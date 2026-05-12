Θεσσαλονίκη: 44χρονος χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του – Τον απείλησε με καραμπίνα
Ο 44χρονος φαίνεται πως είχε προκαλέσει επεισόδιο στο σπίτι των γονιών του και την προηγούμενη ημέρα
Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Θέρμη.
Ο 44χρονος είχε δημιουργήσει επεισόδιο και την προηγούμενη ημέρα, όταν φέρεται να απείλησε εκ νέου τους γονείς του και να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι τους
Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Απείλησε και χτύπησε τον πατέρα του
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετέβη στην οικία των γονιών του, ηλικίας 73 και 67 ετών, όπου φέρεται να τους απείλησε, ενώ άσκησε και σωματική βία σε βάρος του πατέρα του.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το thestival, πήρε κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει στην οικία. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε εγκαίρως από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από ενεργοποίηση της εφαρμογής PANIC BUTTON από τον 73χρονο πατέρα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 44χρονος είχε δημιουργήσει επεισόδιο και την προηγούμενη ημέρα, όταν φέρεται να απείλησε εκ νέου τους γονείς του και να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι τους.
Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα άλλων ιδιοκτητών, ενώ έβαλε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην οικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Κατασχέθηκαν φυσίγγια και ναρκωτικές ουσίες
Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν μέσα στην καραμπίνα, η οποία ήταν οπλισμένη, ενώ τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 44χρονος κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα, καθώς η σχετική άδεια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.
