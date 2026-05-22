Κρήτη: Τρόμος για 22χρονη – «Θα σε πυροβολήσω πέντε φορές»
Μετά από καταγγελία που έκανε η 22χρονη συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της έξω από το σπίτι της με... μαχαίρια
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 22χρονη.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η νεαρή, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να χωρίσουν. Μάλιστα, χθες, σύμφωνα με το patris.gr, της τηλεφώνησε και την απείλησε ότι θα την πυροβολήσει πέντε φορές με το όπλο που έχει. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το σπίτι και τη μετέφεραν με ασφάλεια στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί.
Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στην περιοχή, καθώς είχαν πληροφορίες ότι ο νεαρός είχε μεταβεί από το χωριό του στο Ηράκλειο αναζητώντας την 22χρονη. Τελικά, τον εντόπισαν έξω από το σπίτι της, όπου – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.
Ο 26χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
