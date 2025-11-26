magazin
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
The Good Life 26 Νοεμβρίου 2025 | 18:10

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ζοράν Μαμντάνι είναι ορκισμένος foodie. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης φιλοδοξεί να κάνει πολλά, ανάμεσα σε αυτά είναι και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που τρώνε οι Νεοϋορκέζοι και οι επισκέπτες, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να ανακαλύψουν τις γεύσεις και τις κουλτούρες μακριά από τα φανταχτερά στέκια του Μανχάταν.

Όλα τα media συμφωνούν σε ένα. Η ιστορική νίκη του Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης είναι πιθανό να μεταμορφώσει τη μεγαλύτερη και πιο επισκέψιμη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών με πολλούς τρόπους.

Ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, η πρωτοφανής άνοδός του αλλάζει ήδη τη γαστρονομική σκηνή της πόλης και, αν κρίνουμε από την εκστρατεία του, τα επόμενα τέσσερα χρόνια ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες και τους κατοίκους να επισκεφθούν νέες γειτονιές και να γίνουν πιο περιπετειώδεις γευσιγνώστες.

Ο Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής, πάντα χρησιμοποιούσε την αγάπη του για το φαγητό για να επικοινωνήσει με τους Νεοϋορκέζους. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν ράπερ με το όνομα Mr Cardamom (Κύριος Κάρδαμο) και είχε γυρίσει ένα μουσικό βίντεο με την Ινδή θρύλο της μαγειρικής, Μαντούρ Τζάφρι, σε ένα κεμπαπτζίδικο στο Κουίνς.

YouTube thumbnail

Το 2020, έθεσε υποψηφιότητα για την Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης με το σύνθημα Ρότι και Τριαντάφυλλα (Roti And Roses) -τα ρότι είναι λεπτές, επίπεδες πίτες που συνοδεύουν ιδανικά το ινδικό φαγητό, λειτουργώντας παράλληλα ως κουταλοπίρουνο.

Στη συνέχεια έκανε προεκλογικές εμφανίσεις σε bodegas, τα χαρακτηριστικά καταστήματα γειτονιάς της πόλης που πουλάει τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και συχνά σερβίρει ζεστά γεύματα. Αυτά τα μικρά παντοπωλεία είναι χαρακτηριστικά της μητρόπολης, βρίσκονται συχνά σε γωνίες δρόμων, εξυπηρετούν τη γειτονιά και αποτελούν μέρος της τοπικής κουλτούρας.

Σε άλλα μαθήματα προεκλογικής καμπάνιας ο Μαμντάνι πήγε πολιτικούς σε ένα αφγανικό εστιατόριο στην Αστόρια, οργάνωσε ένα κυνήγι θησαυρού σε όλη την πόλη που ολοκληρώθηκε στο αγαπημένο του καφέ και υποστήριζε με συνέπεια οικογενειακές «κρυμμένες οάσεις» στους εξωτερικούς δήμους της πόλης, όπου συνήθως δεν ταξιδεύουν οι τουρίστες τρώγοντας λιχουδιές ή απολαμβάνοντας αφεψήματα.

YouTube thumbnail

Όχι στην πόζα

Με αυτήν την τακτική, ο Μαμντάνι έβαλε και συνεχίζει να βάζει στον χάρτη εστιατόρια που βρίσκονται κυριολεκτικά και μεταφορικά μακριά από μερικούς από τους πιο μοντέρνους γαστρονομικούς προορισμούς της πόλης.

Την ίδια στιγμή, διαχωρίζει τη θέση του από τον προκάτοχό του, Έρικ Άνταμς, ο οποίος προτιμούσε φανταχτερά, «μοδάτα» εστιατόρια, όπως το Osteria La Baia στο Μίντταουν ή το Casa Cipriani στο Battery σημειώνει το BBC.

«Ο Μαμντάνι είναι ο αουτσάιντερ που εμφανίστηκε από το πουθενά και έγινε ασταμάτητος, ρίχνοντας φως στα αουτσάιντερ εστιατόρια που δεν έχουν βαθιές τσέπες και επιβιώνουν όταν είναι πιο δύσκολο από ποτέ να δραστηριοποιηθείς στη Νέα Υόρκη», εξηγεί η Μελίσα ΜακΚαρτ, συντάκτρια του Eater NY.

