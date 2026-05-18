Η Ταϊβάν αποκλείστηκε από την ετήσια γενική συνέλευση του ΠΟΥ, έπειτα από αίτημα της Κίνας
Η Κίνα έλαβε τον λόγο μαζί με το Πακιστάν, για να αντιταχθεί στην πρόταση και οι άλλες χώρες δέχτηκαν να αποκλείσουν την Ταϊβάν
- Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
- Βόρεια Μακεδονία: Η Ryanair συμπεριφέρεται εκβιαστικά για να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, λέει η κυβέρνηση
- Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
- Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) απέρριψαν την πρόταση να προσκαλέσουν την Ταϊβάν στην ετήσια γενική συνέλευσή του στη Γενεύη, αφού η Κίνα απείλησε ότι θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της νήσου.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, που ξεκίνησε σήμερα, η Κίνα έλαβε τον λόγο μαζί με το Πακιστάν, για να αντιταχθεί στην πρόταση και οι άλλες χώρες δέχτηκαν να αποκλείσουν την Ταϊβάν.
Η διαφωνία της Κίνας
«Η Κίνα δεν συμφωνεί με τη συμμετοχή της περιοχής της Κίνας, της Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή», είπε ένας εκπρόσωπος της Κίνας. Το Παλάου, που ήταν μία από τις χώρες που στήριζαν την πρόταση για την πρόσκληση της Ταϊβάν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) με την ιδιότητα του παρατηρητή, σχολίασε ότι ο αποκλεισμός της είναι αδικαιολόγητος και υπάρχει ο κίνδυνος έτσι να αποδυναμωθεί η παγκόσμια επιτήρηση των ασθενειών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών.
Η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς λόγω των αντιρρήσεων του Πεκίνου, που τη θεωρεί δικό του έδαφος. Ωστόσο, συμμετείχε ως παρατηρητής, από το 2009 μέχρι το 2016, στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, επί προεδρίας του Μα Γινγκ-τζέου, ο οποίος είχε υπογράψει συμφωνίες-ορόσημα με την Κίνα για το εμπόριο και τον τουρισμό.
Από την επόμενη χρονιά όμως η Κίνα άρχισε να μπλοκάρει τη συμμετοχή της αφού η τότε πρόεδρος Τσάι Ινγκ-ουέν αρνήθηκε να συμφωνήσει με τη θέση του Πεκίνου ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ταϊβάν είναι μέρη της «μίας Κίνας».
- «Η γη της ελιάς» – Όσα θα δούμε στο νέο συνταρακτικό επεισόδιο
- Έμπολα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στο Κονγκό – Έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό
- Μυστήριο με το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο – Συνελήφθη ένας ψαράς
- Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
- Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
- Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
- Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νέστρουπ με την «υπογραφή» Ζέκα
- Ρόδος: «Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον» – Τι αναφέρουν μαρτυρίες για τον 44χρονο οδηγό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις