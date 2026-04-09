Βούλα: 12χρονη που επέβαινε μόνη της σε λεωφορείο κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία
Η αλλοδαπή μητέρα της ανήλικης ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία - Αναζητείται ο πατέρας
- Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα
- Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα
- Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
- Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν
Μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Βούλα, όταν ένα 12χρονο κορίτσι επέβαινε μόνο του σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08/04).
Έδειχνε πως ήταν σε σύγχυση και οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο ενημέρωσαν την αστυνομία. Στη συνέχεια, η 12χρονη φέρεται να ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν, την είχε χτυπήσει η μητέρα της και μια μέρα νωρίτερα, την είχε χτυπήσει και ο πατέρας της.
Έπειτα, όπως υποστήριξε σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφυγε από το σπίτι της επειδή φοβήθηκε χωρίς να ξέρει που να πάει.
Η αλλοδαπή μητέρα της ανήλικης ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου. Ο πατέρας της ηλικίας 59 ετών δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται αφού φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.
Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και η 12χρονη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παίδων.
- Srdjan Ivanovic: Ο ντράμερ των Blazin’ Quartet μιλά για τη τζαζ και το νέο δίσκο τους
- Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
- Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
- NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
- Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
- Προπονητής στην Τσεχία φωτογράφιζε παίκτριες, καταδικάστηκε, όμως συνέχισε να δουλεύει!
- Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
- Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
