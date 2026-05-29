Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Αγία Σοφία επέλεξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προσευχή της Παρασκευής, στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής των μουσουλμάνων Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Η προσευχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγία Σοφία συνέπεσε με την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου 1453, από τους Οθωμανούς. Και τη συνόδευσε για άλλη μια χρονιά με εμπρηστικές δηλώσεις.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يؤدّي صلاة الجمعة في جامع أيا صوفيا الكبير، تزامناً مع الذكرى السنوية الـ573 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني #محمد_الفاتح.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/sKC4rkbR8P — TRT عربي (@TRTArabi) May 29, 2026



Μετά την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε την εξής δήλωση στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν:

«Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου. Συμπτωματικά, είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν επίσης πολύ καλή, μαγευτική. Δόξα τω Θεώ, σήμερα πραγματοποιήθηκε μια πορεία από το Φατίχ στην Αγία Σοφία και οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης προσευχήθηκαν εδώ την προσευχή της Παρασκευής. Αυτό είναι ακόμη ένα όμορφο πράγμα».

President Erdoğan performs Friday prayer at Hagia Sophia Grand Mosque https://t.co/pOSqHRNdRR pic.twitter.com/SCJUlywSYy — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 29, 2026



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ολοκλήρωσαν την τρίτη ημέρα του Ιντ αλ-Άντχα ή Κουρμπάν Μπαϊράμ και ότι θα παραστεί στον «Γιορτασμό του Ιντ και του Εορτασμού της Κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης στην Κατάκτηση των Καρδιών» που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίτς.

«Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ακόμα πιο όμορφη απόψε. Και τα αστέρια ελπίζουμε να δώσουν μια παράσταση στην Κωνσταντινούπολη. Θα το γιορτάσουμε μαζί».

«Οι ηττημένοι δεν το έχουν χωνέψει ακόμη»

Και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μια προκλητική δήλωση:

«Υπάρχουν ακόμα ηττημένοι που δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα νύχια 573 ετών δυσαρέσκειας. Όποιος λέει “το καθεστώς της Κωνσταντινούπολης πρέπει να αλλάξει” είναι εκείνος που δεν μπορεί να χωνέψει το Κοράνι που απαγγέλλεται στο Τοπ Καπί ή το κάλεσμα για προσευχή που απαγγέλλεται στην Αγία Σοφία».

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Her kim ‘İstanbul’un statüsü değişsin’ diyorsa bunlar Topkapı’da okunan Kur’an-ı, Ayasofya’da okunan ezanı içlerine… pic.twitter.com/ZhEjW8Aiaw — Habertürk (@Haberturk) May 29, 2026



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνοδευόταν από μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αξιωματούχους της προεδρίας και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.