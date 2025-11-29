«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Αφού ο Ζοράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής των δημαρχιακών εκλογών της Νέας Υόρκης το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου, οι μητέρες του προνομιούχου Upper East Side άρχισαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. «Σοκαρισμένη», έγραψε ανώνυμα μια χρήστης του Facebook στην ομάδα Moms of the Upper East Side (MUES), η οποία έχει 35.000 μέλη.

«Με όλη μου την αγάπη για τη Νέα Υόρκη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 50% +- της πόλης ψήφισε αυτόν τον τρελό. Αναρωτιέμαι ποιος θα φύγει τελικά; Και να πάει πού, στη Φλόριντα;».

Οι κάτοικοι της γειτονιάς, συνώνυμης με τις επαύλεις της Gilded Age και τα αριστοκρατικά ιδιωτικά σχολεία, ψήφισαν τον Άντριου Κουόμο, έναν ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ που έκανε εκστρατεία με ένα σκληρό πρόγραμμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας, με διαφορά 24 μονάδων.

Οι εγκληματίες θα παίρνουν τα δωρεάν λεωφορεία

Τα περισσότερα από 300 σχόλια που απαντούν σε αυτή την ανώνυμη ανάρτηση είναι γεμάτα από μητέρες που αναζητούν ακίνητα στο Νιου Τζέρσεϊ ή τη Φλόριντα, προβλέποντας ότι η υπόσχεση του Μαμντάνι να κάνει τα λεωφορεία δωρεάν θα οδηγήσει τους εγκληματίες να βιάσουν και να σκοτώσουν αθώους επιβάτες, και εκφράζοντας τις ανησυχίες τους ότι η Νέα Υόρκη είναι σε πορεία να γίνει η Γερμανία της δεκαετίας του 1930.

Μια μειοψηφία των μελών της ομάδας μπήκε στη συζήτηση για να σχολιάσει αυτές τις αντιδράσεις και να επισημάνει το ισλαμοφοβικό υπονοούμενο της αντι-Μαμντάνι μανίας —«Είναι ρατσιστικό να είσαι θυμωμένος επειδή ο νέος δήμαρχός σου είναι μουσουλμάνος»— κάτι που οδήγησε μόνο σε περαιτέρω διαμάχες στα σχόλια.

«Αντίο MUES»

Καθώς εμφανίστηκαν πιο επιθετικά θέματα συζήτησης τις επόμενες 24 ώρες, ορισμένοι χρήστες παρακάλεσαν τους άλλους να «συγκρατηθούν». Άλλοι δημοσίευσαν ότι αποχωρούσαν από την ομάδα στην οποία είχαν έρθει για να ανταλλάξουν συμβουλές για καροτσάκια και νταντάδες.

«Δεν φεύγω από την πόλη», έγραψε κάποια. «Φεύγω από αυτή την ομάδα. Αντίο MUES». Μια δευτερεύουσα διαμάχη ξέσπασε λόγω των πολλών μελών που δημοσίευαν ανώνυμα προκλητικά σχόλια, γεγονός που ανάγκασε τους διαχειριστές να δημιουργήσουν ένα τμήμα με τίτλο «Κανόνες ανώνυμης δημοσίευσης» το Σαββατοκύριακο, στο οποίο αναφερόταν: «Δεν επιτρέπεται να επιτίθεστε ή να απειλείτε άλλα μέλη ενώ είστε ανώνυμοι (ή και ποτέ)».

Οι ομάδες μαμάδων στο Facebook είναι γνωστές για τα έντονα δράματα που εκτυλίσσονται σε αυτές. Μια ομάδα με το όνομα UES Mommas έγινε πρωτοσέλιδο λόγω των εκρηκτικών εσωτερικών διαμαχών σχετικά με τα κινήματα υπέρ της Παλαιστίνης και του Black Lives Matter.

Ωστόσο, ένα μέλος της MUES είπε στο The Cut ότι, κατά τη γνώμη της, η εκλογή του Μαμντάνι προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαμάχη στην ομάδα.

«Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα»

Η Ρόμπιν Ράιτερ, μια ανύπαντρη μητέρα με έναν 13χρονο γιο, δεν δίστασε να αναμειχθεί στη συζήτηση, απαντώντας σε έναν σχολιαστή που είπε στα θυμωμένα μέλη να «χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν».

«Είμαστε κυριολεκτικά τρομοκρατημένοι που ένας δήμαρχος που δεν καταδικάζει τη Χαμάς και δεν καταδικάζει τη φράση “παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα” διοικεί τώρα την πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στον κόσμο» έγραψε η 49χρονη.

