Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο
Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων και γονέων σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με πρωταγωνίστριες δύο 16χρονες μαθήτριες, οδηγώντας σε συλλήψεις και εκατέρωθεν μηνύσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης (21/5) έξω από ΕΠΑΛ της πόλης, όταν μία 16χρονη φέρεται να προσέγγισε τη συνομήλική της και να την απείλησε και να την εξύβρισε. Η δεύτερη μαθήτρια είχε καταγγείλει ότι δεχόταν επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά και μπούλινγκ τους τελευταίους δύο μήνες.
Όπως αναφέρθηκε στις Αρχές, η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά.
Μετά το επεισόδιο έξω από το σχολείο, η μητέρα της παθούσας συναντήθηκε με την 16χρονη σε πλατεία του Αγρινίου, όπου ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα και να τη δάγκωσε, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για σωματική βία, απειλές και εξύβριση.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης, της μητέρας της παθούσας, αλλά και της μητέρας της ανήλικης κατηγορούμενης, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
