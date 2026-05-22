Στο T-Center και ο Γιώργος Πρίντεζης (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο εμβληματικός Γιώργος Πρίντεζης που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε στο Telekom Center Athens, καθώς θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο ημιτελικό των Πειραιωτών με τη Φενέρ (22/5, 18:00).

Ο βετεράνος του Ολυμπιακού είναι επίσημος προσκεκλημένος της διοργανώτριας αρχής και μάλιστα, συμμετείχε και στις δράσεις του Fan Zone που υλοποίησε η Euroleague.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του Πρίντεζη

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Ο Πρίντεζης αποτέλεσε πόλο έλξης για αρκετούς φιλάθλους, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του σε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.