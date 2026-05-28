newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 06:08

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Ναταλία Διονυσιώτη, Γιώργος Σχοινάς
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την περασμένη εβδομάδα είδε το φως της δημοσιότητας ο έβδομος θάνατος κρατουμένου, μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Την ίδια στιγμή, αποτελούν συχνό φαινόμενο οι εντάσεις, η βία και οι συμπλοκές, με συνέπεια τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους (όπως στη Νιγρίτα Σερρών, στις αρχές Μαΐου), ενώ μόνο σπάνιες οι καταγγελίες για βία, κακές συνθήκες διαβίωσης και ανεπαρκή προστασία των κρατουμένων.

Η πολιτεία υστερεί σημαντικά στην επίσημη καταγραφή των στοιχείων και των παραβατικών συμπεριφορών

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών και ειδών. Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, μοιάζει αυτονόητο: Τι συμβαίνει, τελικώς, πίσω από τους τοίχους, τις πόρτες και τα κάγκελα των φυλακών της Ελλάδας; Ποιος ή ποιοι ευθύνονται; Και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως τα παραπάνω, τα οποία δείχνουν να πυκνώνουν;

Οι πρώτες απαντήσεις θα έπρεπε, θεωρητικά τουλάχιστον, να αναζητηθούν στην επίσημη καταγραφή των στοιχείων και των παραβατικών συμπεριφορών. Μόνο που, για μία ακόμη φορά, η έρευνά μας απέδειξε ότι η πολιτεία υστερεί σημαντικά σε αυτό – σε βαθμό που να γίνεται λόγος για μια ιδιότυπη «ομερτά των φυλακών».

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, για του λόγου το αληθές, απέχει συστηματικά από την αποστολή στοιχείων για τους θανάτους κρατουμένων στον Συνήγορο του Πολίτη, όπως ο νόμος ορίζει. Σε απάντησή της προς «ΤΑ ΝΕΑ», η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει ότι, παρόλο που σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι διαταγές διενέργειας διοικητικών εξετάσεων για περιστατικά θανάτων στις φυλακές οφείλουν να διαβιβάζονται σε αυτήν αμελλητί, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πράξη.

Το αποτέλεσμα είναι να μη διαθέτει συνολικά και ασφαλή στοιχεία για τους θανάτους εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί συμβαίνουν, ενώ όποια ενημέρωση λαμβάνει είναι κατόπιν δικού της αιτήματος. Παράλληλα, σωφρονιστικοί, νομικοί αλλά και κρατούμενοι περιγράφουν τις συνθήκες που επικρατούν στα καταστήματα κράτησης, οι οποίες φέρεται να «ευνοούν» την αύξηση των σχετικών περιστατικών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο, από το τέλος του 2021 μέχρι και το 2023 η Γενική Γραμματεία δεν διαβίβασε διαταγές για διοικητική έρευνα αναφορικά με περιστατικά θανάτων κρατουμένων – ενώ και από το 2025 μέχρι σήμερα δεν έχει στείλει στον Συνήγορο διαταγές για προκαταρκτική έρευνα.

Μόνο το 2024 έφτασαν στην ανεξάρτητη Αρχή τρεις υποθέσεις θανάτων εντός των καταστημάτων κράτησης – δύο εκ των οποίων προήλθαν από άλλη πηγή και όχι από τη ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενώ η τρίτη κατόπιν προκαταρκτικού ερωτήματος του Συνηγόρου. «Στις υποθέσεις αυτές ανταποκρίθηκε η ΓΓ και ενημέρωσε τον Συνήγορο για τις αντίστοιχες διαταγές διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας», σημειώνει στην απάντησή της προς «ΤΑ ΝΕΑ» η ανεξάρτητη Αρχή.

Επανένταξη ή αέναη τιμωρία;

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με οργανώσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, επαναφέρουν διαρκώς το ερώτημα κατά πόσο το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα λειτουργεί πραγματικά με στόχο την επανένταξη ή παραμένει κυρίως τιμωρητικό.

«Η σοβαρή υποστελέχωση, οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η έλλειψη επιστημονικής και ψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η βία, οι συγκρούσεις, ακόμη και εγκλήματα μεταξύ κρατουμένων είναι συχνά φαινόμενα», λέει στα «ΝΕΑ» η Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εξειδίκευση σε ζητήματα κρατουμένων.

Η ίδια εξηγεί ότι όταν πεθαίνει ένας κρατούμενος ενημερώνεται ο εισαγγελέας και πραγματοποιείται νεκροψία – νεκροτομή, ενώ αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή πιέσεις από συγγενείς και δικηγόρους διατάσσεται έρευνα. «Πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να μάθουν τι πραγματικά συνέβη, καθώς συχνά επιχειρείται συγκάλυψη παραλείψεων ή ευθυνών», σημειώνει και τονίζει πως κάθε θάνατος μέσα στη φυλακή αποτελεί «εκ πρώτης όψεως» (prima facie) ευθύνη του κράτους, αφού αυτό έχει την πλήρη υποχρέωση προστασίας της ζωής των κρατουμένων.

