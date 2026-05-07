Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Λεχαινών, με θύμα ανήλικο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία.

Παραμένει άγνωστο αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή για να φιλοξενηθεί ο 17χρονος έως την ενηλικίωσή του

Ακολούθως, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου όπου φιλοξενείται, υπό φύλαξη, έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του.

Ο ανήλικος θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Λεκτική βία και πιέσεις δεχόταν ο 17χρονος

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο ο ανήλικος οδηγείται στο Νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία, έπειτα από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνεί.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο νοσοκομείο ή αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας έως την ενηλικίωσή του.