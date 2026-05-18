Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς

Ένοπλος άνοιξε πυρ στη Μερσίνη της Ταρσού. Η επίθεση είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα σε διαφορετικές τοποθεσίες και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ. Πιθανολογείται ότι συνεχίζει να σταματά σε διάφορα σημεία και να πυροβολεί ανθρώπους.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης είναι μόλις 17 ετών και πως είχε διαφορές με κάποια από τα θύματα. Επίσης ότι χρησιμοποίησε στην ένοπλη επίθεση κυνηγετική καραμπίνα.

🟡 Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Bir şüphelinin farklı noktalarda gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.pic.twitter.com/zX1DHmUcUz — TURKINFORM (@TurkinformMedya) May 18, 2026

Η αστυνομία έχει αναγνωρίσει τον δράστη ως Μετίν Ο. Άνοιξε πυρ στο εστιατόριο που διατηρούσαν τα αδέρφια Σαμπρί και Μεμέτ Παν, με τους οποίους είχε διαφορές. Μεταξύ των νεκρών είναι οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου, ένας βοσκός και ένας περαστικός. Επίσης, μεταξύ των τραυματιών είναι και πελάτες του καταστήματος.

Ο δράστης έχει διαφύγει και αναζητάται. Οι έρευνες συνεχίζονται και από αέρος με υποστήριξη ελικοπτέρων.

📌Mersin’in Tarsus ilçesinde bir restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Ahmet Ercan Can ile iş yeri sahiplerinden Sabri Pan hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin daha önce de 4 kişiyi öldürdüğü,… pic.twitter.com/zhSsAPVVX3 — Karar Haber (@KararHaber) May 18, 2026



Ομάδες της χωροφυλακής και της αστυνομίας έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στο σημείο και στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Οι προσπάθειες για τη σύλληψη του υπόπτου που έφυγε τρέχοντας συνεχίζονται τόσο από αέρος όσο και από εδάφους.

Mersin Tarsus’ta silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı. Saldırganı, helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. (İHA) pic.twitter.com/HXJYqP2FGw — Bu Tag Neden Var (@taghaberleri) May 18, 2026

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των τραυματιών θα αυξηθεί.