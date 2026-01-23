Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Όταν ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, μετακόμισε στο Gracie Mansion με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουβάτζι, την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι «είχε μια φιλόδοξη ελπίδα για το σπίτι του λαού: να εγκαταστήσει μερικούς μπιντέδες στα μπάνια».

«Θα δούμε αν μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε», είπε.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ABC 7 New York και μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή, ο δήμαρχος ανέφερε μερικές ακόμη λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι να τοποθετήσει «ένα φορητό νεροπίστολο αξίας 25 δολαρίων, το οποίο κρεμάτε στο πλάι της τουαλέτας».

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου επιβεβαίωσε σε ένα email ότι η εγκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει στο Gracie Mansion.

Ένα μη αγαπητό οικιακό αντικείμενο στις ΗΠΑ

Σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν αφήσει το στίγμα τους στην αιώνια κατοικία — είτε με πλήρη ανακαίνιση, όπως έκανε ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, είτε με μικρές βελτιώσεις, όπως η εσωτερική ψησταριά του Εντ Κοχ και το χειροποίητο κεφαλάρι του Ντέιβιντ Ντίνκινς.

«Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μαμντάνι έφερε το εργαλείο καθαρισμού του πισινού στην έπαυλη είναι, τουλάχιστον, μια αναγνώριση της αυξανόμενης αποδοχής από τους Αμερικανούς ενός οικιακού αντικειμένου που είναι κοινή σε πολλά μέρη του κόσμου (και στην Ευρώπη) αλλά που για πολύ καιρό δε θεωρούνταν επιλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες» σχολιάζει η Alisha Haridasani Gupta στους New York Times.

Η εκδίκηση του μπιντέ

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή την αλλαγή. Σε μια έρευνα του 2026 που πραγματοποιήθηκε από την National Kitchen and Bath Association σε 700 ειδικούς του κλάδου, το 76% των διακοσμητών εσωτερικών χώρων σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών αναζητούσαν τουαλέτες με περισσότερες λειτουργίες, ενώ το 48% προέβλεψε ότι τα καθίσματα μπιντέ θα γίνουν δημοφιλή τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Tushy, μια εταιρεία κατασκευής μπιντέ με έδρα το Μπρούκλιν, έχει πουλήσει πάνω από δύο εκατομμύρια μονάδες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες από την ίδρυσή της το 2015, σύμφωνα με τον Τζάστιν Άλεν, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

«Όταν ξεκινήσαμε την Tushy, οι μπιντέδες στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν είτε ένα απρόσιτο πολυτελές προϊόν είτε, ειλικρινά, κάτι πολύ περίεργο» είπε ο Άλεν στους New York Times. Αλλά «μόλις το χρησιμοποιήσεις, είναι δύσκολο να ξεχάσεις πόσο πιο καθαρός αισθάνεσαι».

Η ινδική του κληρονομιά

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην ανακοίνωση του Μαμντάνι για τον μπιντέ, περιγράφοντας τον στόχο του για ανακαίνιση ως «προτεραιότητα» και «απαραίτητο», ενώ άλλοι εξέφρασαν σύγχυση για το γεγονός ότι εστιάζει στις τουαλέτες και όχι στην πολιτική.

Σε ένα σχόλιο σε απάντηση ενός βίντεο με την ανακοίνωση του δημάρχου, η Κάρολιν Ρόουζ, κόρη του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ρούντολφ Τζουλιάνι, είπε ότι «θα το είχα κάνει και εγώ αν ήξερα για τον μπιντέ όταν ζούσα εκεί!!».

Άλλοι είπαν ότι η πόλη θα έπρεπε να εγκαταστήσει μπιντέδες παντού και ότι οι ελπίδες του Μαμντάνι ήταν μια αυθεντική αντανάκλαση της ινδικής του κληρονομιάς, καθώς ο μπιντές είναι συνηθισμένος εκεί.

Ένα κάθισμα μπιντέ του 1980

Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια παγκόσμια εξαίρεση όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στον μπιντέ, ένας όρος που περιλαμβάνει διάφορες μορφές συστημάτων καθαρισμού με νερό. Οι πιο σύγχρονες εκδόσεις συνδέονται με τα καθίσματα τουαλέτας και διαθέτουν ανασυρόμενα σπρέι.

Το πιο γνωστό μοντέλο κατασκευάζεται από την ιαπωνική εταιρεία Toto, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα κάθισμα μπιντέ το 1980 και έκτοτε έχει αποκτήσει κάτι σαν λατρεία από τους οπαδούς του.

Νεότερες εταιρείες, όπως η Tushy, διαθέτουν τα δικά τους καθίσματα μπιντέ, προσφέροντας σχέδια από τα βασικά έως τα πολυτελή, με δυνατότητα θέρμανσης των καθισμάτων τουαλέτας, ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού και εξουδετέρωσης των οσμών.

Σε όλη την Ευρώπη, τα μπιντέ είναι συχνά ξεχωριστά, αυτόνομες λεκάνες. Ο όρος μπιντέ προέρχεται από τη γαλλική λέξη «bidet», μια αναφορά στην καθιστή στάση του σώματος που απαιτείται για τη χρήση αυτού του οικιακού αντικειμένου.