«Εκείνος πηγαίνει σε γειτονιές εκτός κέντρου, ενώ ο Άνταμς είναι στο [ιδιωτικό κλαμπ] Zero Bond. Η επιτυχία του είναι απρόσμενη και οι συστάσεις του για εστιατόρια έχουν αποκτήσει τεράστια απήχηση» προσθέτει.

Αντί να φωτογραφίζεται στα must-dine στέκια της Νέας Υόρκης, όπως τα Carbone ή Chateau Royale, ο ίδιος συχνάζει σε μέρη όπως το Kabab King, ένα 24ωρο εστιατόριο στο Τζάκσον Χάιτς του Κουίνς, το οποίο επισκέπτεται από τα χρόνια του λυκείου.

«Υποστηρίζει σθεναρά τα εστιατόρια που αγαπά και τα αναφέρει πολύ, όπως το Kabab King, το Sami’s Kabab House και το Little Flower Cafe», σημειώνει η Πρίγια Κρίσνα, δημοσιογράφος γεύσης των New York Times. «Αγαπά το φαγητό με έναν απόλυτα αυθεντικό τρόπο. Όταν έφτασε το πιάτο του με μπιριγιάνι, έπεσε πάνω του με τη λαχτάρα κάποιου που τρώει αυτό το φαγητό σε όλη του τη ζωή».

Η αλλαγή περνάει από το στομάχι

Ο Μαμντάνι «ηγείται» με το στομάχι του, οδηγώντας τους Νεοϋορκέζους σε υποεκπροσωπούμενα μέρη της δυναμικής γαστρονομικής σκηνής της πόλης σημειώνει το ρεπορτάζ.

Ο Τζόναθαν Φόργκας, ιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης υποστήριξης εστιατορίων Queens Together, πιστεύει με σιγουριά ότι ο νέος Δήμαρχος θα φέρει αλλαγές στο γαστρονομικό χάρτη της πόλης.

«Ο Μαμντάνι θα ρίξει περισσότερο φως στις επόμενες κουζίνες που θα πρωταγωνιστήσουν στη Νέα Υόρκης – πιστεύω ότι θα είναι η ινδονησιακή και η βιρμανική» σχολιάζει.

Σε ένα βίντεο που έγινε πρόσφατα viral, ο Μαμντάνι αποκάλυψε τα τρία αγαπημένα του εστιατόρια και τα πιάτα που παραγγέλνει. Μπιριγιάνι στο Kabab King (και παάν για το τέλος), lamb adana laffa (χειροποίητο αρνί στη σχάρα με μπαχαρικά πάνω σε πίτα), λεμονάδα και χούμους με πίτα στο Zyara στην Αστόρια και koi nur (πικάντικο ωμό μοσχάρι) στο Pye Boat Noodle στην Αστόρια.

Ο Φόργκας εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα με την επιλογή του koi nur. «Είναι η εκδοχή του Pye Boat Noodle για το μοσχαρίσιο ταρτάρ και μόλις που υπάρχει στον κατάλογο. Πρέπει να το ξέρεις για να το παραγγείλεις. Το γεγονός ότι γνωρίζει αυτό το πιάτο δείχνει πως προφανώς ξέρει από φαγητό» σχολιάζει.

Ως επιδραστικός foodie influencer, οι επιλογές του Μαμντάνι έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο. Το επιβεβαίωσαν οι ιδιοκτήτες του Pye Boat Noodle.  «Μετά από αυτό το βίντεο, είχαμε αμέσως περισσότερη πελατεία. Δεν βλέπεις πολλούς υποψηφίους να αναφέρονται σε μέρη εκτός του Μανχάταν» λένε.

Μια πόλη αλλιώς

Ο Φόργκας βλέπει τον Μαμντάνι ως έναν μοναδικό και επιδραστικό γαστρονομικό influencer. «Δεν πρόκειται για παιδιά που ψάχνουν στο Instagram για το επόμενο καυτό bagel» λέει για το κοινό του.

