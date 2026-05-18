Έμπολα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στο Κονγκό – Έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό

Ένα 24ωρο αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης για το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί πολίτες έχουν εκτεθεί. Ο ένας εξ αυτών έχει ήδη συμπτώματα, ενώ οι άλλοι πέντε θεωρούνται ότι είναι υψηλού κινδύνου.

Επίσης, ο Ζαν Κασεγιά, επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ανακοίνωσε ότι στο Κονγκό 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Έμπολα είναι αιμορραγικός πυρετός και μπορεί να είναι θανατηφόρος. Το τρέχον στέλεχος που προκάλεσε το ξέσπασμα είναι από τον ιό Μπουντιμπούγκιο, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Σύμφωνα με τον Ζαν Κασεγιά, τα ύποπτα κρούσματα της ασθένειας στη ΛΔ του Κονγκό είναι περισσότερα από 390. Στην Ουγκάντα, επίσης, υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος.

Οι έξι Αμερικανοί

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, οι αμερικανικές αρχές αναζητούν τρόπο για να μπορέσουν να απομακρύνουν από το Κονγκό τους έξι Αμερικανούς. Το δίκτυο, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα. Ο ένας εξ αυτών πιστεύεται ότι έχει συμπτώματα. Άλλοι τρεις λέγεται ότι αντιμετώπισαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι έχουν μολυνθεί.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την «ασφαλή αποχώρηση ενός μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα». Ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν τον αριθμό των Αμερικανών που ήρθαν σε επαφή με τον ιό Έμπολα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να επιδιώκει να κανονίσει τη μεταφορά της ομάδας Αμερικανών σε ασφαλή τοποθεσία καραντίνας, δήλωσε μια πηγή στον ιστότοπο ειδήσεων υγείας STAT. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ομάδα θα μπορούσε να μεταφερθεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, το CDC αρνήθηκε να απαντήσει σε άμεσες ερωτήσεις σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες. Είπε ότι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ παραμένει χαμηλός.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου Τέσσερα -το υψηλότερο- κατά των ταξιδιών στη ΛΔ Κονγκό. Επίσης, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπάλα έχει αναστείλει προσωρινά όλες τις υπηρεσίες έκδοσης βίζας στην Ουγκάντα.

Δεν πληροί κριτήρια επιδημίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό αποτελεί έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, επισήμανε, δεν πληροί –τουλάχιστον όχι ακόμα- τα κριτήρια πανδημίας.

The World Health Organization has declared an Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. Here’s what to know about one of the world’s deadliest diseases https://t.co/4D0pwjHrvR pic.twitter.com/MBb2HSt8Uy — Bloomberg (@business) May 18, 2026



Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως το ξέσπασμα να είναι «πολύ μεγαλύτερο» από αυτό που ανιχνεύεται και αναφέρεται αυτήν τη στιγμή. Και πως είναι σημαντικός ο κίνδυνος τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Έχουν υπάρξει επιδημίες Έμπολα στο παρελθόν. Περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια της επιδημίας 2014-2016 στη Δυτική Αφρική. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιδημία του ιού από την ανακάλυψή του το 1976.

Η ασθένεια εξαπλώθηκε σε μια σειρά από χώρες εντός και εκτός της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ αυτών οι Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, ΗΠΑ, Βρετανία και Ιταλία. Τότε πέθαναν συνολικά 11.325 άτομα.

«Τηρείτε τα μέτρα προστασίας»

Ο Ζαν Κασεγιά των Αφρικανικών CDC προειδοποίησε ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών φαρμάκων, οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα δημόσιας υγείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οδηγίες για τον χειρισμό των κηδειών όσων έχουν πεθάνει από την ασθένεια Έμπολα.

«Δεν θέλουμε να μολυνθούν άνθρωποι εξαιτίας των κηδειών», δήλωσε στο BBC.

Θύμισε ότι οι κοινοτικές κηδείες, όπου οι άνθρωποι βοηθούσαν στο πλύσιμο των σορών των αγαπημένων τους προσώπων, συνέβαλαν στο να μολυνθούν πολλοί άνθρωποι στα πρώτα στάδια της μεγάλης επιδημίας πριν από μια δεκαετία και πλέον.

Οδηγίες ΠΟΥ για τον Έμπολα

Ο ΠΟΥ έχει συμβουλεύσει τη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, δύο χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα, να πραγματοποιήσουν διασυνοριακούς ελέγχους για να αποφύγουν την εξάπλωση του ιού.

Έχει επίσης προτρέψει τις γειτονικές χώρες να «ενισχύσουν την προετοιμασία και την ετοιμότητά τους». Επίσης να κάνουν προσεκτική επιτήρηση σε εγκαταστάσεις υγείας και κοινότητες.

Η γειτονική Ρουάντα δήλωσε ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους κατά μήκος των συνόρων της με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο». Η Νιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».