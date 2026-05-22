Κρήτη: Τρόμος για 22χρονη – «Θα σε πυροβολήσω πέντε φορές»
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 10:56

Μετά από καταγγελία που έκανε η 22χρονη συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της έξω από το σπίτι της με... μαχαίρια

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 22χρονη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η νεαρή, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να χωρίσουν. Μάλιστα, χθες, σύμφωνα με το patris.gr, της τηλεφώνησε και την απείλησε ότι θα την πυροβολήσει πέντε φορές με το όπλο που έχει. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το σπίτι και τη μετέφεραν με ασφάλεια στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στην περιοχή, καθώς είχαν πληροφορίες ότι ο νεαρός είχε μεταβεί από το χωριό του στο Ηράκλειο αναζητώντας την 22χρονη. Τελικά, τον εντόπισαν έξω από το σπίτι της, όπου – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο 26χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Φωτογραφίες 21.05.26

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Ελλάδα 21.05.26

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
«Ποιοτικές διακοπές» 22.05.26

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής.

Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
Ποδόσφαιρο 22.05.26

«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

Υποκλοπές: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση – Αποχωρούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για «κατήφορο χωρίς τέλος» μίλησε ο Ανδρουλάκης
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:49

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

