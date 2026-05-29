newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 06:00

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εταιρεία που κατέχει τον τηλεοπτικό σταθμό «Iran International» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ελάφρυνση χρέους ύψους 650 εκατ. λιρών από τους μετόχους της, ενισχύοντας τον ισολογισμό της πλατφόρμας των αντικαθεστωτικών ενάντια στην Τεχεράνη, όπως αναφέρει αναλυτικό ρεπορτάζ των Financial Times.

Η ανταλλαγή χρέους με μετοχές πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και είχε διατηρηθεί κρυφή. Το κανάλι έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες, βαίνοντας πάντα ελλειμματικό από την ίδρυσή του το 2017, με την στήριξη να έγκειται σε Βρετανούς και Σαουδάραβες επενδυτές.

Η χρονική συγκυρία της διάσωσης ήταν εξαιρετικά ύποπτη και συνέβη λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσουν μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ιράν. Οι διαδηλώσεις και η συντριβή τους αποτέλεσαν, την αφορμή της επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ λίγες εβδομάδες αργότερα δολοφονώντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ανώτατους αξιωματούχους.

Το Iran International απασχολεί περίπου 700 άτομα παγκοσμίως και μεταδίδει στο Ιράν από το Λονδίνο μέσω δορυφόρου, μέσω ραδιοφώνου και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο οργανισμός εδώ και χρόνια προωθεί ως ηγέτη τον γιό του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, ορίζοντας ως λύση την επαναφορά της μοναρχίας στο Ιράν μέσα από αμφιβόλου ποιότητας δημοσιεύματα και έρευνες.

Από που προέρχονται τα χρήματα;

Το δίκτυο δεν έχει αποκαλύψει την πηγή χρηματοδότησής του, κάτι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους από τους δημοσιογράφους του, οι οποίοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά τις ανησυχίες τους σχετικά με τις συντακτικές του αποφάσεις.

To κανάλι και τα μέσα του, τα πρώτα χρόνια μέχρι και τον πόλεμο των 12 Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αποτελούσε μια αντικαθεστωτική φωνή, όμως η αξιοπιστία του χτυπήθηκε από τα fake news κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, όπου παρουσίαζε ζωντανούς ανθρώπους ως θύματα του καθεστώτος ή έβγαζε φωτογραφίες αναγνωρίσιμων προσώπων ως Ιρανούς αντικαθεστωτικούς. Κάτι που ξεκίνησε την αποκαθήλωσή του.

Η μητρική εταιρεία του Iran International, η Volant Media UK, έχει χάσει περισσότερα από 410 εκατομμύρια λίρες τα τελευταία πέντε χρόνια και χρωστά σε συνδεδεμένες εταιρείες περίπου 482 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς της που καλύπτουν το οικονομικό έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2024. Η Volant διαχειρίζεται επίσης ένα ξεχωριστό δίκτυο που ονομάζεται Afghanistan International.

Η Volant δηλώνει ότι είναι συντακτικά ανεξάρτητη, δεν έχει λάβει ποτέ κρατική χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ ή αλλού, και υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία ιδιωτών, εμπορικών επενδυτών. Αρνήθηκε να σχολιάσει την ταυτότητά τους.

Τα αρχεία της Volant στο μητρώο εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι στις 13 Δεκεμβρίου εκδόθηκε κατανομή 648 εκατομμυρίων μετοχών, αξίας 648 εκατομμυρίων λιρών.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιος «ξελάσπωσε» το Iran International ή αν πωλήθηκε

Μια ξεχωριστή δήλωση επιβεβαίωσης δείχνει ότι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των αρχικών 50.000 μετοχών της Volant μεταβιβάστηκε από τον Βρετανοσαουδάραβα, στέλεχος του κινηματογραφικού κλάδου, Άντελ Αμπντουλκαρίμ Αλαμπντουλκαρίμ, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα διευθυντή και γραμματέα της Volant, στην υπεράκτια εταιρεία Info-Cast Cayman Limited.

Η δήλωση επιβεβαίωσης δεν κάνει καμία αναφορά στις νέες μετοχές που εκχωρήθηκαν ή σε ποιον εκχωρήθηκαν.

Ο Αλαμπντουλκαρίμ εξακολουθεί να αναφέρεται ως πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο της Volant, με την αιτιολογία ότι έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να απομακρύνει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η Info-Cast Cayman αναφερόταν ως η άμεση μητρική εταιρεία στο τέλος του έτους 2024.

Ο μοναδικός διευθυντής της Info-Cast Cayman είναι ο Σαλέχ Χουσεΐν Αλντογουάις, σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία των Κέιμαν που εξετάστηκαν αυτό το μήνα. Ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα είναι ο διευθυντής επιχειρήσεων της κρατικά υποστηριζόμενης Saudi Research and Media Group, του μεγαλύτερου οργανισμού μέσων ενημέρωσης του βασιλείου. Η SRMG δεν απάντησε σε αιτήματα των Financial Times για σχόλια.

