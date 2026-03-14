14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
LGBTQI+ 14 Μαρτίου 2026, 16:45

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εγκαινιάζει την πρώτη υπηρεσία για την προστασία της ΛΟΑΤΚΙΑ+ νεολαίας και διορίζει ως διευθύντρια το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που θα ηγηθεί ενός οργανισμού της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά τα προεδρικά του καθήκοντα, ενώ πολλές φορές οι ομοσπονδιακές οδηγίες έρχονται σε σύγκορυση με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νέα Υόρκη.

«Η Νέα Υόρκη μου έχει δώσει τα πάντα»

Η Τέιλορ Μπράουν, η οποία επί του παρόντος εργάζεται στο Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων της Εισαγγελίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, θα αναλάβει τη θέση της διευθύντριας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γραφείο θα εποπτεύει τις πρωτοβουλίες της πόλης που αφορούν τους ΛΟΑΤΚΙ+ Νεοϋορκέζους, θα προωθεί μέτρα κατά των διακρίσεων και θα ενισχύει την προστασία των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα.

Σε δήλωσή της σχετικά με το νέο αξίωμα, η Μπράουν δήλωσε: «Η Νέα Υόρκη μου έχει δώσει τα πάντα — ιατρική περίθαλψη που μου έσωσε τη ζωή, εκπαίδευση, ένα σπίτι, μια καριέρα, την οικογένεια που εγώ επέλεξα και μια ζωή με νόημα».

»Θα εργάζομαι καθημερινά για να διασφαλίσω ότι οι πόρτες της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν ανοιχτές για όλους και για να συνεχίσω την παράδοση της Νέας Υόρκης ως φάρου ευκαιριών και ελπίδας για όσους έχουν παραγκωνιστεί, έχουν υποστεί διακρίσεις και έχουν αποκλειστεί σκόπιμα», πρόσθεσε.

Η Μπράουν έχει μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας στην οποία και ανήκει. Σύμφωνα με το προφίλ της στο Linkedin, έχει εργαστεί τόσο στην Εθνική Ομάδα Εργασίας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Lambda Legal όσο και στην ACLU.

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας

Το δελτίο τύπου που μοιράστηκε το Δημραρχείο της Νέας Υόρκης την περιγράφει ως «μια περήφανη bi μαύρη τρανς γυναίκα, επιζήσασα βίας που σχετίζεται με την τρανς ταυτότητά της, τη φτώχεια, τη στεγαστική κρίση, τις διακρίσεις στην εργασία και την υγειονομική περίθαλψη, [που κατάφερε να γίνει] πρωτοπόρος δικηγόρος και υποστηρίκτρια των πολιτικών δικαιωμάτων».

«Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι περήφανη για την ΛΟΑΑΤΚΙΑ+ κοινότητά της και αρνείται να στερήσει την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια ή την αξιοπρέπεια από οποιονδήποτε με βάση την ταυτότητά του. Με την Τέιλορ Μπράουν ως Διευθύντρια του νέου Γραφείου ΛΟΑΤΚΙΑ+ Υποθέσεων, η queer κοινότητα της πόλης όχι μόνο θα τιμάται, αλλά και θα προστατεύεται σε κάθε βήμα», πρόσθεσε ο Ζοχράν Μαμντάνι.

Η ίδρυση έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση των τρανς νέων σε φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο τους στη Νέα Υόρκη.

Τον Φεβρουάριο, το NYU Langone, ένας από τους σημαντικότερους παρόχους φροντίδας, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους, επικαλούμενο τον «τρέχον κανονισμό».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης έστειλε επιστολή στο NYU Langone την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας την επιστροφή του προγράμματος  και υπονοώντας ότι η διακοπή θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση των νόμων κατά των διακρίσεων της πόλης.

*Με πληροφορίες από: Them | Gothamist

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

