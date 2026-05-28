«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, Φρανσέσκα, ξέρει πως όταν είσαι προνομιούχα κόρη ενός από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου συνοδεύεται πάντα από μια βαριά σκιά.

Ωστόσο, η χαρά της για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στη μικρή οθόνη μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη, καθώς το TikTok πλημμύρισε από σχόλια που δεν αφορούσαν το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά τα κιλά της.

«Διάβασα μερικά από τα χειρότερα σχόλια της ζωής μου», εξομολογήθηκε η 26χρονη στο βίντεό της, εξηγώντας ότι αν και έχει συνηθίσει την κριτική ως nepo baby, αυτό το επίπεδο προσωπικού μίσους ήταν κάτι πρωτοφανές.

«Το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι υπάρχουν πόρτες που άνοιξαν για μένα λόγω του πατέρα μου. Όμως προσπαθώ ακόμα να κάνω τη δουλειά [μου], προσπαθώ σκληρά, έχω πάθος και δημιουργώ» είπε.

«Αν μπαίνεις στα βίντεο των ανθρώπων και καλλιεργείς την αρνητικότητα, είσαι ένας πολύ, πολύ θλιμμένος άνθρωπος».

Η Σκορσέζε δεν δίστασε να επαναλάβει μερικές από τις πιο σκληρές εκφράσεις που γράφτηκαν για εκείνη, με χρήστες να τη συγκρίνουν με «ψυγείο» ή να τη φωνάζουν «Μις Πίγκι».

«Το καταλαβαίνω – δεν είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Δεν είμαι η πιο αδύνατη. Είμαι γεματούλα, το ξέρω. Αλλά, τι στο διάολο σημασία έχει; Υπάρχουν τόσα trolls και τόσα bots που μπαίνουν μέσα [στο ΤikTok] μόνο και μόνο για να καταστρέψουν τη μέρα κάποιου ή να τον κάνουν να νιώσει σαν σκουπίδι. Αυτού του είδους τα πράγματα είναι που αναγκάζουν τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τα λόγια σας έχουν δύναμη», τόνισε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Η Φραντσέσκα, την οποία ο 83χρονος σήμερα σκηνοθέτης απέκτησε με τη σύζυγό του Έλεν Μόρις, αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του δημιουργού του Ταξιτζή και των Goodfellas.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο διαφορετικό ήταν να γίνεται πατέρας ξανά σε ηλικία 56 ετών, έχοντας ήδη δύο μεγαλύτερες κόρες, την 60χρονη Κάθι και την 49χρονη Ντομένικα.

«Ήταν εκπληκτικό. Σε εκείνο το σημείο ήμουν πλέον 56 ετών και είχα μια διαφορετική προοπτική για τη ζωή», είχε θυμηθεί ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του.

«Με τις άλλες μου κόρες ήμουν νεότερος, πιο δυνατός. Αυτό εδώ ήταν σαν κάποιου είδους ειδική ευλογία. Άλλαξε ξαφνικά όλες μου τις αξίες, όλα όσα θεωρούσα σημαντικά στη ζωή».

Παρά την τεράστια αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς της, η Φραντσέσκα παραδέχεται ότι η φιγούρα του πατέρα της θα την «επισκιάζει» πάντα.

Έχοντας ήδη διαγράψει τον λογαριασμό της στο X λόγω της ακραίας τοξικότητας, ελπίζει ότι το TikTok θα ξαναγίνει ο ασφαλής και δημιουργικός χώρος που ήταν κάποτε.

Προς το παρόν, η ίδια επιλέγει να εστιάσει στη δουλειά της. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της στη δεύτερη σεζόν του Mr. & Mrs. Smith παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, οι πληροφορίες του Deadline αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι «μέρος ενός νέου, ανατρεπτικού ζευγαριού πρακτόρων».