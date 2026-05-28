Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 06:00

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τους τελευταίους μήνες, έχει αυξηθεί η πίεση στην ΕΕ για κάποιας μορφής επαναπροσέγγιση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, υπάρχουν δύο ονόματα που εξετάζονται ως πιθανοί διαπραγματευτές με τη Ρωσία. Και αυτοί είναι η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, και ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει ένα χρόνιο πρόβλημα χωρίς τέλος και οι Βρυξέλλες διαπιστώνουν ότι πρέπει να εμπλακούν περισσότερο. Η επιλογή του Ευρωπαίου διαπραγματευτή, ο οποίος θα εμπλακεί ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται να γίνει στην τρέχουσα σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ στην Κύπρο.

Επίσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι το μπλοκ προετοιμάζεται για «πιθανές» συνομιλίες με τον Πούτιν. Και πηγή που μίλησε στους FT είπε ότι στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου ίσως υπάρξει πρόοδος για την επιλογή διαπραγματευτή.

Ο Τραμπ κοιτάζει αλλού

Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στο ουκρανικό, καθώς έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο Ιράν. Αλλά και στην Κούβα. Επιπλέον, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κίεβο έχουν ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή συμμετοχή στη διαπραγμάτευση.

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν στην Κύπρο τα πλεονεκτήματα των πιθανών υποψηφίων. Άλλωστε η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει τις Βρυξέλλες ότι δεν είναι αντίθετη στο να συνομιλεί η Ευρώπη με τον Πούτιν παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Αντόνιο Κόστα δεν απορρίπτει τον διάλογο με τον Πούτιν

Πηγές που μίλησαν στους Financial Times είπε ότι οι ΗΠΑ «γνωρίζουν ότι δεν λειτουργεί» η παρούσα διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, η Μόσχα έχει δηλώσει επισήμως ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο με την ΕΕ. Η Ευρώπη ήταν αυτή που έκλεισε τους διαύλους, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Στο μεσοδιάστημα, κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν κάποια προσπάθεια. Μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακρόν.

Τι φοβάται η Ευρώπη

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, η ΕΕ ανησυχεί. Βασική αιτία το εδαφικό. Οι απαιτήσεις της Μόσχας αναφορικά με τα εδάφη που ελέγχει ο ρωσικός στρατός, έχουν απορριφθεί από το Κίεβο. Και η Ευρώπη έχει βρεθεί στο περιθώριο, φοβούμενη για μια συμφωνία που θα έχει δυσμενείς όρους.

Η ΕΕ πλέον συζητά την επιλογή ενός απεσταλμένου, που θα μπορούσε να αναλάβει το έργο του διαπραγματευτή. Ή ακόμα και του «γητευτή» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και το κάνει παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες δεν συμφωνούν για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας επιλογής. Επίσης, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι FT αναφέρουν ότι, εκτός από τους Ντράγκι και Μέρκελ, άλλες κυβερνήσεις έχουν προτείνει τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον προκάτοχό του, Σαούλι Νιινίστο.

Ο Μάριο Ντράγκι

Η Ουκρανία από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ζητά τη συμμετοχή της ΕΕ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας με τον Αντόνιο Κόστα, είπε ότι συμφωνούν και οι δύο. «Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να έχει ισχυρή φωνή και παρουσία σε αυτή τη διαδικασία. Και αξίζει να καθοριστεί ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την Ευρώπη».

«Αναμένουμε από την Ευρώπη να είναι ισχυρή. Και από την πλευρά μας κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι πανευρωπαϊκές θέσεις και τα συμφέροντα, όπως ακριβώς και της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι θέλει Ντράγκι

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα ήθελε «κάποιον σαν τον Ντράγκι». Ή έστω έναν «ισχυρό, νυν ηγέτη κράτους» να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία. Επίσης, αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.

Οι πηγές είπαν στους FT ότι ο Ντράγκι θεωρείται ασφαλής επιλογή. Είναι σεβαστός σε όλη την ΕΕ, με τεχνοκρατικό υπόβαθρο που θα μπορούσε να ταιριάξει στην κατάσταση. Εκπρόσωπος του Ντράγκι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Και αν είναι η Μέρκελ;

Ούτε η πλευρά της Άνγκελα Μέρκελ σχολίασε το ρεπορτάζ. Ωστόσο, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας έχει εκφράσει τη λύπη της που η Ευρώπη δεν συμπεριλήφθηκε στις διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν.

Η Άνγκελα Μέρκελ έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη διαλόγου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η Μέρκελ είπε είναι «λάθος» να υποτιμά κανείς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως θα ήταν επίσης λάθος να υποτιμηθούν οι «δυνατότητες» της Ευρώπης.

