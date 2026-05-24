Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24 Μαΐου 2026

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Μία εβδομάδα πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν μία από τις λίγες αργίες που συνδυάζονται με Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: πόσο κοστίζει τελικά μία εξόρμηση στους δημοφιλέστερους κοντινούς προορισμούς;

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν λόγο για αυξημένη ζήτηση αλλά και σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές.

Πελοπόννησος: Οικονομική επιλογή για οδική απόδραση

Πολλοί εκδρομείς επιλέγουν και φέτος οδικούς προορισμούς, προκειμένου να αποφύγουν το αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η Μεσσηνία και γενικότερα η Πελοπόννησος αποτελούν σταθερά μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μεσσηνίας, Δημήτρης Καραλής, σημειώνει στο in:

«Αναμένουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να προσφέρουμε κυρίως στους Έλληνες επισκέπτες μία καλή διαμονή στα ξενοδοχεία μας και να απολαύσουν τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και όλης της Πελοποννήσου. Υπάρχουν ακόμη κενά δωμάτια και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η περιοχή μας συγκαταλέγεται στους οικονομικούς προορισμούς. Μπορούν να βρουν ένα δίκλινο δωμάτιο με το πρωινό από 75€ έως και 150€ – 200€ ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος που θα επιλέξουν. Η περιοχή προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σε εμπειρίες και μπορούν όσοι μας επισκεφθούν να πάρουν μια ανάσα πριν μπουν για τα καλά στο καλοκαίρι».

Το κόστος για Καλαμάτα

Ενδεικτικά, ένα ταξίδι με αυτοκίνητο από την Αθήνα προς την Καλαμάτα και πίσω υπολογίζεται περίπου στα 95,6€, συμπεριλαμβανομένων διοδίων και καυσίμων.

Αθήνα – Καλαμάτα

Απόσταση: 240 χλμ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Διόδια: 32,6€
Βενζίνη: 63€
Σύνολο: 95,6€

Εύβοια: Το νησί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα

Στους κορυφαίους προορισμούς του τριημέρου βρίσκεται και η Εύβοια, καθώς αποτελεί μία εύκολη και σχετικά οικονομική επιλογή για τους κατοίκους της Αττικής.

Η πρόεδρος Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου, Άννα Κουτσούπη, αναφέρει στο in:

«Το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος είναι η πρώτη μεγάλη ανάσα για τις τουριστικές επιχειρήσεις και γενικά για τον ελληνικό τουρισμό. Η εικόνα των προκρατήσεων είναι αρκετά καλή και για την Εύβοια και για την Σκύρο. Είναι προσιτοί προορισμοί και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στο ελληνικό κοινό. Για αυτό και έχουν μεγάλη ζήτηση. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εύβοιας είναι ότι παρότι είναι νησί μπορεί να έρθει κανείς και οδικώς. Είμαστε και κοντά στο Ελ. Βενιζέλος και μπορεί να έρθει εύκολα κόσμος και από το εξωτερικό. Είναι ένα νησί που τα έχει όλα, έχει σε πολύ κοντινή απόσταση και βουνό και θάλασσα, έχει αρκετά προσιτές τιμές, εξαιρετική γαστρονομία, φύση, θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Η Σκύρος επίσης είναι ένα μοναδικό μέρος. Προσκαλούμε όλους τους αναγνώστες να επισκεφθούν την Εύβοια και τη Σκύρο όχι μόνο το 3ήμερο του Αγ. Πνεύματος αλλά και το καλοκαίρι. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις. Η εικόνα των κρατήσεων είναι καλή με μία πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με το κατάλυμα και την περιοχή: το δίκλινο ξεκινά από 60€ και μπορεί να αγγίξει και τριψήφια ή και τετραψήφια νούμερα ανάλογα με το τί θα επιλέξετε. Οι κρατήσεις δείχνουν θετικά αποτελέσματα, ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά».

Το κόστος για Αγία Άννα Ευβοίας

Ενδεικτικά, για μία εκδρομή από την Αθήνα προς την Αγία Άννα Ευβοίας, το συνολικό κόστος μετακίνησης με επιστροφή ξεκινά από 123,2€.

