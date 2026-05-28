Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ

Το πρώτο ταξίδι μαζί με την σχέση μας είναι πραγματικά καθοριστικό.

Τι θα γίνει αν θέλουν να κοιμηθούν μέχρι αργά, ενώ εσύ ξυπνάς νωρίς; Τι θα γίνει αν θέλουν να χαλαρώσουν, ενώ εσύ προτιμάς τα μουσεία και τις γκαλερί; Τι θα γίνει αν δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη για 30 λεπτά σιωπής στο κρεβάτι πριν το δείπνο;

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά δεν πρόκειται για σπάνια σκέψη, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Booking.com πέρυσι, περισσότερα από τα δύο τρίτα των Βρετανών ταξιδιωτών θα έκαναν ένα ταξίδι για να αξιολογήσουν τη συμβατότητά τους.

Φυσικά, θα θέλετε να δώσετε στον πιθανό σύντροφό σας μια σοβαρή ευκαιρία για επιτυχία – και εδώ μπαίνει ο νέος δείκτης επιτυχίας διακοπών για ζευγάρια.

Δημιουργημένος από τη θεραπεύτρια σχέσεων και σεξ Georgina Vass σε συνεργασία με τη μάρκα μόδας Pour Moi, ο δείκτης εξετάζει παράγοντες όπως το άγχος από τον κόσμο, την οικονομική προσιτότητα, την ασφάλεια, τον ύπνο και την άνεση, καθώς και τη σύνδεση και την εμπειρία, για να αξιολογήσει ποιοι προορισμοί είναι ιδανικοί για ζευγάρια.

Κάθε προορισμός βαθμολογήθηκε με άριστα το 100 για κάθε έναν από τους παράγοντες, ώστε να δημιουργηθεί μια μέση βαθμολογία – και συνολικά, η Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας κατέκτησε την πρώτη θέση.

Γιατί η λίμνη Γκάρντα είναι ιδανική για το πρώτο σας ταξίδι ως ζευγάρι

Η λίμνη Κόμο μπορεί να είναι αγαπημένη από διασημότητες και influencers, αλλά η μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας είναι πολύ πιο ρομαντική, καθώς δεν θα αντιμετωπίσετε τόσο πολύ κόσμο κατά την επίσκεψή σας.

Σύμφωνα με την Vass, η λίμνη Γκάρντα έλαβε την τέλεια βαθμολογία 100 για τη «σύνδεση» χάρη στις εκπληκτικές της θέες και τις δυνατότητες χαλάρωσης, ενώ έλαβε επίσης υψηλή βαθμολογία για τον «ύπνο και την άνεση».

Βρίσκεται στη βόρεια Ιταλία και είναι εύκολα προσβάσιμη από το Μιλάνο, τη Βενετία ή τη Βερόνα.

Πού αλλού θα πρέπει να κατευθυνθείτε

Η δεύτερη θέση πήγε σε έναν άλλο προορισμό με λίμνη: το Μπλεντ στη Σλοβενία.

Απίστευτα γραφική, η λίμνη είναι γνωστή κυρίως για το νησί της, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε από ένα σημείο με θέα ή να επισκεφθείτε με ένα παραδοσιακό σκάφος pletna τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ακολούθησε η Εσαουίρα στο Μαρόκο, η οποία είχε την υψηλότερη βαθμολογία προσιτότητας από όλους τους προορισμούς στην πρώτη δεκάδα. Τα ζευγάρια εδώ μπορούν να χαλαρώσουν στην παραλία, να εξερευνήσουν την οχυρωμένη μεδίνα που είναι μνημείο της UNESCO ή να περιποιηθούν τον εαυτό τους σε ένα χαμάμ.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Γκιέθορν στην Ολλανδία. Αγαπημένο ως προορισμός για ημερήσιες εκδρομές, το χωριό είναι γνωστό για το γεγονός ότι είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα ή ποδήλατο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Κότορ στο Μαυροβούνιο. Εδώ, τα ζευγάρια μπορούν να ανέβουν στο φρούριο για να απολαύσουν την εκπληκτική θέα στον κόλπο και να περιπλανηθούν στην Παλιά Πόλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διακοπές ζευγαριών:

Λίμνη Γκάρντα, Ιταλία Μπλεντ, Σλοβενία Εσαουίρα, Μαρόκο Γκιέθορν, Ολλανδία Κότορ, Μαυροβούνιο Τουλούμ, Μεξικό Σαντορίνη, Ελλάδα Ακτή Αμάλφι, Ιταλία Σεϋχέλλες Βενετία, Ιταλία Ντουμπρόβνικ, Κροατία Κουίνσταουν, Νέα Ζηλανδία Τσίνκουε Τέρρε, Ιταλία Βερόνα, Ιταλία Κιότο, Ιαπωνία Μαρακές, Μαρόκο Ποζιτάνο, Ιταλία Μαδέρα, Πορτογαλία Ζανζιβάρη, Τανζανία Νήσοι Φερόες, Δανία

Για τα LGBTQI+ ζευγάρια όμως;

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βιώνουν όλα τα ζευγάρια τον ρομαντισμό ή τα ταξίδια με τον ίδιο τρόπο ή μέσα από τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες.

Δεν είναι όλα τα ζευγάρια ετεροφυλόφιλα, και για πολλά LGBTQ+ άτομα η επιλογή προορισμού δεν αφορά μόνο τη ρομαντική ατμόσφαιρα, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, αποδοχής και ορατότητας.

Έτσι, πέρα από τα «κλασικά» ρομαντικά κριτήρια, παράγοντες όπως η νομοθεσία, η κοινωνική στάση και η ύπαρξη ενεργής LGBTQ+ κοινότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πού ένα ταξίδι μπορεί πραγματικά να είναι άνετο και ελεύθερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, νέες μελέτες αναδεικνύουν το Βερολίνο ως κορυφαίο προορισμό για LGBTQ+ ταξιδιώτες στην Ευρώπη, ακολουθούμενο από πόλεις όπως το Άμστερνταμ και το Ελσίνκι.

Δύο πορτογαλικές πόλεις, η Λισαβόνα και το Πόρτο, έλαβαν επίσης βαθμολογία 100 στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα, μαζί με τη Γερμανία, που έχει δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα: το Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Η Νάπολη της Ιταλίας και η Λεμεσός της Κύπρου κατατάσσονται προτελευταία και τελευταία, αντίστοιχα, στη γενική κατάταξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα για τα δικαιώματα των LGBTQ+ Equaldex, η Κύπρος είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης που κάνει τα πιο σημαντικά βήματα προόδου στη νομοθεσία για τα LGBTQ+, σε σύγκριση με τη γενικά συντηρητική κοινή γνώμη της.

Στην Ελλάδα, οι πόλεις που εμφανίζονται στη λίστα είναι η Πάτρα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με την Πάτρα να καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ τους.

Αν και η χώρα εξακολουθεί να κινείται πιο αργά σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη ορατότητα της LGBTQ+ κοινότητας, περισσότερες πολιτιστικές δράσεις και σταδιακή βελτίωση του κλίματος αποδοχής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς