magazin
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι
Planet Travel 29 Μαΐου 2026, 15:41

Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι

Το Κάιρο συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο την αρχαία ιστορία, τη ζωντανή ισλαμική παράδοση και τη χριστιανική κοπτική κληρονομιά. Τι δεν πρέπει να παραλείψετε να δείτε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Κάιρο, η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Νείλο με βαθιές ρίζες στον χρόνο, αλλά και καταγεγραμμένη ιστορία που υπερβαίνει τις 1.000 χιλιετίες.

Κάιρο: Ένας προορισμός που συνδυάζει το αρχαίο με το σύγχρονο

Ένα από τα αρχαία αστικά κέντρα του κόσμου, που αν ταξιδέψεte σίγουρα θα γοητευτείς. Ακόμη και αν βρεθείς για λίγες ημέρες, σίγουρα θα έχεις αρκετά πράγματα που αξίζει να κάνεις.

Από τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας και τη μυστηριώδη Σφίγγα, μέχρι το πολύχρωμο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλι και το εντυπωσιακό Αιγυπτιακό Μουσείο, κάθε σημείο του Καΐρου έχει τη δική του ιστορία.

Αιγυπτιακό Μουσείο

Ένα από τα πλουσιότερα μουσεία στον κόσμο, το Αιγυπτιακό Μουσείο φιλοξενεί ανεκτίμητα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των θησαυρών του Τουταγχαμών. Συνολικά πάνω από 100.000 εκθέματα.

Από χρυσές σαρκοφάγους και αρχαία κοσμήματα μέχρι αγάλματα και πάπυρους, η συλλογή του αποκαλύπτει τα μυστικά του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Βρίσκεται στην περιοχή της Γκίζας, μόλις 2 χιλιόμετρα από τις διάσημες Πυραμίδες.

Η ξενάγηση διαρκεί αρκετές ώρες, ενώ στο τέλος της επίσκεψης σας μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας στα εστιατόρια εντός του μουσείου και συγκεκριμένα στο Zooba, που σερβίρει παραδοσιακό street food με μια σύγχρονη πινελιά ή το «Beano’s Café», ένα ζεστό χώρο διακοσμημένο με τοπικά υλικά (γρανίτη Ασουάν, αλάβαστρο) που συνδυάζει τον καφέ με την αιγυπτιακή παράδοση.

Πυραμίδες της Γκίζας και Σφίγγα

Τα αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής, ηλικίας άνω των 4.500 ετών, προκαλούν δέος με το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπειά τους. Ανάμεσα στις επισκέψεις που πρέπει να κάνεις είναι να δεις ένα από Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Οι πυραμίδες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, μόλις 25 χλμ και θα χρειαστείτε περίπου 3 ώρες για την επίσκεψη σας. Καλό είναι να έχετε μαζί καπέλο και αντιηλιακό.

Ξεχωρίζει η Πυραμίδα του Χέοπα (Μεγάλη Πυραμίδα): Το μεγαλύτερο και πιο διάσημο μνημείο της περιοχής, χτισμένο ως τάφος για τον φαραώ Χέοπα (Χούφου)

Όσο για τη Μεγάλη Σφίγγα πρόκειται για τεράστιο μυθικό πλάσμα με σώμα λιονταριού και ανθρώπινο κεφάλι, που στέκεται επιβλητικά δίπλα στις πυραμίδες σαν αιώνιος φύλακας.

Αγορά Ελ Χαλίλι – Το πιο διάσημο παζάρι του Κάιρου

Αν αγαπάτε τις τοπικές αγορές, το συγκεκριμένο διάσημο παζάρι είναι το απόλυτο μέρος για να χαθείτε μέσα στα στενά του δρομάκια. Από πολύτιμα κοσμήματα και αρωματικά μπαχαρικά μέχρι χειροποίητα χαλιά και αναμνηστικά, εδώ θα βρείτε αυθεντικά προϊόντα.

Μην διστάσετε να κάνετε παζάρι για καλύτερες τιμές.