Τον Ιούλιο, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση και χαρακτήρισε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «φρικτό έγκλημα πολέμου».

Η Ράιτερ, η οποία έχει εμφανιστεί στο Fox News ως γονέας που ανησυχεί για τα καταφύγια μεταναστών και τον χρόνο που περνά ο γιος της μπροστά στην οθόνη, φαίνεται να απολαμβάνει τις κακόβουλες ανταλλαγές, ειδικά με τα μέλη της MUES που εκφράζουν ανώνυμες απόψεις.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι προκαλούν πολύ θυμό σε αυτή την ομάδα» λέει. «Δεν μπορείς να μου επιτίθεσαι ή να περιμένεις από μένα να σέβομαι την άποψή σου, όταν δεν μπορείς καν να αποκαλύψεις την ταυτότητά σου».

«Πού να πάμε τώρα;»

Η Ράιτερ λέει ότι τώρα σκέφτεται να μετακομίσει στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ, ως αποτέλεσμα της νίκης του Μαμντάνι. «Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πολύ ανήθικο να πληρώνω φόρους σε μια πόλη που μόλις εξέλεξε κάποιον που θα ήθελε να δει τους δικούς μου να δολοφονούνται» λέει.

«Όλοι ψάχνουμε μια διέξοδο, γιατί δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια του γιου μου». Δεν είναι η μόνη που θέλει να φύγει: Υπάρχουν 360 σχόλια σε μια ανάρτηση με τίτλο «Πού να πάμε τώρα;», όπου τα μέλη μοιράστηκαν επαφές με μεσίτες ακινήτων και καυχήθηκαν για τα δεύτερα σπίτια τους σε «τραμπικές» πολιτείες.

Μια από τις προτεινόμενες μεσίτριες ήταν η Ελίζ Μακλέοντ, η οποία μετακόμισε με την οικογένειά της από το Upper East Side στο Boca Raton κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Λέει ότι είχε «έξαρση αιτημάτων» από οικογένειες με έδρα τη Νέα Υόρκη που αναζητούσαν ακίνητα στη Φλόριντα μετά τη νίκη του Μαμντάνι.

«Απλά χαλαρώστε»

Η Έιπριλ, η οποία λέει ότι είναι μία από τις λίγες μαύρες μητέρες στην ομάδα του Facebook και ζήτησε στο The Cut να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό της, χλεύασε τα μέλη της ομάδας που μιλούσαν για φυγή από τη Νέα Υόρκη. «Όχι, δεν θα φύγετε», λέει. «Απλά χαλαρώστε».

Οι έντονες συζητήσεις δεν την κάνουν να θέλει να φύγει από την ομάδα που την βοήθησε να βρει το καλύτερο σχολείο Μοντεσσόρι για τον γιο της. «Η μητρότητα είναι πολιτική», λέει. «Ακόμα κι αν η ομάδα το παρακάνει μερικές φορές».

Θεωρεί γελοία οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ της «Νέας Υόρκης του Μαμντάνι και του Άουσβιτς», και μισεί ιδιαίτερα όταν μέλη της ομάδας που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι ο Μαμντάνι δεν είναι κατάλληλος για να διοικήσει την πόλη.

Εξέφρασε αυτή την απογοήτευσή της σε ένα ποστ όπου οι μητέρες συζητούσαν την αβάσιμη κατηγορία ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος σχεδιάζει να εφαρμόσει το νόμο της Σαρία. «Είναι πάντα εκνευριστικό όταν οι άνθρωποι αναφέρουν, για παράδειγμα, την έλλειψη εμπειρίας του Μαμντάνι, ενώ ολόκληρη η τρέχουσα διοίκηση είναι η λιγότερο κατάλληλη και η πιο αδιανόητη επιλογή στην αμερικανική ιστορία» έγραψε.

«Και είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μαμντάνι είχε έστω και μια ευκαιρία».

Ένα καλό σχολείο

Δεν είναι όλες οι μαμάδες της ομάδας άνετες με το να μπουν στη μάχη. Μια γυναίκα που για λόγους απόκρυψης της ταυτότητάς της ζήτησε να την αναφέρουν ως Σάρα, μια Κινέζα μετανάστρια που ζει ανατολικά του Σέντραλ Παρκ, θεωρεί ότι η σελίδα στο Facebook είναι «ακατάλληλος» χώρος για πολιτικές συζητήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει άποψη. Η Σάρα περιγράφει την UES ως μια «ευτυχισμένη μικρή φούσκα» όπου τα παιδιά μπορούν να τρέχουν στην παιδική χαρά χωρίς να ανησυχούν ότι θα δουν «έναν άστεγο ή θα πατήσουν σε μια ένεση».

