Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ και ταυτόχρονα της μητρόπολης του καπιταλισμού, και όσοι τον πολέμησαν τους τελευταίους οκτώ μήνες δεν μπορούν να κρύψουν την ταραχή τους.

Στην αρχή ήταν ένας άσημος υποψήφιος που έπαιρνε 1% σε όσες δημοσκοπήσεις ανέφεραν το όνομά του και πλέον, οκτώ μήνες μετά, έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και αυτός που άνοιξε τον δρόμο για να ηττηθεί ο Τραμπ.

Η επιτυχία του Μαμντάνι στηρίχθηκε στο γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι, πολλοί νέοι και μετανάστες, στρατεύτηκαν σε μία καμπάνια που μιλούσε για τις ανάγκες των πολλών κόντρα στα κέρδη των μεγιστάνων που έχουν επίσης ως βασική έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα εκβιάζοντας ξανά χθες – την ημέρα της ψηφοφορίας- τους Νεοϋορκέζους ότι θα κόψει τη χρηματοδότηση στην πόλη εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι, ενώ έδωσε γραμμή για ψήφο στον Άντριου Κουόμο λέγοντας ότι η ψήφος στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, που ερχόταν τρίτος στις δημοσκοπήσεις, ήταν χαμένη υπόθεση.

Είπε ακόμα ότι όσοι Εβραίοι ψηφίσουν Μαμντάνι θα είναι «ηλίθιοι», ενώ όταν το αποτέλεσμα είχε πια κριθεί δήλωσε φανερά εκνευρισμένος ότι η νίκη Μαμντάνι (και άλλων Δημοκρατικών σε άλλες περιοχές) οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε προσωπικά στις προεκλογικές εκστρατείες, ενώ ζήτησε από τους Ρεπουμπλικανούς «να ξυπνήσουν».

Μαμντάνι σε Τραμπ: Για να φτάσεις έναν από εμάς, πρέπει να περάσεις από όλους

Μιλώντας σε ένα κοινό που πανηγύριζε, ο Μαμντάνι φρόντισε στη νικητήρια ομιλία του να υπογραμμίσει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη δείχνει τον δρόμο για την ανατροπή του Τραμπ, ένα μήνυμα που απευθύνεται επίσης – έστω και εμμέσως – και στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η πόλη που τον ανέδειξε, είπε ο Μαμντνάνι απευθυνόμενος στον Νεοϋορκέζο Τραμπ, είναι και η πόλη που θα δείξει στη χώρα τον τρόπο για να τον νικήσει.

«Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: Αύξησε την ένταση!» είπε ο Μαμντάνι και πρόσθεσε απευθυνόμενος ξανά στον αμερικανό πρόεδρο ότι «για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να μας από όλους μας», υπογραμμίζοντας την ενότητα που έχει σφυρηλατηθεί όλο αυτό το διάστημα και έκανε εφικτή αυτή τη νίκη.

«Το μέλλον είναι στα χέρια μας. Φίλοι μου, ανατρέψαμε μια πολιτική δυναστεία», είπε αναφερόμενος στον Άντριου Κουόμο τον οποίο κέρδισε με εννέα μονάδες διαφορά.

«Αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του (σ.σ. του Κουόμο), καθώς γυρίζουμε σελίδα από μια πολιτική που εγκατέλειψε τους πολλούς και ανταποκρίνεται μόνο στους λίγους».

«Απόψε, δώσατε μια εντολή για αλλαγή, μια εντολή για ένα νέο είδος πολιτικής, μια εντολή για μια πόλη στην οποία να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά».

«Αυτή η δημοκρατία είναι δική σας», είπε στον κόσμο που πανηγύριζε και έκανε λόγο για «μία νίκη όλων αυτών που συχνά ξεχνιούνται από τους πολιτικούς».

«Η νίκη ανήκει στους Σενεγαλέζους οδηγούς ταξί, στις νοσοκόμες από το Ουζμπεκιστάν και στους μάγειρες από το Τρινιντάντ. Αυτή η πόλη είναι η πόλη σας, και αυτή η δημοκρατία είναι και δική σας».

Ο ίδιος υποσχέθηκε να αγωνιστεί για τους μαύρους, τους μετανάστες, τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους για να γίνει η Νέα Υόρκη «το φως» σε αυτή τη «στιγμή πολιτικού σκότους»:

«Είτε είστε μετανάστης, μέλος της τρανς κοινότητας, μία από τις πολλές μαύρες γυναίκες που ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε από μια ομοσπονδιακή θέση, μια ανύπαντρη μητέρα που περιμένει ακόμα να μειωθεί το κόστος των παντοπωλείων, είτε οποιοσδήποτε άλλος με την πλάτη στον τοίχο, ο αγώνας σας είναι και δικός μας.

Και θα χτίσουμε ένα δημαρχείο που θα στέκεται ακλόνητο δίπλα στους Εβραίους Νεοϋορκέζους και δεν θα ταλαντεύεται στον αγώνα κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού. Μια πόλη όπου οι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Μουσουλμάνοι γνωρίζουν ότι ανήκουν».

Η νικητήρια ομιλία

Τραμπ: Και τώρα αρχίζουμε…

Μετά την ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Και τώρα αρχίζουμε…», ενώ μένει να φανεί σε ποιο βαθμό θα υλοποιήσει τις απειλές του καθώς ο Μαμντάνι αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου.

Εντωμεταξύ οι «ψύχραιμες» αντιδράσεις των αμερικανικών ταμπλόιντ συνεχίζονται. Η New York Post που είχε πολεμήσει τον Μαμντάνι με χυδαία ισλαμοφοβικά σχόλια και fake news σήμερα κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που τον δείχνει να κρατά σφυροδρέπανο κηρύσσοντας ότι η Νέα Υόρκη έπεσε στα χέρια του «Μαρξ».

Με καταμετρημένο το 91% των ψηφοδελτίων, ο Μαμντάνι είχε κερδίσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψήφους στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία, σε σύγκριση με περίπου 850.000 ψήφους για τον Άντριου Κουόμο.

Το σύνολο των ψήφων του Μαμντάνι αυτή τη στιγμή είναι 1.036.051. Αυτό σημαίνει ότι έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από οποιοδήποτε άλλο δήμαρχο από το 1965.