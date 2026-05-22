Κρήτη: Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες
Tο παιδί έφερε μώλωπες στο κορμάκι του και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο.
Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη, μετά τη νοσηλεία του παιδιού με βαριά τραύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι έφερε εκτεταμένες κακώσεις, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.
Από την αξονική τομογραφία διαπιστώθηκε ότι το 3χρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει επίσης παλαιό κάταγμα, καθώς και μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του.
«Η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιαδάκης.
Όπως δήλωσε και ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του παιδιού και τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται.
Η μητέρα του κοριτσιού, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Αναζητείται ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού
Σύμφωνα με το patris.gr, οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, χωρίς να αποκλείεται ούτε κάποιο ατύχημα ούτε το ενδεχόμενο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είναι πολυμελής, ενώ ο πατέρας του παιδιού είναι αλλοδαπός.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα υπήκοο Πακιστάν αγνώστων λοιπών στοιχείων και δεν αποκλείεται να έχει ήδη διαφύγει εκτός Κρήτης.