Δεν είναι μόνο αυτό. Η δικηγόρος υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να υπάρχει συστηματική καταγραφή των θανάτων εντός των φυλακών και των αιτιών τους ως «θανάτων κρατουμένων» ακόμα και όταν καταλήγουν σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου μεταφέρθηκαν υπό κράτηση, ή όταν διαπιστώνεται εκεί ο θάνατός τους. Και αυτό διότι η καταγραφή τους ως «θανάτων σε νοσοκομείο» δυσχεραίνει τη δυνατότητα να δοθεί μια ακριβής εικόνα.

Ελλείψεις και κίνδυνοι

Η Κούτρα αναφέρει επίσης ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα θέτουν σε κίνδυνο μέχρι και το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή.

«Οι εξαρτημένοι κρατούμενοι δεν λαμβάνουν ουσιαστική θεραπευτική υποστήριξη, ενώ οι θέσεις στα προγράμματα απεξάρτησης είναι ελάχιστες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Αντί να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που χρειάζονται θεραπεία, πολλοί θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνουν ψυχοτρόπα φάρμακα χωρίς επαρκή παρακολούθηση, ακόμη και ως μέσο διατήρησης της ‘ηρεμίας’ στις φυλακές. Παράλληλα, άτομα με ψυχικές ασθένειες ή αυτοκτονικές τάσεις δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη», λέει.

Η δικηγόρος δεν παραβλέπει να αναφερθεί και στις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στην Ελλάδα για τον υπερπληθυσμό, τις ανεπαρκείς υποδομές, τις ελλείψεις προσωπικού και την κακή υγειονομική κάλυψη στις φυλακές. Οπως σημειώνει, σε αρκετές περιπτώσεις οι συνθήκες κράτησης έχουν χαρακτηριστεί απάνθρωπες και εξευτελιστικές.

Επειτα, για το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία «συχνά υποτιμάται», κάνει λόγο και ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, δικηγόρος με έδρα την Αθήνα.

«Από τη μία πλευρά, τα υποστελεχωμένα και χωρίς υλικοτεχνική υποδομή ιατρεία των φυλακών αδυνατούν να προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση και περίθαλψη. Από την άλλη, η μεταγωγή ενός κρατουμένου σε δημόσιο νοσοκομείο εμφανίζεται ως δυσχερέστατη λύση, λόγω έλλειψης μέσων, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της απαιτούμενης επαγρύπνησης», λέει και προσθέτει πως «η κατάσταση επιτείνεται από το όχι σπάνιο φαινόμενο προσποίησης παθολογικών συμπτωμάτων από κρατουμένους για διάφορες σκοπιμότητες. Και το γεγονός αυτό δημιουργεί μια στρεβλή καχυποψία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε υποτίμηση ακόμα και οξέων περιστατικών».

Και οι δύο νομικοί, που έχουν άριστη γνώση των όσων συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες των φυλακών, εκτιμούν ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας που θα συνοδεύεται από αύξηση της χρηματοδότησης, ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης και αύξηση των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής και ο Συνήγορος του Πολίτη

Η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής δεν αρνείται γενικώς να δώσει στοιχεία, καθώς όποτε ο Συνήγορος λάβει γνώση ενός περιστατικού και ζητήσει ενημέρωση, αυτή παρέχεται. Ωστόσο, δεν διαβιβάζει από μόνη της κάθε περιστατικό που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής, όπως ο νόμος προβλέπει.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας και στην προσπάθεια να φωτίσουμε το «γιατί», εστάλησαν συγκεκριμένες ερωτήσεις στη ΓΓ. Ζητώντας της, ανάμεσα στα άλλα, να επιβεβαιώσει τα παραπάνω και να παράσχει στοιχεία αναφορικά με τους θανάτους κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας από το 2022 μέχρι σήμερα. Εως την ώρα της δημοσίευσης όμως δεν είχαμε λάβει κάποια απάντηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ), έχει αρμοδιότητα – από το 2021 – να διερευνά υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, θανάτους κρατουμένων στις φυλακές. Νωρίτερα, την περίοδο 2020-2021, υπό την ειδική αρμοδιότητά του ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης είχε με δική του πρωτοβουλία ζητήσει σχετικά στοιχεία (ακόμα και για θανάτους από φυσικά αίτια) από τα ίδια τα σωφρονιστικά καταστήματα. Τότε είχε διαπιστώσει 8 θανάτους.

Πηγές από την Ανεξάρτητη Αρχή διευκρινίζουν ότι από το 2024 υπάρχει μια βελτίωση στη συνεργασία της με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ωστόσο δεν έχει ακόμη φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα.