Οι φίλοι της που ζουν στο κέντρο της πόλης της είπαν ότι το Washington Square είναι «ανοιχτό στέκι ναρκωτικών» αυτές τις μέρες.

Η 38χρονη θέλει να μεγαλώσει το μικρό της παιδί σε ένα μέρος όπου υπάρχει αστυνομικός σε κάθε γωνία και ανησυχεί ότι ο Μαμντάνι μπορεί να αποσύρει τη χρηματοδότηση από το NYPD υπέρ των εργαζομένων ψυχικής υγείας.

Επίσης, δεν της αρέσει το σχέδιό του να καταργήσει σταδιακά τα προγράμματα για ταλαντούχα και χαρισματικά παιδιά στο νηπιαγωγείο. «Αυτό μου στερεί εντελώς τη δυνατότητα να σκεφτώ να στείλω το παιδί μου σε δημόσιο σχολείο» λέει η Σάρα. «Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι πληρώνουν για να ζουν σε συγκεκριμένες γειτονιές του Upper East Side είναι για να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους σε καλό σχολείο».

«Είναι μέρα ελπίδας»

Η Μόργκαν Ρίτσαρντσον Βαλντές θέλει να επικοινωνήσει με μέλη όπως η Σάρα, τα οποία θεωρεί ότι έχουν μια καταστροφική άποψη για τη νίκη του Μαμντάνι, και να διορθώσει την παραπληροφόρηση που βλέπει στην ομάδα του Facebook.

«Προσπαθώ να ακούσω τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι φοβούνται», λέει η κάτοικος της Αστόρια, η οποία ζούσε στο Upper East Side.

Η 47χρονη μπήκε σε μια συζήτηση γεμάτη σχόλια που χλεύαζαν την πρόταση του Μαμντάνι για καθολική φροντίδα των παιδιών, για να επισημάνει ότι, με ένα τέτοιο πρόγραμμα, λιγότερες γυναίκες θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για να γίνουν νοικοκυρές λόγω του υψηλού κόστους των παιδικών σταθμών.

«Πάρα πολλές γυναίκες χάνουν την αυτονομία τους μετά τη γέννηση των παιδιών τους και μένουν εγκλωβισμένες σε καταχρηστικές σχέσεις χωρίς τα μέσα να φύγουν» έγραψε.

Όταν ένας σχολιαστής απάντησε ότι οι δωρεάν παιδικοί σταθμοί θα οδηγήσουν στο θάνατο παιδιών, η Βαλντές διατήρησε ήρεμο τόνο. «Κάνετε πολλές υποθέσεις» απάντησε «αλλά σήμερα είναι η μέρα της ελπίδας. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στον άνθρωπο».

«Πρέπει να έχεις πολύ πυκνή τριχοφυΐα»

Η MUES δεν είναι η μόνη ομάδα στο Facebook στην οποία ανήκει η Βαλντές και η οποία έχει καταρρεύσει μετά τις εκλογές. Είπε ότι μέλη μιας ομάδας μαμάδων με έδρα την Αστόρια την έβρισαν επειδή είπε ότι θα πήγαινε με χαρά σε ένα μπαρ της γειτονιάς που είχε επισκεφτεί πρόσφατα ο Μαμντάνι: «Οι άνθρωποι με έβριζαν και συζητούσαν για την ανατομία μου, λέγοντας “πρέπει να έχεις πολύ πυκνή τριχοφυΐα”|».

Ως δικηγόρος διαζυγίων που έχει συνηθίσει να ακούει φρικτές κατηγορίες, οι προσβολές δεν την ενόχλησαν, αλλά ελπίζει ότι οι συζητήσεις θα ηρεμήσουν σε ομάδες όπως η MUES. «Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω τόση διαίρεση», λέει. «Νομίζω ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις όταν μπαίνουν σε αυτές τις ομάδες».

Προς το παρόν, η MUES επιστρέφει σε πιο συνηθισμένα θέματα συζήτησης, όπως το να καταγγέλλουν αμελείς νταντάδες και να μοιράζονται συμβουλές για το πού να βρουν τις καλύτερες ρακέτες τένις. «Όχι άλλη ανάρτηση για τον Μαμντάνι!», έγραφε κάποια την περασμένη εβδομάδα. «Ξέρει κανείς πού θα βρω ένα επικό πεντικιούρ ιατρικού επιπέδου;».

*Με στοιχεία από thecut.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Kylie Cooper