Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 00:17

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στο έδαφός τους, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν ένα κέντρο καραντίνας στην Κένυα, καθώς η επιδημία αιμορραγικού πυρετού εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Δεν μπορούμε και δεν θα αφήσουμε ούτε ένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Υπογράμμισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται «ακατάπαυστα για να περιορίσει αυτή την κρίση στις χώρες όπου τώρα σοβεί, κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό».


Όσον αφορά την παρακολούθηση, προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι κανένας που έχει προσβληθεί από Έμπολα δεν θα εισέλθει σε αυτήν τη χώρα και δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα».

Κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στο Κονγκό, οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν στην Κένυα ένα κέντρο καραντίνας. Εκεί θα μεταφόρονται τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανοί, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αλλά επιβεβαίωσε πληροφορία της Wall Street Journal.


Είπε επίσης ότι το κέντρο αυτό έχει σχεδιαστεί «για να επιτραπεί στους Αμερικανούς που θα πρέπει να φύγουν γρήγορα από τη ΛΔΚ και να μπουν σε καραντίνα, να έχουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας, χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τους κινδύνους που συνδέονται με ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ».

Αναρρώνει ο Αμερικανός στο Βερολίνο

Ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό, νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο. Το ίδιο και η σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους, που θεωρούνταν κρούσματα που εκτέθηκαν κατά την επαφή τους με ένα πρόσωπο που έχει μολυνθεί από τον Έμπολα.

«Ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία» και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, δήλωσε το νοσοκομείο Σαριτέ.

Ο ασθενής, γιατρός της αμερικανικής χριστιανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Serge, ο Πίτερ Στάφορντ, έφτασε την περασμένη εβδομάδα στη γερμανική πρωτεύουσα. Είχε εκτεθεί στον ιό ενώ περιέθαλπε ασθενείς στο νοσοκομείο Νιανκουντέ στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι στο εξής ανακατευθύνουν όλους τους Αμερικανούς ταξιδιώτες που διέμειναν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς τρία αεροδρόμια της χώρας. Στην Ουάσιγκτον, στην Ατλάντα και στο Χιούστον, όπου θα κάνουν τεστ ανίχνευσης.

Αντίθετα, οι μόνιμοι κάτοικοι που διέμειναν ή διήλθαν από αυτές τις χώρες τις τελευταίες 21 ημέρες απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κι αυτό για μια αρχική περίοδο 30 ημερών.

Περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα, εκ των οποίων 223 θάνατοι, έχουν καταγραφεί έως τώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας δεν είναι ακόμη γνωστή και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα τρέχοντα στοιχεία είναι πιθανόν υποεκτιμημένα.