Ο μπιντές και η θρησκεία

Σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, τα σπίτια και τα δημόσια μπάνια διαθέτουν συχνά χειροκίνητα bidet, όπως κανάτες με νερό ή μικρά τηλέφωνα ντους που είναι γνωστά με την κοινή ονομασία «bum guns».

Σε ορισμένες θρησκείες, όπως ο Ισλαμισμός, τον οποίο ακολουθούν ο Μαμντάνι και η Ντουβάτζι, η υγιεινή και η καθαριότητα είναι συνώνυμες με τη λατρευτική πίστη, καθιστώντας τους εύκολα διαθέσιμους τρόπους καθαρισμού πολιτισμικά απαραίτητους.

Ενώ ο μπιντές προσφέρει στους χρήστες του έναν ενδελεχή καθαρισμό, έχει επίσης οφέλη για το περιβάλλον, πρόσθεσε ο Άλεν, μειώνοντας την ποσότητα χαρτιού υγείας που χρησιμοποιείται και τον αριθμό των υγρών μαντηλιών που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Στην πραγματικότητα, το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με την ανακοίνωση του δημάρχου για τον μπιντέ με μια λεζάντα που έγραφε: «Περισσότερα bidet = λιγότερα υγρά μαντηλάκια».

Θέμα με τα μπάνια του Gracie Mansion

Σε κάποιο σημείο, το Gracie Mansion ήταν δημόσια ιδιοκτησία και λειτουργούσε ως δημόσια τουαλέτα για τους επισκέπτες του γύρω πάρκου Carl Schurz, πριν γίνει η επίσημη κατοικία του δημάρχου το 1942.

Το 1981, όταν ο δήμαρχος Εντ Κοχ σκεφτόταν να ανακαινίσει το μέγαρο, η εφημερίδα The Times περιέγραψε τα μπάνια του ως «λίγο καλύτερα από την κατηγορία ενός μονάστερου». Η ανακαίνιση του δημάρχου Μπλούμπεργκ αναβάθμισε και τα πέντε μπάνια του μεγάρου.

Τα πιο βασικά εξαρτήματα καθισμάτων μπιντέ μόνο με πίδακα νερού μπορούν να κοστίσουν μόλις 35 δολάρια, και η εγκατάσταση απαιτεί μόνο πρόσβαση σε σωλήνες πόσιμου νερού, είπε στους New York Times ο Ζακ Ντε Μπιρ, ιδρυτής της Bidet New York, η οποία πραγματοποιεί εγκαταστάσεις μπιντέ σε όλη τη Νέα Υόρκη.

Άλλα καθίσματα μπιντέ, με περισσότερες λειτουργίες, κοστίζουν περίπου 300 δολάρια και πολλά από αυτά πρέπει επίσης να συνδεθούν σε μια πρίζα, πρόσθεσε o Ντε Μπιρ. Το σχήμα του υπάρχοντος καθίσματος τουαλέτας επηρεάζει επίσης την επιλογή του μπιντέ που θα ταιριάζει καλύτερα. «Αλλά ποτέ δεν βρήκα περίπτωση που δεν μπορούσα να κάνω την εγκατάσταση» πρόσθεσε.

Η αλλαγή στις τουαλέτες των αμερικανικών σπιτιών το 1880

Ένας συνδυασμός αλλαγών στις υποδομές και έλλειψης εξοικείωσης έχει, μέχρι πρόσφατα, κρατήσει τον μπιντέ μακριά από τα περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά, δήλωσε ο Μπράιαντ Σάιμον, καθηγητής στο Temple University, ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφει ένα βιβλίο για την ιστορία των δημόσιων τουαλετών.

Τα περισσότερα νοικοκυριά άρχισαν να έχουν μπάνια με τρία αντικείμενα, με νιπτήρα, ντους και τουαλέτα με καζανάκι, από τη δεκαετία του 1880, χάρη στην ευρεία ανάπτυξη των αποχετευτικών συστημάτων, δήλωσε ο Σάιμον. Το χαρτί υγείας έγινε επίσης mainstream περίπου την ίδια περίοδο.

«Είμαι 64 ετών και την πρώτη φορά που πήγα στο εξωτερικό το 1983 και είδα έναν μπιντέ, δεν ήξερα τι ήταν» δήλωσε ο Σάιμον και πρόσθεσε: «Αλλά η κοινωνική αποδοχή άλλαξε, από ανάγκη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το χαρτί υγείας έγινε σπάνιο».

Είναι μια αλλαγή που έχει παρατηρήσει και στον δικό του κύκλο. Σε ένα πρόσφατο μάθημα, ρώτησε τους 13 μαθητές του για τον μπιντέ — όλοι ήξεραν τι ήταν και τέσσερις μαθητές, μάλιστα, είχαν χρησιμοποιήσει έναν.

Και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο Σάιμον πήγε σε δύο πάρτι. Και τα δύο σπίτια είχαν μπιντέ. «Φυσικά το πρόσεξα» τόνισε

*Με στοιχεία από nytimes.com