Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έλαβε μέτρα, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικές παρεμβολές, για να απομακρύνει ένα ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα αμφισβητούμενα νησιά Παρασέλ, ενώ, σε μια σπάνια κίνηση, κατηγόρησε το ολλανδικό ναυτικό ότι προκάλεσε «εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης».

Η Διοίκηση Νότιας Περιοχής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), η οποία εποπτεύει τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ανέφερε σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο WeChat το βράδυ της Τετάρτης ότι η ολλανδική φρεγάτα De Ruyter είχε «εισβάλει παράνομα στα νησιά Xisha της Κίνας» και ότι το ελικόπτερο που μετέφερε το πλοίο είχε «απογειωθεί επανειλημμένα και εισέλθει στον κινεζικό εναέριο χώρο».

Τα νησιά Παρασέλ, γνωστά ως Ξίσα στην Κίνα και Χοάνγκ Σα στο Βιετνάμ, βρίσκονται σε απόσταση λίγο πάνω από 300 χλμ. από την Χαϊνάν, την τροπική νησιωτική επαρχία της Κίνας, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Η Διοίκηση Νότιας Περιοχής «οργάνωσε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις» και «έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προφορικών προειδοποιήσεων και προειδοποιητικών ηλεκτρονικών παρεμβολών» για να απομακρύνει το πλοίο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης Ζάι Σιτσέν.

Ο Ζάι καταδίκασε τις ενέργειες του ολλανδικού ναυτικού ως «σοβαρή παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Κίνας και της ασφάλειας του θαλάσσιου και εναέριου χώρου της, σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των βασικών κανόνων των διεθνών σχέσεων, καθώς και σοβαρή υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας».

Με μια σπάνια διατύπωση, ο Ζάι δήλωσε ότι η ολλανδική φρεγάτα ήταν «εξαιρετικά επιρρεπής στο να προκαλέσει παρεξηγήσεις και λανθασμένους υπολογισμούς».

Η Κίνα κατηγορεί πως το ελικόπτερο της Ολλανδικής φρεγάτας εισέβαλε στον εναέριο χώρο των νησιών

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Νότιας Περιοχής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA STC), το πλοίο HNLMS De Ruyter (F804) και το ελικόπτερο που μετέφερε εισέβαλαν την Τετάρτη στον εναέριο χώρο των Νήσων Παρασέλ, ενός αρχιπελάγους που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Πεκίνου μετά τη βίαιη κατάληψή του από το Βιετνάμ τη δεκαετία του 1970.

Η Κίνα ελέγχει τα νησιά Παρασέλ μέσω ενός δικτύου 20 προκεχωρημένων φυλακίων και δυνάμεων υποστήριξης από την ηπειρωτική χώρα. Μέσω των βάσεων και των φυλακίων της στα τεχνητά νησιά, η Κίνα έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου σε ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

«Αντιτιθέμεθα σθεναρά σε τέτοιες πράξεις και απαιτούμε επίσημα από την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβιάσεις και τις προκλητικές ενέργειές της. Ο κινεζικός στρατός θα διατηρήσει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή και θα προστατεύσει αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα της Κίνας», δήλωσε ο Ζάι.

Μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό, το De Ruyter αγκυροβόλησε στη Μανίλα για επίσκεψη στο λιμάνι και δραστηριότητες με το Πολεμικό Ναυτικό των Φιλιππίνων. Ο πλοίαρχος της φρεγάτας δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Manila Bulletin ότι οι προηγούμενες αλληλεπιδράσεις του πλοίου με ένα κινεζικό ελικόπτερο ήταν «επαγγελματικές» και δεν περιλάμβαναν εδαφική πρόκληση.

Η Ολλανδία προστίθενται στον αυξανόμενο αριθμό δυτικών δυνάμεων που αναπτύσσουν δυνάμεις για την «προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» και τη συνεργασία με τους αντιπάλους του Πεκίνου, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Ναυτικό Ινστιτούτο σε άρθρο του.

Η Κίνα έχει επιβάλει τον έλεγχό της στο μεγαλύτερο μέρος της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, βάσει της διεκδίκησής της για τη «γραμμή των δέκα παύλων». Στόλοι αλιευτικών σκαφών, περιπολικά της Ακτοφυλακής και πολεμικά πλοία αναπτύσσονται συνεχώς για να υποστηρίξουν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα στα νησιά;

Η Κίνα εδώ και δεκαετίες έχει φτιάξει λιμάνια, εργοστάσιο αφαλάτωσης ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα στο σύμπλεγμα νησιών του αρχιπελάγους.

Τα νησιά Πάρσελ διεκδικούσαν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γαλλία μέσω της Ινδοκίνας (Βιετνάμ υπό κατοχή) και το Βιετνάμ. Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου, η Ιαπωνία υποχώρησε σε όλες τις απαιτήσεις της μακριά από τα δικά της νησιά και η Γαλλία έχασε τον πόλεμο της Ινδοκίνας και την αποικία της.

Στον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο Βιετνάμ παραχώρησε την κυριότητα στην Κίνα και μετά την νίκη επί του νότου, υπαναχώρησε, λέγοντας πως αναγνώρισε πως τα νησιά Παρασέλ είναι κινεζικά, για να λάβει βοήθεια από την Κίνα. Στον ΟΗΕ τα νησιά παραμένουν τυπικά

Γεωγραφικά η Κίνα και το Βιετνάμ είναι εγγύτερα στα νησιά Παρασέλ. Αργότερα θέλησε να διεκδικήσει τα νησιά και η Ταϊβάν, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Ακόμα και όταν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Γαλλίας με την τελευταία να έχει τοποθετήσει μετεωρολογικούς σταθμούς, οι κινέζοι ψαράδες εργάζονταν ανενόχλητοι στην περιοχή. Πλέον τα νησιά Παρασέλ τείνουν να θεωρούνται υπό ντε φάκτο κινεζική κυριαρχία.