Το δίκτυο εμμένει πως δεν έχει λάβει χρηματοδότηση από κυβέρνηση ή κρατικό φορέα

Ένας εκπρόσωπος της Iran International δήλωσε ότι το υπάρχον χρέος των μετόχων κεφαλαιοποιήθηκε σε ίδια κεφάλαια «προκειμένου να ενισχυθεί ο ισολογισμός της εταιρείας».

«Δεν εισήχθησαν νέα κεφάλαια εκείνη τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι το δίκτυο «δεν έχει λάβει ποτέ χρηματοδότηση από καμία κυβέρνηση ή κρατικό φορέα — συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας ή του Ισραήλ — είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Πρόσθεσε ότι «όταν άτομα που συνδέονται με την επιχείρηση κατέχουν άλλες εξωτερικές εμπορικές θέσεις, τα συμφέροντα αυτά είναι εντελώς ξεχωριστά… ασκούνται σε προσωπική ιδιότητα και δεν επηρεάζουν καθόλου τη συντακτική, λειτουργική ή οικονομική ανεξαρτησία του δικτύου.»
«Οι επίμονες ισχυρισμοί ότι το κανάλι χρηματοδοτείται ή κατευθύνεται από κρατικούς φορείς είναι εντελώς αναληθείς και απλώς επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα της Τεχεράνης. Με αυτό, απηχούν μια μακροχρόνια εκστρατεία παραπληροφόρησης που στοχεύει στην υπονόμευση της αξιοπιστίας του δικτύου» ανέφερε σχετικά, παραβλέποντας τις περιπτώσεις που ο δημοσιογραφικός όμιλος πιάστηκε να διαδίδει ψευδείς ειδήσεις.

Ή τότε που στήριζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Το Ιράν όμως παρουσίαζε συχνά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον κύριο αντίπαλο του Ιράν ως την φωνή της ειρήνης στη Μέση Ανατολή (εδώ τον Μάρτιο του 2023) σε μια συνέντευξη που πλέον δεν μπορεί να την αποκαλέσει κανείς προφητική. Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ τον παρουσιάζει πάντα με θετικό ή ουδέτερο πρόσημο. Όπως και γενικά το Ισραήλ.

YouTube thumbnail

Το κανάλι καλούσε για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας όλο τον Ιανουάριο

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, το Iran International έδωσε μεγάλη προβολή σε φωνές της αντιπολίτευσης και των μοναρχικών που προέτρεπαν τους διαδηλωτές να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων του Παχλαβί να εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος και να υποστηρίξουν την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Ο Ρεζά Μοχάντες, παρουσιαστής του Iran International, δήλωσε τον Ιανουάριο στο AFP για τους διαδηλωτές ότι «αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από αυτό το βίαιο καθεστώς».

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Iran International «δεν είναι κανάλι της αντιπολίτευσης. Καλύπτουμε το Ιράν και μεταδίδουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί. Η συντακτική μας γραμμή είναι να δίνουμε φωνή στον λαό».

Φυσικά όμως, αυτό είναι ψευδές, καθώς τα προηγούμενα έτη το Iran International ήταν ακριβώς αυτό: ένα κανάλι της αντιπολίτευσης και υπήρχε σεβασμός απέναντί του για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανέδειξε, όπως τα δικαιώματα των γυναικών και την θανατική ποινή.

Από τον Ιανουάριο και ύστερα μπήκε στην «μαύρη λίστα», τόσο των δημοσιογράφων, όσο και πολιτών που ασχολούνταν με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Iran International δεν έχει συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης αμεροληψίας

Το δίκτυο δεν ρυθμίζεται πλέον από την Ofcom σύμφωνα με τους πλήρεις κανόνες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, επειδή είναι διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο ως υπηρεσία διαδικτυακής ροής.

Το Iran International είναι μια κοινοποιημένη υπηρεσία προγραμμάτων κατά παραγγελία, πράγμα που σημαίνει πιο χαλαρούς κανόνες, όπως η απουσία υποχρεώσεων για αμεροληψία ή προσβολή, αλλά αυτοί απαγορεύουν περιεχόμενο που μπορεί να υποκινεί βία ή μίσος. Βέβαια χρησιμοποιώντας ψευδείς θανάτους διαδηλωτών υποκίνησε την βία και την οργή από μεριάς διαδηλωτών, η οποία οδήγησε σε κλιμακούμενη βία από πλευράς του Ιράν.

Ο Αμπντουλκαρίμ υπηρετεί επίσης ως διευθυντής της OR Holdings and Investments Limited, της μητρικής εταιρείας μιας εταιρείας παραγωγής τηλεόρασης και ταινιών που δημιουργεί περιεχόμενο για το Iran International και έχει γραφείο με έδρα το Ριάντ.

Έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για το Ιράν, όπως τα «Rage Against the Regime: Iran» και «Khamenei: Genesis of a Dictator», καθώς και το «The Line: Saudi Arabia’s City of the Future in Neom». Ο Abdulkarim αναφέρεται στην IMDb ως εκτελεστικός παραγωγός αυτών των εκπομπών.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύνταξη
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies