Η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία είχε φύγει από το σπίτι της το 2024
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρεται στο παρελθόν της μητέρας του βρέφους καθώς και στο οικογενειακό περιβάλλον της.
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση στην Ηλεία, με θύμα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε κακοποιημένο και νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 28 Μαΐου του 2024, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της. Στις 11 Ιουλίου του 2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.
Ο αδερφός της περιπλανιόταν μόνος στην Πάτρα
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20 Μαΐου του 2024 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στις 4 Ιουνίου του 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.
«Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού. ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
