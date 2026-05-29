Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο γενικό πρόξενο στην Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, μετά τη συντριβή drone στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξερράγη. Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αρνείται ότι το drone ήταν ρωσικό και προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για την απέλαση του Ρώσου διπλωμάτη.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι, έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση εξοπλισμού στη χώρα. Ενώ ο Μαρκ Ρούτε ορκίστηκε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους.

«Δεν ήταν δικό μας»

Σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα και τη σφοδρή αντίδραση του ΝΑΤΟ στη συντριβή του drone, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στο δίκτυο Russia Today ότι η Δύση «χρειάζεται τον θόρυβο γύρω από τη συντριβή του drone στη Ρουμανία, για να αποσπάσει την προσοχή από τη δολοφονία παιδιών από τον Ζελένσκι στο Σταρόμπελσκ».

Καθώς κλιμακώνεται ρητορικά η ένταση, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει ευθύνη για το drone.

Μιλώντας στο ρωσικό δίκτυο, είπε: «Όλες οι κατηγορίες που ακούμε για drone κάπου στις χώρες της ΕΕ είναι αβάσιμες».

Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επιπλέον ότι η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κωνστάντζα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Ρουμανία.

Μεντβέντεφ: «Είμαστε σε πόλεμο»

Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τηρεί άλλη γραμμή από αυτήν του υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τον στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου, η Ευρώπη «έχει εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Μετά τη συντριβή του drone, έγραψε στο Χ:

«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Γι’ αυτό να είστε σε εγρήγορση και να μην εκπλαγείτε από τίποτα. Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε. Αλλά ξέρετε ποιον να ρωτήσετε γιατί!»

Το ΝΑΤΟ, μετά το περιστατικό, κατηγορεί τη Μόσχα για επικίνδυνη συμπεριφορά και δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας».