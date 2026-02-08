Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα της θητείας του πλησίαζε τη Νέα Υόρκη, ο νέος δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι έπρεπε να συντονίσει την ανταπόκριση των υπηρεσιών της πόλης.

Ήθελε επίσης να βρει ένα καινούργιο πανωφόρι, σύμφωνα με τους New York Times –κάτι που να είναι απλό και σεμνό, αλλά να τον κάνει να ξεχωρίζει όταν θα απευθυνόταν στους Νεοϋορκέζους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

«Όπως κάνουν συχνά οι άνδρες όταν ντύνονται για σημαντικές περιστάσεις, ο Μαμντάνι ζήτησε τη βοήθεια της συζύγου του και του προσωπικού της» συνεχίζει το σχετικό άρθρο στους New York Times.

Μια οπτική γλώσσα

Επέλεξαν το τζάκετ, ένα μαύρο καπιτονέ μπουφάν «Full Swing Caldwell» της αμερικανικής μάρκας ρούχων εργασίας Carhartt και προσέλαβαν έναν τοπικό κεντητή για να το στολίσουν με ένα ρετρό λογότυπο της πόλης, είπε ο Νόα Νίαρι, ανώτερος σύμβουλος της πρώτης κυρίας, Ράμα Ντουβάτζι.

«Ο δήμαρχος ελπίζει να χαράξει μια νέα πορεία» δήλωσε ο Νιάρι, 36 ετών, σε συνέντευξή του. «Νομίζω ότι θεώρησε λογικό να μιλήσει με μια οπτική γλώσσα που φαινόταν ελαφρώς καινούργια».

Η Ράμα Ντουβάτζι, μια καλλιτέχνιδα της οποίας οι ενδυματολογικές επιλογές έχουν τραβήξει την προσοχή καθώς η φήμη του συζύγου της έχει αυξηθεί, εξέφρασε σαφώς την άποψή της για τη συνολική εμφάνιση και αίσθηση του τζάκετ, σύμφωνα με τον Νιάρι. Η ξεκάθαρη επιθυμία της ήταν «να μην είναι πολύ φανταχτερό».

«Η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι η νούμερο ένα σύμβουλος του δημάρχου για δημιουργικές ιδέες» είπε ο Νιάρι προσθέτοντας ότι η Ντουβάτζι ήταν «απολύτως ευχαριστημένη με το τελικό σχέδιο».

Ένα νέο, εμβληματικό τζάκετ

Όταν ο Μαμντάνι φόρεσε το Carhartt μπουφάν σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την κακοκαιρία, ανδρικά περιοδικά μόδας όπως τα GQ και Complex το πρόσεξαν αμέσως. Ο Νίαρι είπε ότι δεν γνωρίζει αν ο δήμαρχος έχει φορέσει το τζάκετ ξανά έκτοτε.

Στον απόηχο της καταιγίδας, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ύπαιθρο της Νέας Υόρκης.

Το αίτημα να του βρουν ένα νέο, εμβληματικό τζάκετ ήρθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προλάβει ο Νιάρι να επικοινωνήσει με τους συνήθεις προμηθευτές που χρησιμοποιεί το γραφείο του δημάρχου για κεντήματα ή επίσημα ενδύματα. «Συνειδητοποίησα ότι ίσως θα έπρεπε να επικοινωνήσω με κάποιον άλλο για να το βρω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα» αποκάλυψε.

Βρήκε το συγκεκριμένο πανωφόρι στο Dave’s New York, ένα κατάστημα στη συνοικία Chelsea του Μανχάταν που ειδικεύεται σε ανθεκτικά ενδύματα όπως μπουφάν στρατιωτικού τύπου ή «ρούχα για πόλεμο», όπως είπε ο Μπομπ Λεβί, ο πατέρας του οποίου άνοιξε το κατάστημα το 1963.

Ο γιος του Λεβί, ο Άνταμ, είναι τώρα ο διευθυντής της εταιρείας. «Έχουμε τους συνδικαλιστές, τους ηλεκτρολόγους, τους υδραυλικούς, τους ανθρώπους που κάνουν κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις και τέτοια πράγματα» εξήγησε ο νεότερος Λεβί για τους τυπικούς πελάτες του Dave’s. «Έχουμε επίσης ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, της συντήρησης και της διαχείρισης κτιρίων».