«Ο Μαμντάνι ανοίγει ια ευρύτερη συζήτηση με ένα μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό. Οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τη συνέντευξη στο New Yorker δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα φαγητά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας. Αυτό το σώμα των πολιτών θα βρει τώρα αυτό το φαγητό και θα το δει ως προσιτό και θα θέλει να το δοκιμάσει» προσθέτει.

View this post on Instagram

A post shared by Amir Hamja (@amirbangs)

Για τον Φόργκας ο Μαμντάνι ίσως φέρει σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο που καταναλώνει και απολαμβάνει το φαγητό η πόλη όχι μόνο με τις γαστρονομικές συστάσεις του που ενθαρρύνουν τους πολίτες να γίνουν πιο περιπετειώδεις, αλλά και με τις πολιτικές του.

«Δωρεάν λεωφορεία; Ποιος καλύτερος τρόπος για τους Νεοϋορκέζους να μετακινηθούν και να εξερευνήσουν το φαγητό από τα δωρεάν λεωφορεία;» λέει ενθουσιασμένος.

Πέρα από τα εστιατόρια, η νίκη του Μαμντάνι είναι πιθανό να ωφελήσει και τους πωλητές φαγητού του δρόμου (street food vendors), πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες. Ο Μαμντάνι πιέζει για μεταρρύθμιση του πεπαλαιωμένου συστήματος αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των αδειών σε όλη την πόλη.

YouTube thumbnail

Ένα από τα θέματα της εκστρατείας του ήταν η μείωση του Halalflation, ένας όρος που επινόησε ο ίδιος τον Ιανουάριο του 2025.

Λόγω των ανώτατων ορίων στις νόμιμες άδειες, έχει δημιουργηθεί μια μαύρη αγορά όπου οι πωλητές αναγκάζονται να πληρώνουν έως και 20.000 δολάρια ετησίως για το δικαίωμα να πωλούν χαλάλ πιάτα [τα φαγητά χαλάλ είναι αυτά που επιτρέπεται να καταναλώσει κάποιος μουσουλμάνος βάσει του Κορανίου]. «Το κοτόπουλο με ρύζι κοστίζει τώρα 10 δολάρια ή και περισσότερο. Είναι καιρός να γίνει το χαλάλ φαγητό ξανά 8 δολάρια» είπε.

«Ο Μαμντάνι κατανοεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και βάζει τις βάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος, ώστε να οδηγήσει σε μια ακμάζουσα κουλτούρα φαγητού του δρόμου», δήλωσε η Καρίνα Κάουφμαν-Γκουτιέρες, αναπληρώτρια διευθύντρια του The Street Vendor Project.

Παρόλα αυτά, κάποιοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πολιτική βούληση του Μαμντάνι πρέπει να μετατραπεί σε πράξεις.

Ο Άντριου Ρίτζι, εκτελεστικός διευθυντής του The NYC Hospitality Alliance, σημειώνει ότι ως δήμαρχος ο Μαμντάνι «θα χρειαστεί τη σωστή τεχνογνωσία και πολιτική βούληση για να διαπεράσει τη γραφειοκρατία και να μετατρέψει τα λόγια σε πραγματικές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις».

Μέχρι να τα καταφέρει ο Μαμντάνι θα συνεχίζει να ενθαρρύνει πολλούς Νεοϋορκέζους να αγκαλιάσουν νέες ιδέες, να γευτούν άλλες κουζίνες και να αφήσουν τον έρωτα για τη μητρόπολη που δεν κοιμάται ποτέ να περάσει από το στομάχι χωρίς πόζα και κοσμικότητες.

Προφανώς ο Μαμντάνι ξέρει ότι το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κάθε φυλής, θρησκείας και ηλικίας, πιο κοντά καλλιεργώντας την αλλαγή μπουκιά μετά τη μπουκιά -ακόμη και αν εξοργίζεις γιατί πως τολμάς να τρως με τα χέρια;

YouTube thumbnail

