Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Planet Travel 28 Μαΐου 2026, 08:00

Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Το πρώτο ταξίδι μαζί με την σχέση μας είναι πραγματικά καθοριστικό.

Τι θα γίνει αν θέλουν να κοιμηθούν μέχρι αργά, ενώ εσύ ξυπνάς νωρίς; Τι θα γίνει αν θέλουν να χαλαρώσουν, ενώ εσύ προτιμάς τα μουσεία και τις γκαλερί; Τι θα γίνει αν δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη για 30 λεπτά σιωπής στο κρεβάτι πριν το δείπνο;

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά δεν πρόκειται για σπάνια σκέψη, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Booking.com πέρυσι, περισσότερα από τα δύο τρίτα των Βρετανών ταξιδιωτών θα έκαναν ένα ταξίδι για να αξιολογήσουν τη συμβατότητά τους.

Φυσικά, θα θέλετε να δώσετε στον πιθανό σύντροφό σας μια σοβαρή ευκαιρία για επιτυχία – και εδώ μπαίνει ο νέος δείκτης επιτυχίας διακοπών για ζευγάρια.

Δημιουργημένος από τη θεραπεύτρια σχέσεων και σεξ Georgina Vass σε συνεργασία με τη μάρκα μόδας Pour Moi, ο δείκτης εξετάζει παράγοντες όπως το άγχος από τον κόσμο, την οικονομική προσιτότητα, την ασφάλεια, τον ύπνο και την άνεση, καθώς και τη σύνδεση και την εμπειρία, για να αξιολογήσει ποιοι προορισμοί είναι ιδανικοί για ζευγάρια.

Κάθε προορισμός βαθμολογήθηκε με άριστα το 100 για κάθε έναν από τους παράγοντες, ώστε να δημιουργηθεί μια μέση βαθμολογία – και συνολικά, η Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας κατέκτησε την πρώτη θέση.

Γιατί η λίμνη Γκάρντα είναι ιδανική για το πρώτο σας ταξίδι ως ζευγάρι

Η λίμνη Κόμο μπορεί να είναι αγαπημένη από διασημότητες και influencers, αλλά η μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας είναι πολύ πιο ρομαντική, καθώς δεν θα αντιμετωπίσετε τόσο πολύ κόσμο κατά την επίσκεψή σας.

Σύμφωνα με την Vass, η λίμνη Γκάρντα έλαβε την τέλεια βαθμολογία 100 για τη «σύνδεση» χάρη στις εκπληκτικές της θέες και τις δυνατότητες χαλάρωσης, ενώ έλαβε επίσης υψηλή βαθμολογία για τον «ύπνο και την άνεση».

Βρίσκεται στη βόρεια Ιταλία και είναι εύκολα προσβάσιμη από το Μιλάνο, τη Βενετία ή τη Βερόνα.

Πού αλλού θα πρέπει να κατευθυνθείτε

Η δεύτερη θέση πήγε σε έναν άλλο προορισμό με λίμνη: το Μπλεντ στη Σλοβενία.

Απίστευτα γραφική, η λίμνη είναι γνωστή κυρίως για το νησί της, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε από ένα σημείο με θέα ή να επισκεφθείτε με ένα παραδοσιακό σκάφος pletna τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ακολούθησε η Εσαουίρα στο Μαρόκο, η οποία είχε την υψηλότερη βαθμολογία προσιτότητας από όλους τους προορισμούς στην πρώτη δεκάδα. Τα ζευγάρια εδώ μπορούν να χαλαρώσουν στην παραλία, να εξερευνήσουν την οχυρωμένη μεδίνα που είναι μνημείο της UNESCO ή να περιποιηθούν τον εαυτό τους σε ένα χαμάμ.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Γκιέθορν στην Ολλανδία. Αγαπημένο ως προορισμός για ημερήσιες εκδρομές, το χωριό είναι γνωστό για το γεγονός ότι είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα ή ποδήλατο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Κότορ στο Μαυροβούνιο. Εδώ, τα ζευγάρια μπορούν να ανέβουν στο φρούριο για να απολαύσουν την εκπληκτική θέα στον κόλπο και να περιπλανηθούν στην Παλιά Πόλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.

Λίμνη Γκάρντα, Ιταλία

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διακοπές ζευγαριών:

  1. Λίμνη Γκάρντα, Ιταλία
  2. Μπλεντ, Σλοβενία
  3. Εσαουίρα, Μαρόκο
  4. Γκιέθορν, Ολλανδία
  5. Κότορ, Μαυροβούνιο
  6. Τουλούμ, Μεξικό
  7. Σαντορίνη, Ελλάδα
  8. Ακτή Αμάλφι, Ιταλία
  9. Σεϋχέλλες
  10. Βενετία, Ιταλία
  11. Ντουμπρόβνικ, Κροατία
  12. Κουίνσταουν, Νέα Ζηλανδία
  13. Τσίνκουε Τέρρε, Ιταλία
  14. Βερόνα, Ιταλία
  15. Κιότο, Ιαπωνία
  16. Μαρακές, Μαρόκο
  17. Ποζιτάνο, Ιταλία
  18. Μαδέρα, Πορτογαλία
  19. Ζανζιβάρη, Τανζανία
  20. Νήσοι Φερόες, Δανία

Για τα LGBTQI+ ζευγάρια όμως;

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βιώνουν όλα τα ζευγάρια τον ρομαντισμό ή τα ταξίδια με τον ίδιο τρόπο ή μέσα από τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες.

Δεν είναι όλα τα ζευγάρια ετεροφυλόφιλα, και για πολλά LGBTQ+ άτομα η επιλογή προορισμού δεν αφορά μόνο τη ρομαντική ατμόσφαιρα, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, αποδοχής και ορατότητας.

Έτσι, πέρα από τα «κλασικά» ρομαντικά κριτήρια, παράγοντες όπως η νομοθεσία, η κοινωνική στάση και η ύπαρξη ενεργής LGBTQ+ κοινότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πού ένα ταξίδι μπορεί πραγματικά να είναι άνετο και ελεύθερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, νέες μελέτες αναδεικνύουν το Βερολίνο ως κορυφαίο προορισμό για LGBTQ+ ταξιδιώτες στην Ευρώπη, ακολουθούμενο από πόλεις όπως το Άμστερνταμ και το Ελσίνκι.

Δύο πορτογαλικές πόλεις, η Λισαβόνα και το Πόρτο, έλαβαν επίσης βαθμολογία 100 στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα, μαζί με τη Γερμανία, που έχει δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα: το Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Η Νάπολη της Ιταλίας και η Λεμεσός της Κύπρου κατατάσσονται προτελευταία και τελευταία, αντίστοιχα, στη γενική κατάταξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα για τα δικαιώματα των LGBTQ+ Equaldex, η Κύπρος είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης που κάνει τα πιο σημαντικά βήματα προόδου στη νομοθεσία για τα LGBTQ+, σε σύγκριση με τη γενικά συντηρητική κοινή γνώμη της.

Στην Ελλάδα, οι πόλεις που εμφανίζονται στη λίστα είναι η Πάτρα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με την Πάτρα να καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ τους.

Αν και η χώρα εξακολουθεί να κινείται πιο αργά σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη ορατότητα της LGBTQ+ κοινότητας, περισσότερες πολιτιστικές δράσεις και σταδιακή βελτίωση του κλίματος αποδοχής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Bally's Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Ποιο είναι το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτων η ενεργειακή κλάση - Οι αποκλίσεις στις τιμές (Γραφήματα)

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων

Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»

Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν

Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

