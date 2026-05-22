Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας
Αδιαθεσία ένιωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in, η κυρία Αγαπηδάκη, αρχικά, μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και για αυτό κρίθηκε πως, για προληπτικούς λόγους, πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την υπουργό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Όπως αναφέρουν από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι καλά στην υγεία της και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
