή.

Από τον Ιανουάριο και ύστερα μπήκε στην «μαύρη λίστα», τόσο των δημοσιογράφων, όσο και πολιτών που ασχολούνταν με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Iran International δεν έχει συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης αμεροληψίας

Το δίκτυο δεν ρυθμίζεται πλέον από την Ofcom σύμφωνα με τους πλήρεις κανόνες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, επειδή είναι διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο ως υπηρεσία διαδικτυακής ροής.

Το Iran International είναι μια κοινοποιημένη υπηρεσία προγραμμάτων κατά παραγγελία, πράγμα που σημαίνει πιο χαλαρούς κανόνες, όπως η απουσία υποχρεώσεων για αμεροληψία ή προσβολή, αλλά αυτοί απαγορεύουν περιεχόμενο που μπορεί να υποκινεί βία ή μίσος. Βέβαια χρησιμοποιώντας ψευδείς θανάτους διαδηλωτών υποκίνησε την βία και την οργή από μεριάς διαδηλωτών, η οποία οδήγησε σε κλιμακούμενη βία από πλευράς του Ιράν.

Ο Αμπντουλκαρίμ υπηρετεί επίσης ως διευθυντής της OR Holdings and Investments Limited, της μητρικής εταιρείας μιας εταιρείας παραγωγής τηλεόρασης και ταινιών που δημιουργεί περιεχόμενο για το Iran International και έχει γραφείο με έδρα το Ριάντ.

Έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για το Ιράν, όπως τα «Rage Against the Regime: Iran» και «Khamenei: Genesis of a Dictator», καθώς και το «The Line: Saudi Arabia’s City of the Future in Neom». Ο Abdulkarim αναφέρεται στην IMDb ως εκτελεστικός παραγωγός αυτών των εκπομπών.