Τι λένε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Τη δική του εικόνα για την κατάσταση στις φυλακές δίνει ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Μιλώντας στα «ΝΕΑ» αναφέρει ότι οι κρατούμενοι ξεπερνούν κατά πολύ τη χωρητικότητα των φυλακών, ενώ σε αρκετά καταστήματα υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Για τη διακίνηση ναρκωτικών, σημειώνει ότι ουσίες περνούν στις φυλακές με διάφορους τρόπους, ακόμη και με τη συμμετοχή επίορκων υπαλλήλων, κάτι που έχει οδηγήσει και σε συλλήψεις στο παρελθόν, ενώ η εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολλαπλούς θανάτους σε σύντομο διάστημα.

Πέρα από αυτό, όμως, ο έμπειρος σωφρονιστικός εξηγεί ότι η παρουσία ουσιών σχετίζεται και με την ασφάλεια, καθώς προκαλεί εντάσεις, συμπλοκές και βίαια περιστατικά. Οσον αφορά τα προγράμματα απεξάρτησης (λειτουργούν σε Κορυδαλλό και Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων), ο Βαρσάμης θεωρεί πως δεν επαρκούν για όλες τις υπάρχουσες ανάγκες. «Πολλοί κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε επείγοντα περιστατικά, ο γιατρός της φυλακής αποφασίζει αν απαιτείται μεταφορά σε νοσοκομείο», σημειώνει επίσης.

Ο εκπρόσωπος των σωφρονιστικών ξεκαθαρίζει ότι η βία εκδηλώνεται τόσο μεταξύ κρατουμένων όσο και απέναντι στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. «Οταν ένας θάλαμος για τέσσερα άτομα φιλοξενεί δέκα, οι συγκρούσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες», λέει. Παράλληλα, οι διαφορετικές εθνικότητες και κουλτούρες δημιουργούν επιπλέον εντάσεις, ενώ δεν είναι σπάνιο στις επιθέσεις να χρησιμοποιούνται αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τονίζει ότι χρειάζεται μείωση του υπερπληθυσμού, ενίσχυση προσωπικού και βελτίωση των υποδομών. Επισημαίνει επίσης ότι πολλοί υπάλληλοι, ιδιαίτερα νέοι, παραιτούνται λόγω χαμηλών αποδοχών, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη σοβαρή έλλειψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν προγραμματιστεί 350 νέες προσλήψεις για εξωτερική και εσωτερική φρουρά το προσεχές διάστημα.

Η μαρτυρία ενός κρατουμένου

«Ούτε χώρα του τρίτου κόσμου δεν έχει τέτοιες φυλακές». Με αυτά τα λόγια περιγράφει στα «ΝΕΑ» τις συνθήκες διαβίωσης εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων κρατούμενος ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία δέκα χρόνια σε πολλά από αυτά. «Εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν πολλά συμβόλαια θανάτου αλλά και δηλητηριάσεις, που οφείλονται σε ναρκωτικά», λέει, διατηρώντας – για ευνόητους λόγους – την ανωνυμία του.

Οπλα και ναρκωτικά μπορούν να περάσουν εάν κάποιος «πληρώσει τους κατάλληλους ανθρώπους ή ακόμα και με… drone», σχολιάζει, ενώ επιβεβαιώνει και αυτός πως δεν λείπουν και οι περιπτώσεις αυτοσχέδιων μαχαιριών που χρησιμοποιούνται σε βίαια ή και θανατηφόρα περιστατικά.

Ο ίδιος, που έχει υπάρξει τρόφιμος σε έξι διαφορετικές φυλακές ανά τη χώρα, λέει ότι έχει δει συμβόλαιο θανάτου να εκτελείται μπροστά στα μάτια του. «Θέλουμε βοήθεια επειγόντως. Δίνουν λεφτά και σκοτώνουν καλά παιδιά, έχει γίνει μόδα μέσα στις φυλακές, ειδικά για κάποιους που έχουν μεγάλες ποινές», αναφέρει, επιρρίπτοντας ευθύνη στη Σωφρονιστική Υπηρεσία. «Υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι στην Υπηρεσία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και “βρώμικοι”. Μπορεί να βάλουν μαζί κρατούμενους που ξέρουν ότι έχουν προβλήματα μεταξύ τους για να σκοτωθούν», καταλήγει.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Business
Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Σύνταξη
Stream newspaper
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Σύνταξη
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Ελλάδα 27.05.26

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Ελλάδα 27.05.26

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Ελλάδα 27.05.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Stories 28.05.26

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Fizz 28.05.26

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Σύνταξη
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.05.26

Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ένταση 28.05.26

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Βενεζουέλα 28.05.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28.05.26

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Σύνταξη
Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies