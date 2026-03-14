Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εγκαινιάζει την πρώτη υπηρεσία για την προστασία της ΛΟΑΤΚΙΑ+ νεολαίας και διορίζει ως διευθύντρια το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που θα ηγηθεί ενός οργανισμού της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά τα προεδρικά του καθήκοντα, ενώ πολλές φορές οι ομοσπονδιακές οδηγίες έρχονται σε σύγκορυση με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νέα Υόρκη.

«Η Νέα Υόρκη μου έχει δώσει τα πάντα»

Η Τέιλορ Μπράουν, η οποία επί του παρόντος εργάζεται στο Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων της Εισαγγελίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, θα αναλάβει τη θέση της διευθύντριας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γραφείο θα εποπτεύει τις πρωτοβουλίες της πόλης που αφορούν τους ΛΟΑΤΚΙ+ Νεοϋορκέζους, θα προωθεί μέτρα κατά των διακρίσεων και θα ενισχύει την προστασία των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα.

Σε δήλωσή της σχετικά με το νέο αξίωμα, η Μπράουν δήλωσε: «Η Νέα Υόρκη μου έχει δώσει τα πάντα — ιατρική περίθαλψη που μου έσωσε τη ζωή, εκπαίδευση, ένα σπίτι, μια καριέρα, την οικογένεια που εγώ επέλεξα και μια ζωή με νόημα».

»Θα εργάζομαι καθημερινά για να διασφαλίσω ότι οι πόρτες της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν ανοιχτές για όλους και για να συνεχίσω την παράδοση της Νέας Υόρκης ως φάρου ευκαιριών και ελπίδας για όσους έχουν παραγκωνιστεί, έχουν υποστεί διακρίσεις και έχουν αποκλειστεί σκόπιμα», πρόσθεσε.

Η Μπράουν έχει μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας στην οποία και ανήκει. Σύμφωνα με το προφίλ της στο Linkedin, έχει εργαστεί τόσο στην Εθνική Ομάδα Εργασίας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Lambda Legal όσο και στην ACLU.

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας

Το δελτίο τύπου που μοιράστηκε το Δημραρχείο της Νέας Υόρκης την περιγράφει ως «μια περήφανη bi μαύρη τρανς γυναίκα, επιζήσασα βίας που σχετίζεται με την τρανς ταυτότητά της, τη φτώχεια, τη στεγαστική κρίση, τις διακρίσεις στην εργασία και την υγειονομική περίθαλψη, [που κατάφερε να γίνει] πρωτοπόρος δικηγόρος και υποστηρίκτρια των πολιτικών δικαιωμάτων».

«Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι περήφανη για την ΛΟΑΑΤΚΙΑ+ κοινότητά της και αρνείται να στερήσει την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια ή την αξιοπρέπεια από οποιονδήποτε με βάση την ταυτότητά του. Με την Τέιλορ Μπράουν ως Διευθύντρια του νέου Γραφείου ΛΟΑΤΚΙΑ+ Υποθέσεων, η queer κοινότητα της πόλης όχι μόνο θα τιμάται, αλλά και θα προστατεύεται σε κάθε βήμα», πρόσθεσε ο Ζοχράν Μαμντάνι.

Η ίδρυση έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση των τρανς νέων σε φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο τους στη Νέα Υόρκη.

Τον Φεβρουάριο, το NYU Langone, ένας από τους σημαντικότερους παρόχους φροντίδας, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους, επικαλούμενο τον «τρέχον κανονισμό».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης έστειλε επιστολή στο NYU Langone την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας την επιστροφή του προγράμματος και υπονοώντας ότι η διακοπή θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση των νόμων κατά των διακρίσεων της πόλης.

*Με πληροφορίες από: Them | Gothamist