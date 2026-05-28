Αμερικανική επίθεση στην πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν
Σε νέα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός προέβησαν οι ΗΠΑ έναντι του Ιράν, με νέες επιθέσεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς ή κοντά σε αυτό
Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, αυτή τη φορά εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε επίσης σήμερα drones που εκτοξεύονταν από το Ιράν.
Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης αναχαιτίσει και καταρρίψει πολλά ιρανικά drones που αποτελούσαν παρόμοια απειλή.
Το ιρανικό πρακτορείο Fars έκανε λόγο νωρίς την Πέμπτη για «τρεις εκρήξεις οι οποίες ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής πόλης – λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά και ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν την προέλευση των ήχων.
Πλέον οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει τα χτυπήματα και αναμένεται η ιρανική απάντηση για το συμβάν. Ο δημοσιογράφος του Reuters Φιλ Στιούαρτ είναι ο πρώτος που επιβεβαίωσε τις επιθέσεις τις οποίες ανέφεραν τα τοπικά μέσα του Ιράν σε ανάρτησή του και είναι ο ίδιος που έγραψε την είδηση.
SCOOP! US military carries out new strikes in Iran, this time against a military site that posed a threat to U.S. forces and commercial traffic in the Strait of Hormuz, a U.S. official tells Reuters. The U.S. military has also intercepted drones being launched from Iran today.…
— Phil Stewart (@phildstewart) May 27, 2026
Οι ΗΠΑ δηλώνουν πως η επίθεση δεν επηρεάζει την κατάπαυση του πυρός
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αμυντική επιχείρηση στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Faytuks Network, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση για τη διαφύλαξη των περιφερειακών συμφερόντων τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κατάπαυση του πυρός».
BREAKING: The United States has carried out a defense operation in Bandar Abbas, Iran, official tells Faytuks Network, adding that “the US will act to safeguard its regional interests, and this does not affect the ceasefire.”
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) May 27, 2026