Αθήνα – Αγία Άννα Ευβοίας

Απόσταση: 150 χλμ.
Διάρκεια: 2,5 ώρες
Διόδια: 13,2€
Βενζίνη: 110€
Σύνολο: 123,2€

Νάξος: Αυξημένες κρατήσεις και πληρότητες στα πλοία

Οι Κυκλάδες παραμένουν σταθερά μέσα στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών, με τη Νάξο να παρουσιάζει ήδη αυξημένες προκρατήσεις για τον Ιούνιο.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, Γιώργος Λατίνας, τονίζει στο in:

«Το νησί είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον κόσμο. Οι προκρατήσεις γενικά για τον Ιούνιο πάνε πολύ καλά. Ελπίζουμε το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος να μας επισκεφθούν πολλοί Έλληνες. Από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα σε τουριστικό πράκτορα του νησιού, τα πλοία μας έχουν πληρότητα γύρω στο 70%. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών ανάλογα με το πλοίο που θα προτιμήσουν, κυμαίνεται στα ταχύπλοα από 63-77€ και στα συμβατικά πλοία στα 52€. Φέτος του Αγ. Πνεύματος πέφτει πολύ νωρίς οπότε οι τιμές είναι πολύ καλές και υπάρχουν προσφορές. Ξεκινάμε σε ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα από τα 70€ με πρωινό και ανάλογα με την ποιότητα του δωματίου και την αστεροποίηση και τον τύπο του δωματίου, ανεβαίνουμε προς τα επάνω. Αν έρθει με ένα συμβατικό πλοίο μια τετραμελής οικογένεια είναι περίπου στα 400€ πήγαινε – έλα και αν πάρουν δύο δίκλινα δωμάτια είναι γύρω στα 400€ η διαμονή τους. Ένα αυτοκίνητο για να ενοικιαστεί είναι γύρω στα 35€/ ημέρα. Φημιζόμαστε για τη γαστρονομία μας, οι τιμές μας είναι για όλα τα βαλάντια, ταβέρνες στα χωριά μας με φανταστικό φαγητό. Το τυρί της Νάξου πρωταγωνιστεί όπως και τα κρέατά μας».

Ενδεικτικό κόστος για τετραμελή οικογένεια στη Νάξο
Ακτοπλοϊκά μετ’ επιστροφής: 400€
Διαμονή: 400€
Σύνολο: 800€

Αργοσαρωνικός: Κοντινή και οικονομικότερη λύση

Στους κορυφαίους προορισμούς του τριημέρου συγκαταλέγεται και ο Αργοσαρωνικός, καθώς η εύκολη πρόσβαση και τα πιο προσιτά εισιτήρια προσελκύουν μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών.

Για ένα ζευγάρι με αυτοκίνητο που θα ταξιδέψει – για παράδειγμα – προς και από την Αίγινα, το κόστος των ακτοπλοϊκών ανέρχεται περίπου στα 77€.

Ακτοπλοϊκά Πειραιάς – Αίγινα (μετ’ επιστροφής)
Δύο άτομα με αυτοκίνητο: 77€

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός, επισημαίνει στο in:

«Σχετικά με το τριήμερο του Αγίου πνεύματος παραδοσιακά είναι πάντα μία καλή ένεση για τα ξενοδοχεία του Αργοσαρωνικού όπου βλέπουμε αρκετό κόσμο, είτε Έλληνες είτε και ξένους. Πάντα αναμένουμε μετά να βγάλουμε θετικά στοιχεία γι’ αυτό. Οι λόγοι που συνήθως τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζουμε ότι διαλέγουν να πάνε στον Αργοσαρωνικό είναι ότι είναι αρκετά πιο φθηνά και τα εισιτήρια αλλά υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης και με αυτοκίνητο σε κάποια από αυτά τα νησιά. Οπότε είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε σχέση με άλλα νησιά της χώρας μας. Όσον αφορά τον υπόλοιπο χρόνο μπορούμε να πούμε ότι η χρονιά ξεκίνησε καλά με την αρχή του πολέμου να δημιουργεί μία στασιμότητα στις κρατήσεις και ένα φρενάρισμα στον όγκο κρατήσεων σε σχέση με αυτό που αναμέναμε. Πλέον είδαμε και δύο μήνες που ήταν αρνητικοί στο κομμάτι των πληροτήτων και πέσανε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Από τον Μάιο και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε μία ανάκαμψη στον αριθμό κρατήσεων και ελπίζουμε αυτό να κρατήσει ώστε να μπορέσουμε να δούμε πιο θετικά αποτελέσματα. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε πως οι επιπτώσεις του πολέμου προφανώς έχουν δημιουργήσει και μεγάλη αύξηση του κόστους στα ξενοδοχεία και στα λειτουργικά μας έξοδα».

Έρευνα αγοράς πριν την κράτηση

Παρά τη μεγάλη κινητικότητα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι επαγγελματίες του τουρισμού συνιστούν στους ταξιδιώτες να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς πριν κλείσουν τη διαμονή ή τα εισιτήριά τους. Οι τιμές στα καταλύματα παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή, την κατηγορία και τη διαθεσιμότητα, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το τριήμερο, αυξάνεται και το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω υψηλής ζήτησης.

