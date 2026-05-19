18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 01:20

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
«Αποδεικνύεται ο Ζόχραν Μαμντάνι σε ένα βιρτουόζο των δημοσίων οικονομικών;», αναρωτιέται ο Τιμπό Ντελεάζ στη γαλλική «Le Figaro». Και θυμίζει ότι στις 12 Μαΐου ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης (ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2026) οριστικοποίησε τον πρώτο προϋπολογισμό της θητείας του. Ο προϋπολογισμός αφορά το 2027 και προβλέπει δαπάνες 125 δισ. δολαρίων, κάτι που σημαίνει ότι ο Μαμντάνι κατάφερε να κλείσει μια «τρύπα» 12 δισ. δολαρίων που του κληροδότησε ο προκάτοχός του.

«Δεν το κάναμε εις βάρος των εργαζομένων», καυχήθηκε ο δήμαρχος. «Το πετύχαμε χρηματοδοτώντας παράλληλα πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστερους δρόμους και ιστορικές επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες», δήλωσε περιχαρής ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Ωστόσο, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος των 12 δισ. δολαρίων που βρέθηκαν στον προϋπολογισμό προήλθε από ευνοϊκές παραχωρήσεις που έκανε η Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο προϋπολογισμός της Πολιτείας προβλέπει 7,6 δισ. δολάρια επιπλέον κονδύλια και άλλες «παραχωρήσεις» για την πόλη, συμπεριλαμβανομένων 4 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκαν την τελευταία στιγμή.

Μαμντάνι: Έρχεται φόρος δεύτερης κατοικίας

Ένας προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος όταν κατατίθεται, αλλά πρέπει και να τηρείται στη λήξη του, να μη δημιουργεί ελλείμματα δηλαδή, σαν κι αυτά που κληρονόμησε ο Μαμντάνι από τον Έρικ Άνταμς. Ο ρεπόρτερ του «Figaro» σημειώνει ότι μεταξύ άλλων ο πρώτος προϋπολογισμός του νέου δημάρχου προβλέπει για την πόλη έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες με αξία άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Όταν αυτά τα σπίτια μένουν κενά, θα υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή από 0,5% έως 4% της αγοραίας τους αξίας, επιπλέον των ήδη πολύ υψηλών φόρων ακίνητης περιουσίας που επιβάλλονται ούτως ή άλλως στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για ένα φόρο που θα επιβαρύνει όντως τους πολύ πλούσιους και ο οποίος δεν εκπλήσσει αν σκεφθεί κανείς τις ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές θέσεις που έχει κατά καιρούς διατυπώσει ο Μαμντάνι. Ωστόσο, «οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι αυτές οι προβλέψεις εσόδων θα μπορούσαν να υπολείπονται των προσδοκιών, καθώς οι επιβαρυνόμενοι συχνά βρίσκουν τρόπους για να τους παρακάμπτουν», σημειώνει ο Τιμπό Ντελεάζ του «Figaro».

Ο Ντελεάζ εξηγεί ότι στη Γαλλία ένα παρόμοιο δημοτικό φόρο στις πολυτελείς δευτερεύουσες κατοικίες που μένουν κλειστές επέβαλε η πόλη του Μπιαρίτς. Και το αποτέλεσμα που απέφερε ο φόρος αυτός ήταν πολύ απογοητευτικό, αφού «η πόλη εν τέλει έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε».

Αναβολή πληρωμών

«Σε τέσσερις μήνες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επανέφερε τον προϋπολογισμό της πόλης σε ισορροπία», πανηγύρισε η βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Κλεμάνς Γκετέ. Αποτελεί αναμφίβολα μια επιτυχία για τον Μαμντάνι το ότι κατάφερε να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και ο ρεπόρτερ του «Figaro» παρατηρεί ότι το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν θεωρεί την επιτυχία αυτή ως απόδειξη ότι η Αριστερά μπορεί να τα καταφέρει κάλλιστα όχι μόνο στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική διαχείριση.

