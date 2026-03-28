Σε πέσιμο από καρότσι και δαγκωματιές από τα ξαδέλφια του απέδωσε τα κατάγματα και τα δαγκώματα στο σώμα του μόλις 10 μηνών παιδιού της η μητέρα που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου στην Ηλεία.

«Το παιδί ήταν σε κακή κατάσταση, είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και διάφορα κατάγματα»

Το άτυχο βρέφος νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα, με τα τραύματά του να παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καθώς φέρει κατάγματα – στον μηρό και στο αντιβράχιο – και καψίματα, έχει σημάδια από δαγκωματιές και μώλωπες, αλλά και οστεομυελίτιδα.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, μίλησε στο Mega για τα όσα αντίκρυσαν οι γιατροί που ανέλαβαν αρχικώς τη θεραπεία του βρέφους αλλά και τη στιγμή που η μητέρα άρπαξε το παιδί της και τράπηκε σε φυγή φοβούμενη ότι θα συλληφθεί.

Όπως λέει ο ίδιος, η μητέρα προσπάθησε να βρει δικαιολογίες με σκοπό να πείσει τους γιατρούς ότι το κοριτσάκι της δεν έχει κακοποιηθεί. Ωστόσο, δεν έπεισε κανέναν με τους ισχυρισμούς της και έτσι εκλήθη η Αστυνομία.

«Η μητέρα με το παιδί ήρθε με ΕΚΑΒ την Παρασκευή 13 του μηνός αρχικά, με το παιδί σε κάποια σοβαρή μόλυνση στα πόδια. Έτσι ήταν η πρώτη εικόνα. Εξετάστηκε από τους παιδίατρος και στη φάση που εξεταζόταν και από τους ορθοπεδικούς, μέχρι να πάει στο ακτινολογικό, η γυναίκα πήρε το παιδί και έφυγε. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και τη Δευτέρα 16 μηνός συνελήφθη η μητέρα και με εισαγγελική εντολή ήρθαν με το παιδί στο νοσοκομείο», σημειώνει στη συνέχεια ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι το βρέφος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή προκειμένου να αποδειχθεί η φύση των τραυμάτων του. Η 18χρονη μητέρα υπεβλήθη σε εξετάσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, χωρίς η ίδια να το έχει αντιληφθεί.

Ηλεία: «Έγιναν πάνω στο παιχνίδι»…

Σύμφωνα με τον κ. Πολίτη, η μητέρα υποστήριξε ότι ξαδέλφια του μωρού το δάγκωσαν πάνω στο παιχνίδι, ενώ για τα κατάγματα ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν επειδή το παιδί έπεσε από το καρότσι.

«Για τις μικρές δαγκωματιές η μητέρα του δικαιολογήθηκε ότι προκλήθηκαν από τα ξαδέλφια του, ότι και καλά έπαιζαν και το ένα δάγκωνε το άλλο. Για το κάταγμα στο πόδι είπε ότι έπεσε από το καρότσι. Αυτές είναι οι δικαιολογίες της μητέρας», τόνισε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε: «Φαινόταν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε και για αυτό ειδοποιήσαμε την Αστυνομία. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το νοσοκομείο γιατί φοβήθηκε. Τώρα θα έρθει αντιμέτωπη με τον νόμο. Το παιδί ήταν σε κακή κατάσταση. Είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και διάφορα κατάγματα».

Υπενθυμίζεται ότι αφού η μητέρα έφυγε από το Νοσοκομείο του Πύργου, ασκήθηκε εισαγγελική εντολή και το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας. Το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega αναφέρει ότι ακόμα μία γυναίκα κατήγγειλε την πιθανή κακοποίηση του βρέφους, όταν το είδε στο καρότσι και διέκρινε μώλωπες στα πόδια του.

Άμεση κινητοποίηση

Η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της Εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός. Όπως τόνισε, η μητέρα επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στον μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την Εισαγγελία, το παιδάκι θα πέθαινε. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί. Αυτοί οι γονείς θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί, τελεία και παύλα. Πού είναι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε δήμο», είπε ο ίδιος καταληκτικά.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

»28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

»11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της. Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

»Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

»Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών».