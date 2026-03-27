Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του βρέφους 10 μηνών που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι με εμφανή τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.

Το χρονικό της μεταφοράς του βρέφους στο νοσοκομείο

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννακός, είπε ότι το βρέφος εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέτασή του.

«Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα ανακαλυφθεί η κακοποίηση» συμπλήρωσε ο Γιαννακός.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά την Δευτέρα 16 Μαρτίου, γύρισε η μητέρα με το βρέφος στο νοσοκομείο, συνοδεία αστυνομικών.

«Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε» συμπλήρωσε ο κ. Γιαννακός.

Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο.

Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.

«Τι να πεις γι’ αυτούς τους γονείς;» καταλήγει ο Γιαννακός.