Σίγουρα ο Μαμντάνι εκμεταλλεύθηκε και τη συγκυρία. Οι «New York Times» αναφέρουν ότι το επίτευγμά του οφείλεται εν πολλοίς στις εισροές στο Δήμο 4 δισ. δολαρίων από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και το μεγαλύτερο μέρος των εισροών αυτών προέρχεται από την έγκριση ενός λογιστικού ελιγμού που θα εξοικονομήσει για το Δήμο περί τα 2,3 δισ. δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, η πόλη θα αναβάλει έως το 2032 τις πληρωμές που οφείλει στο δημοτικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο, το οποίο χορηγεί τις συντάξεις στους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αυτή η αναβολή δεν θα επηρεάσει άμεσα τις τρέχουσες πληρωμές συντάξεων. Ωστόσο, «ο Μαμντάνι ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό μεταφέροντας το οικονομικό βάρος στους Νεοϋορκέζους του μέλλοντος, οι οποίοι τελικά θα πρέπει να πληρώσουν», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Προϋπολογισμού Πολιτών, μια δεξαμενή ανεξάρτητη σκέψης πολιτών που αναλύει τα οικονομικά της πόλης.

Πίστωση χρόνου

«Πρόκειται για ελιγμούς που έχουμε ξαναδεί, για μια μεμονωμένη κίνηση που αναβάλλει το πρόβλημα να λυθεί το επόμενο έτος», καταγγέλλει το think tank, προσπερνώντας βέβαια το γεγονός ότι η χρονική παράταση της αποπληρωμής ενός δανείου ή ομολόγου – η γνωστή «επιμήκυνση χρέους» – είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται συνηθέστατα στο χώρο και των ιδιωτικών και των δημοσίων πιστώσεων.

Εν προκειμένω «ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα μόνο για λίγους μήνες, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει χρόνο για να ισοσκελίσει πλήρως και με βιώσιμο τρόπο τον προϋπολογισμό του», παρατηρεί ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Έχει και μια σημαντική πολιτική διάσταση ο διακανονισμός που έγινε μεταξύ Δήμου και Πολιτείας της Νέας Υόρκης, καθώς αυτός «σηματοδοτεί πρωτίστως μια χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ των αρχών της πόλης και της Πολιτείας, μια και ο Μαμντάνι υποστηρίζει αναφανδόν την κυβερνήτη Κάθι Χότσαλ, η οποία θα διεκδικήσει την επανεκλογή της το Νοέμβριο», σημειώνει ο Τιμπό Ντελεάζ. Ο ρεπόρτερ διευκρινίζει ότι η Κάθι Χότσαλ είναι επίσης Δημοκρατική όπως ο Μαμντανί, αλλά πιο μετριοπαθής απ’ αυτόν.

Διαλλακτικός και ρεαλιστής

Εν κατακλείδι, ο Μαμντάνι εμφανίζεται προσώρας ευέλικτος και διόλου δογματικός στον τρόπο που ασκεί τις εξουσίες που απορρέουν από το αξίωμά του. Δεν διστάζει να εγκαταλείψει ορισμένα κάπως «ακραία» σχέδια που είχε αρχικά, όπως είναι μια γενικευμένη αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες όχι μόνο από μεγαλοϊδιοκτήτες αλλά και από δικούς του ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης που μένουν σε ιδιόκτητο σπίτι και βέβαια από ενοικιαστές που προειδοποιούσαν ότι οι αυξήσεις θα μετακυλίονταν, ως συνήθως, από τους ιδιοκτήτες στα ήδη πανάκριβα ενοίκια.

Ακόμα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού Πολιτών, παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την αναβολή πληρωμών στα δημοτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, χαιρέτισε τις αρχικές εξοικονομήσεις των δαπανών που πέτυχε ο νέος δήμαρχος, ζητώντας περαιτέρω περικοπές.

«Η πόλη αξίζει τα εύσημα που άρχισε να μειώνει τις δαπάνες. Αλλά οι κινήσεις που γίνονται είναι δειλές και διστακτικές απέναντι στις ευκαιρίες που εμφανίζονται και στις ανάγκες που υπάρχουν», προσθέτει το think tank.

Πηγή: ΟΤ

Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Σύνταξη
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Σύνταξη
Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Σύνταξη
Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή - Τον σκότωσε η αστυνομία

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