Η λέξη «δήμαρχος» κεντημένη στο αριστερό μανίκι

Με το τζάκετ της Carhartt,στο χέρι, ο Νιάρι επικοινώνησε με τον Ρόκο Αρίνα της Arena Embroidery στο Μπρούκλιν, ο οποίος ασχολείται με έργα εξατομικευμένων κεντημάτων για περισσότερα από 14 χρόνια. Ξεκίνησε να εργάζεται για τη Nike στο Λος Άντζελες και έχει κεντήσει ρούχα για αστέρες του αθλητισμού όπως ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Άλεν Ίβερσον.

Ο Αρίνα, 38 ετών, άρχισε αμέσως να ράβει τα σχέδια που ενέκρινε η Ράμα Ντουβάτζι, τα οποία περιλάμβαναν μια φράση στο εσωτερικό του γιακά του παλτού: «Κανένα πρόβλημα δεν είναι πολύ μεγάλο. Καμία εργασία δεν είναι πολύ μικρή» μια φράση από την ομιλία που έδωσε ο Μαμντάνι μετά τη νίκη του στις δημοκρατικές προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία τον περασμένο Ιούνιο.

Το κέντημα περιλάμβανε επίσης τη λέξη «δήμαρχος» στο αριστερό μανίκι του παλτού, κοντά στον ώμο, και ένα δημοτικό λογότυπο στο μπροστινό δεξί πέτο. Το λογότυπο, «The City of New York» γραμμένο με κουλ γραμματοσειρά serif, εμφανίζεται σε δημοτικά έντυπα και χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχείων και Υπηρεσιών Πληροφοριών της πόλης της Νέας Υόρκης.

Το ίδιο λογότυπο εμφανίζεται επίσης σε καπέλα, φούτερ και άλλα εμπορεύματα της Only NY, μιας τοπικής μάρκας skate και streetwear που διαθέτει άδεια χρήσης του δημοτικού εμβλήματος. «Είναι αστείο το πόσοι άνθρωποι έχουν κατακλύσει τα τηλέφωνά μας νομίζοντας ότι το κάναμε εμείς» δήλωσε ο Μίκα Μπελαμάριτς, ιδρυτής της Only NY, σε μια συνέντευξη.

«Σίγουρα πιστώνω λίγο και σε εμάς για τη διάδοσή του».

Το πανωφόρι ως πολιτική θέση

Με το χειμερινό του πανωφόρι, ο Μαμντάνι ακολουθεί μια παράδοση εκλεγμένων αξιωματούχων που αγκαλιάζουν το στυλ που αναδεικνύει τα αξιώματά τους και την εικόνα τους.

Οι πρώην πρόεδροι Τζον Φ. Κένεντι, Τζίμι Κάρτερ και Τζορτζ Μπους φορούσαν όλοι αντιανεμικά μπουφάν Air Force One. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το κόκκινο καπέλο του MAGA. Τα παλτά που φορούσε ο πρώην δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ο οποίος ήταν αστυνομικός, περιλάμβαναν ένα ναυτικό μπουφάν με το όνομά του κεντημένο στο στήθος και τη λέξη «police» γραμμένη πάνω του.

Καθώς μιλούσε για την καταιγίδα, ο Μαμντάνι φορούσε επίσης ρούχα από το Τμήμα Καθαριότητας της πόλης της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος αναζήτησε ένα άλλο παλτό, είπε ο Νίαρι, εν μέρει επειδή ήθελε ένα ένδυμα που να μην μοιάζει με τα στυλ που φορούσε ο προκάτοχός του, ο Άνταμς.

Ο Αρίνα, ο κεντητής, είπε ότι του ζητήθηκε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό σχέδιο για να «προσωποποιήσει» το παλτό του Μαμντάνι. «Έψαχναν για ένα ειδικό, νέο στυλ για τον δήμαρχο» αποκάλυψε.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Bing Guan