Κρουαζιέρα στο Νείλο

Ο Νείλος προσφέρει μια ειδυλλιακή εμπειρία που μπορεί να τη  ζήσετε μέσα από τις κρουαζιέρες που διασχίζουν την πόλη. Μπορείτε να επιλέξετε μια παραδοσιακή φελούκα, μια μικρή ξύλινη βάρκα, ή μια πιο πολυτελή κρουαζιέρα με δείπνο, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα και τα φώτα της πόλης. Επίσης να απολαύσετε ένα ξεχωριστό δείπνο με αιγυπτιακές τοπικές σπεσιαλιτέ.

Όλα αυτά συνδυασμένα με παραδοσιακούς χορούς μπελιντάνς και παραστάσεις τανούρα.

(

Καφές – Ναργιλέ στο Κάιρο

Η πόλη προσφέρει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους για να το απολαύσετε: τα παραδοσιακά, ιστορικά καφενεία στο παλιό Κάιρο και τα μοντέρνα lounges με θέα στον Νείλο στο σύγχρονο Κάιρο.

Μπορείτε να αναζητήσετε το «El Fishawy Cafe» (Χαν ελ-Χαλίλι), το παλαιότερο και πιο διάσημο καφενείο της Αιγύπτου, με ιστορία που ξεπερνά τα 225 χρόνια. Γνωστό ως το «καφενείο με τους καθρέφτες», αποτελούσε το μόνιμο στέκι του νομπελίστα συγγραφέα Ναγκίμπ Μαχφούζ.

Παροδοσιακά Γλυκά

«El Abd Pastry», αγαπημένη στάση κοντά στην Πλατεία Ταχρίρ. Φημίζεται τόσο για τα γλυκά του όσο και για το εξαιρετικό παγωτό τους.

Ευχάριστη έκπληξη στη βόλτα στο Κάιρο ήταν όταν συναντήσαμε το «Hans & Gretel», το οποίο γνωρίζουμε από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Μοναστηράκι.

Ένα πρωτότυπο θεματικό concept γλυκών, εμπνευσμένο από το παραμύθι των Αδελφών Γκριμ, με λαχταριστά παγωτά, ποπ κορν με πολλές γεύσεις, καφέ και milk shakes.

Ένας «παραμυθένιος κόσμος» που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Ιδιοκτήτης του ο Έλληνας Θανάσης Ανυφαντής, ο οποίος κατάφερε να αναπτύξει την αλυσίδα των 32 καταστημάτων του σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Τουρκία.

«Πάντα πιστεύαμε ότι το γλυκό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα προϊόν, μας είπε ο ίδιος προσθέτοντας: «Είναι μια μικρή παύση μέσα στην ημέρα, κάτι που συνδέεται με διάθεση, εικόνες και αναμνήσεις.

Πιστεύω ότι κάνει και τα προϊόντα μας να ξεχωρίζουν – δεν καταναλώνονται απλώς, αλλά συνδέονται με μια συνολική εμπειρία.

Μπορεί να αλλάζουν οι κουλτούρες και οι συνήθειες, αλλά η ανάγκη του κόσμου να ζήσει κάτι ευχάριστο, φωτογενές και διαφορετικό είναι κοινή παντού.»

Τι πρέπει να προσέξετε στο ταξίδι στο Κάιρο

Ταξιδεύετε με διαβατήριο.

Προσοχή στην κατανάλωση νερού – πάντα εμφιαλωμένο.

Προσοχή στους δρόμους, είναι η πόλη που οι οδηγοί οδηγούν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή.

Υψηλές θερμοκρασίας – κατάλληλη ενδυμασία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Business
Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Συγκριτική έρευνα 28.05.26

«Ανέγγιχτος παράδεισος» - Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Planet Travel 28.05.26

Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ

Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Σύνταξη
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Σύνταξη
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Σύνταξη
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Σύνταξη
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
«Ποιοτικές διακοπές» 22.05.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σύνταξη
Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Σύνταξη
Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Planet Travel 17.05.26

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Σύνταξη
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Δείτε αναλυτικά 29.05.26

Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
ΜΜΜ: Τσουχτερά τα πρόστιμα από αύριο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα χωρίς εισιτήριο
Τον νου σας 29.05.26

Τσουχτερά τα πρόστιμα στα ΜΜΜ από αύριο για όσους τα χρησιμοποιούν χωρίς εισιτήριο

Καθιερώνονται σταθερά πρόστιμα για όλες τις μετακινήσεις, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Σύνταξη
The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies