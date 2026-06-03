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Σε εννέα συλλήψεις για υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκων με τα χέρια αλλά και με ξύλινα ρόπαλα, προχώρησαν αστυνομικοί στην Παιανία.

Όλα έγιναν αργά το βράδυ της Παρασκευής, στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν μία παρέα ανηλίκων δέχτηκε επίθεση από 30 περίπου άτομα.

Οι δράστες κατάφεραν να περικυκλώσουν τους τρεις από τους ανήλικους, 17 και 16 ετών, τους οποίους χτύπησαν με χέρια και με ξύλινα ρόπαλα, ενώ τον έναν τον λήστεψαν.

Κατά την διαφυγή τους οι δράστες άφησαν πίσω ένα ξύλινο ρόπαλο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.