Και όταν ρωτήθηκε αν η ίδια θα παρενέβαινε, απάντησε ότι άλλοι ήταν πιθανώς καταλληλότεροι. Πρόσθεσε δε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έπαιρνε στα σοβαρά μόνο εν ενεργεία ηγέτες.

Η Άνγκελα Μέρκελ, επίσης, κάλεσε την ΕΕ να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη. Η Μέρκελ είπε ότι «λυπάται» που η Ευρώπη «δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της». Η πρώην καγκελάριος τόνισε ότι αυτό που θεωρεί σημαντικό είναι ο συνδυασμός στρατιωτικής αποτροπής και διπλωματικών δραστηριοτήτων. Αλλά πρόσθεσε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Βεβαίως, η Μέρκελ έχει επικριθεί –ακόμη και από Χριστιανοδημοκράτες- για την εμβάθυνση της ενεργειακής εξάρτησης της Γερμανίας από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της θητείας της. Ένας βουλευτής του CDU χαρακτήρισε την ιδέα να αναλάβει η Μέρκελ ρόλο διαπραγματευτή «ανοησία».

Δύσκολο σταυρόλεξο

Κάποιοι ήδη απορρίπτουν τον Σαούλι Νιινίστο. Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας «είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους που έχουν λειτουργική σχέση με τον Πούτιν… Αλλά οι Ρώσοι είναι πολύ αναστατωμένοι με τη Φινλανδία αυτήν τη στιγμή». Αιτία, η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής πρέπει να είναι άλλος. «Κάποιος από μια χώρα όπως η Ολλανδία ή η Πορτογαλία. Που δεν έχουν το βάρος που έχουν οι χώρες στην ανατολή», είπε.

Επίσης στην Κύπρο, οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 πρέπει να αποφασίσουν πράγματα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν αγκάθια. Μεταξύ αυτών, τις «κόκκινες γραμμές» σε μια διευθέτηση για την Ουκρανία. Ή τις προϋποθέσεις για την έναρξη συζητήσεων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ανοιχτός σε συνομιλίες με έναν Ευρωπαίο εκπρόσωπο. Ως προϋπόθεση έχει θέσει ο απεσταλμένος «δεν έχει πει κάθε είδους άσχημα πράγματα» για εμάς. Κάπως έτσι πρότεινε τον παλιό του φίλο και πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Αλλά οι Ευρωπαίοι –και η γερμανική κυβέρνηση- τον έχουν απορρίψει. Άλλωστε, η καλή σχέση του με τον Πούτιν και η συμμετοχή σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, του κόστισε κάποια από τα προνόμια των πρώην καγκελαρίων.

Πεσκόφ: «Είμαστε ένα τηλεφώνημα μακριά»

Το Κρεμλίνο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για άνοιγμα διαλόγου. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε:

«Ελπίζουμε ότι μια πρακτική προσέγγιση θα επικρατήσει και θα έχει κάποιο είδος πραγματικού αντίκτυπου. Ο Πούτιν απέχει μόνο ένα τηλεφώνημα για τις ευρωπαϊκές χώρες».

Και το Κρεμλίνο στέλνει συχνά πλέον σήματα για διάλογο με την Ευρώπη.

Παρ’ όλα αυτά, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι η συζήτηση που άνοιξε θα αποκαλύψει τις διαιρέσεις της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία θέλει η Ευρώπη να πιέσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Και στους όρους της να περιλαμβάνει πάγωμα των τρεχουσών γραμμών του μετώπου, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Αλλά η Ρωσία απέρριψε απερίφραστα την έκκληση Γάλλων αξιωματούχων τον Φεβρουάριο. «Ταπεινώθηκαν», δήλωσε.

Πηγές στη Μόσχα λένε ότι η Ρωσία θα ήταν πιο ανοιχτή σε ένα πιο «εποικοδομητικό» ευρωπαϊκό μήνυμα. Αλλά οι Ευρωπαίοι «εξακολουθούν να μην λένε τίποτα αξιόλογο. Όλα είναι συνθήματα, όπως “υποστηρίζουμε μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία”», είπε ένα από τα άτομα.

Η ίδια πηγή είπε επίσης ότι ο Πούτιν μπορεί να προτιμά να συνομιλεί απευθείας με μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη παρά με το μπλοκ στο σύνολό του. Και πρόσθεσε ότι «όπως παραδέχονται οι Ευρωπαίοι, η κοινή τους θέση θα ήταν χάλια. Επειδή θα κολακεύσουν τις περιθωριακές χώρες για να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή ενότητα».

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ένταση 28.05.26

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Βενεζουέλα 28.05.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28.05.26

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Stories 28.05.26

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Fizz 28.05.26

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

