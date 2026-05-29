Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι

Το Κάιρο, η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Νείλο με βαθιές ρίζες στον χρόνο, αλλά και καταγεγραμμένη ιστορία που υπερβαίνει τις 1.000 χιλιετίες.

Κάιρο: Ένας προορισμός που συνδυάζει το αρχαίο με το σύγχρονο

Ένα από τα αρχαία αστικά κέντρα του κόσμου, που αν ταξιδέψεte σίγουρα θα γοητευτείς. Ακόμη και αν βρεθείς για λίγες ημέρες, σίγουρα θα έχεις αρκετά πράγματα που αξίζει να κάνεις.

Από τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας και τη μυστηριώδη Σφίγγα, μέχρι το πολύχρωμο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλι και το εντυπωσιακό Αιγυπτιακό Μουσείο, κάθε σημείο του Καΐρου έχει τη δική του ιστορία.

Αιγυπτιακό Μουσείο

Ένα από τα πλουσιότερα μουσεία στον κόσμο, το Αιγυπτιακό Μουσείο φιλοξενεί ανεκτίμητα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των θησαυρών του Τουταγχαμών. Συνολικά πάνω από 100.000 εκθέματα.

Από χρυσές σαρκοφάγους και αρχαία κοσμήματα μέχρι αγάλματα και πάπυρους, η συλλογή του αποκαλύπτει τα μυστικά του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Βρίσκεται στην περιοχή της Γκίζας, μόλις 2 χιλιόμετρα από τις διάσημες Πυραμίδες.

Η ξενάγηση διαρκεί αρκετές ώρες, ενώ στο τέλος της επίσκεψης σας μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας στα εστιατόρια εντός του μουσείου και συγκεκριμένα στο Zooba, που σερβίρει παραδοσιακό street food με μια σύγχρονη πινελιά ή το «Beano’s Café», ένα ζεστό χώρο διακοσμημένο με τοπικά υλικά (γρανίτη Ασουάν, αλάβαστρο) που συνδυάζει τον καφέ με την αιγυπτιακή παράδοση.

Πυραμίδες της Γκίζας και Σφίγγα

Τα αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής, ηλικίας άνω των 4.500 ετών, προκαλούν δέος με το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπειά τους. Ανάμεσα στις επισκέψεις που πρέπει να κάνεις είναι να δεις ένα από Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Οι πυραμίδες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, μόλις 25 χλμ και θα χρειαστείτε περίπου 3 ώρες για την επίσκεψη σας. Καλό είναι να έχετε μαζί καπέλο και αντιηλιακό.

Ξεχωρίζει η Πυραμίδα του Χέοπα (Μεγάλη Πυραμίδα): Το μεγαλύτερο και πιο διάσημο μνημείο της περιοχής, χτισμένο ως τάφος για τον φαραώ Χέοπα (Χούφου)

Όσο για τη Μεγάλη Σφίγγα πρόκειται για τεράστιο μυθικό πλάσμα με σώμα λιονταριού και ανθρώπινο κεφάλι, που στέκεται επιβλητικά δίπλα στις πυραμίδες σαν αιώνιος φύλακας.

Αγορά Ελ Χαλίλι – Το πιο διάσημο παζάρι του Κάιρου

Αν αγαπάτε τις τοπικές αγορές, το συγκεκριμένο διάσημο παζάρι είναι το απόλυτο μέρος για να χαθείτε μέσα στα στενά του δρομάκια. Από πολύτιμα κοσμήματα και αρωματικά μπαχαρικά μέχρι χειροποίητα χαλιά και αναμνηστικά, εδώ θα βρείτε αυθεντικά προϊόντα.

Μην διστάσετε να κάνετε παζάρι για καλύτερες τιμές.

Κρουαζιέρα στο Νείλο

Ο Νείλος προσφέρει μια ειδυλλιακή εμπειρία που μπορεί να τη ζήσετε μέσα από τις κρουαζιέρες που διασχίζουν την πόλη. Μπορείτε να επιλέξετε μια παραδοσιακή φελούκα, μια μικρή ξύλινη βάρκα, ή μια πιο πολυτελή κρουαζιέρα με δείπνο, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα και τα φώτα της πόλης. Επίσης να απολαύσετε ένα ξεχωριστό δείπνο με αιγυπτιακές τοπικές σπεσιαλιτέ.

Όλα αυτά συνδυασμένα με παραδοσιακούς χορούς μπελιντάνς και παραστάσεις τανούρα.

Καφές – Ναργιλέ στο Κάιρο

Η πόλη προσφέρει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους για να το απολαύσετε: τα παραδοσιακά, ιστορικά καφενεία στο παλιό Κάιρο και τα μοντέρνα lounges με θέα στον Νείλο στο σύγχρονο Κάιρο.

Μπορείτε να αναζητήσετε το «El Fishawy Cafe» (Χαν ελ-Χαλίλι), το παλαιότερο και πιο διάσημο καφενείο της Αιγύπτου, με ιστορία που ξεπερνά τα 225 χρόνια. Γνωστό ως το «καφενείο με τους καθρέφτες», αποτελούσε το μόνιμο στέκι του νομπελίστα συγγραφέα Ναγκίμπ Μαχφούζ.

Παροδοσιακά Γλυκά

«El Abd Pastry», αγαπημένη στάση κοντά στην Πλατεία Ταχρίρ. Φημίζεται τόσο για τα γλυκά του όσο και για το εξαιρετικό παγωτό τους.

Ευχάριστη έκπληξη στη βόλτα στο Κάιρο ήταν όταν συναντήσαμε το «Hans & Gretel», το οποίο γνωρίζουμε από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Μοναστηράκι.

Ένα πρωτότυπο θεματικό concept γλυκών, εμπνευσμένο από το παραμύθι των Αδελφών Γκριμ, με λαχταριστά παγωτά, ποπ κορν με πολλές γεύσεις, καφέ και milk shakes.

Ένας «παραμυθένιος κόσμος» που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Ιδιοκτήτης του ο Έλληνας Θανάσης Ανυφαντής, ο οποίος κατάφερε να αναπτύξει την αλυσίδα των 32 καταστημάτων του σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Τουρκία.

«Πάντα πιστεύαμε ότι το γλυκό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα προϊόν, μας είπε ο ίδιος προσθέτοντας: «Είναι μια μικρή παύση μέσα στην ημέρα, κάτι που συνδέεται με διάθεση, εικόνες και αναμνήσεις.

Πιστεύω ότι κάνει και τα προϊόντα μας να ξεχωρίζουν – δεν καταναλώνονται απλώς, αλλά συνδέονται με μια συνολική εμπειρία.

Μπορεί να αλλάζουν οι κουλτούρες και οι συνήθειες, αλλά η ανάγκη του κόσμου να ζήσει κάτι ευχάριστο, φωτογενές και διαφορετικό είναι κοινή παντού.»

Τι πρέπει να προσέξετε στο ταξίδι στο Κάιρο

Ταξιδεύετε με διαβατήριο.

Προσοχή στην κατανάλωση νερού – πάντα εμφιαλωμένο.

Προσοχή στους δρόμους, είναι η πόλη που οι οδηγοί οδηγούν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή.

Υψηλές θερμοκρασίας – κατάλληλη ενδυμασία.