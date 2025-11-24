Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα βαρέων οχημάτων μέσα στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις για το πολυσύνθετο σύστημα προστασίας που χρησιμοποιείται.

Σάλος με τις εικόνες από την Αγία Σοφία

Όλα ξεκίνησαν όταν μια σειρά φωτογραφιών κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες απεικόνιζαν ένα γερανοφόρο όχημα να σταθμεύει στο εσωτερικό του μνημείου.

Παρόλο που το όχημα φαινόταν να έχει τοποθετηθεί πάνω σε προσωρινές προστατευτικές πλάκες, η θέα ενός τόσο βαρέος μηχανήματος πάνω σε ένα δάπεδο που αποτελείται από στρώσεις ιστορικών ψηφιδωτών, προκάλεσε προβληματισμό, με τις ανησυχίες να εντείνονται λόγω παλαιότερων περιστατικών φθοράς από μη ενδεδειγμένες επεμβάσεις, αλλά και εξαιτίας του φόβου για την στατικότητα του ναού.

Οι ειδικοί επισήμαναν πως σε τέτοιους χώρους, απαιτείται συνήθως ένα πολύπλοκο σύστημα διανομής φορτίου, με παχύτερες, αλληλοσυνδεόμενες πλάκες.

Οι αρμόδιες αρχές υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει φόβος για την χρήση του φορτηγού εντός του ναού.

Τι απαντά η τουρκική πλευρά

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, δεν υπήρξε καμία ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων στον εσωτερικό χώρο του μνημείου. Αντιθέτως, πρόκειται για μέρος της δεύτερης φάσης των εργασιών αποκατάστασης που ξεκίνησαν το 2023 και αφορούν αποκλειστικά την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης του ναού.

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στα ιστορικά μάρμαρα, ότι όλες οι ενέργειες ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα προστασίας και πως οι παρεμβάσεις γίνονται υπό την επίβλεψη ειδικών και με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η μακροχρόνια προστασία της Αγίας Σοφίας, όχι οποιαδήποτε «επικίνδυνη παρέμβαση» στο μνημείο.