newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έμπολα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στο Κονγκό – Έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 18:34

Έμπολα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στο Κονγκό – Έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό

Τα ύποπτα κρούσματα της ασθένειας στη ΛΔ του Κονγκό είναι περισσότερα από 390. Στην Ουγκάντα, επίσης, υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα 24ωρο αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης για το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί πολίτες έχουν εκτεθεί. Ο ένας εξ αυτών έχει ήδη συμπτώματα, ενώ οι άλλοι πέντε θεωρούνται ότι είναι υψηλού κινδύνου.

Επίσης, ο Ζαν Κασεγιά, επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ανακοίνωσε ότι στο Κονγκό 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Έμπολα είναι αιμορραγικός πυρετός και μπορεί να είναι θανατηφόρος. Το τρέχον στέλεχος που προκάλεσε το ξέσπασμα είναι από τον ιό Μπουντιμπούγκιο, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Σύμφωνα με τον Ζαν Κασεγιά, τα ύποπτα κρούσματα της ασθένειας στη ΛΔ του Κονγκό είναι περισσότερα από 390. Στην Ουγκάντα, επίσης, υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος.

Ξέσπασμα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ξέσπασμα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / REUTERS/Baz Ratner/File Photo

Οι έξι Αμερικανοί

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, οι αμερικανικές αρχές αναζητούν τρόπο για να μπορέσουν να απομακρύνουν από το Κονγκό τους έξι Αμερικανούς. Το δίκτυο, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα. Ο ένας εξ αυτών πιστεύεται ότι έχει συμπτώματα. Άλλοι τρεις λέγεται ότι αντιμετώπισαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι έχουν μολυνθεί.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την «ασφαλή αποχώρηση ενός μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα». Ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν τον αριθμό των Αμερικανών που ήρθαν σε επαφή με τον ιό Έμπολα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να επιδιώκει να κανονίσει τη μεταφορά της ομάδας Αμερικανών σε ασφαλή τοποθεσία καραντίνας, δήλωσε μια πηγή στον ιστότοπο ειδήσεων υγείας STAT. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ομάδα θα μπορούσε να μεταφερθεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, το CDC αρνήθηκε να απαντήσει σε άμεσες ερωτήσεις σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες. Είπε ότι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ παραμένει χαμηλός.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου Τέσσερα -το υψηλότερο- κατά των ταξιδιών στη ΛΔ Κονγκό. Επίσης, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπάλα έχει αναστείλει προσωρινά όλες τις υπηρεσίες έκδοσης βίζας στην Ουγκάντα.

Δεν πληροί κριτήρια επιδημίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό αποτελεί έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, επισήμανε, δεν πληροί –τουλάχιστον όχι ακόμα- τα κριτήρια πανδημίας.


Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως το ξέσπασμα να είναι «πολύ μεγαλύτερο» από αυτό που ανιχνεύεται και αναφέρεται αυτήν τη στιγμή. Και πως είναι σημαντικός ο κίνδυνος τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Έχουν υπάρξει επιδημίες Έμπολα στο παρελθόν. Περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια της επιδημίας 2014-2016 στη Δυτική Αφρική. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιδημία του ιού από την ανακάλυψή του το 1976.

Η ασθένεια εξαπλώθηκε σε μια σειρά από χώρες εντός και εκτός της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ αυτών οι Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, ΗΠΑ, Βρετανία και Ιταλία. Τότε πέθαναν συνολικά 11.325 άτομα.

«Τηρείτε τα μέτρα προστασίας»

Ο Ζαν Κασεγιά των Αφρικανικών CDC προειδοποίησε ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών φαρμάκων, οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα δημόσιας υγείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οδηγίες για τον χειρισμό των κηδειών όσων έχουν πεθάνει από την ασθένεια Έμπολα.

«Δεν θέλουμε να μολυνθούν άνθρωποι εξαιτίας των κηδειών», δήλωσε στο BBC.

Θύμισε ότι οι κοινοτικές κηδείες, όπου οι άνθρωποι βοηθούσαν στο πλύσιμο των σορών των αγαπημένων τους προσώπων, συνέβαλαν στο να μολυνθούν πολλοί άνθρωποι στα πρώτα στάδια της μεγάλης επιδημίας πριν από μια δεκαετία και πλέον.

Οδηγίες ΠΟΥ για τον Έμπολα

Ο ΠΟΥ έχει συμβουλεύσει τη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, δύο χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα, να πραγματοποιήσουν διασυνοριακούς ελέγχους για να αποφύγουν την εξάπλωση του ιού.

Έχει επίσης προτρέψει τις γειτονικές χώρες να «ενισχύσουν την προετοιμασία και την ετοιμότητά τους». Επίσης να κάνουν προσεκτική επιτήρηση σε εγκαταστάσεις υγείας και κοινότητες.

Η γειτονική Ρουάντα δήλωσε ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους κατά μήκος των συνόρων της με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο». Η Νιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τουρισμός
ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη του Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Το Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ - Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Σύνταξη
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω - Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Σύνταξη
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» - Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Σύνταξη
Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Βάιος Μπαλάφας
Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
«Είναι το ίδιο» 18.05.26

Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 18.05.26

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
(Περίπου) τέλος 18.05.26

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Τζούλη Καλημέρη
Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Σύνταξη
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies