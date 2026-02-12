magazin
Μάρτιν Σκορσέζε – Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «What Happens at Night» μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων
O Μάρτιν Σκορσέζε και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έτοιμοι για τη νέα συνεργασία τους.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, μετά τη βράβευσή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

«What Happens at Night»: Η νέα ταινία σε τελική ευθεία

Στο πλαίσιο μιας ανοιχτής συζήτησης (Q&A) με αφορμή την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, επιβεβαίωσε πως η νέα του συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε, το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night» μπαίνει στην τελική ευθεία.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Σύμφωνα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τα γυρίσματα αναμένεται «να ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες». Ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Πράγα, όπου ο εμβληματικός σκηνοθέτης βρίσκεται ήδη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, σύμφωνα με το World of Reel.

Τι θα δούμε στην ταινία

Η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον με τον σταρ να συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Λόρενς.

Το σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών, που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού».

Στη συνέχεια, ο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε για την βιογραφική ταινία του Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra). Παρά τις φήμες που ήθελαν το πρότζεκτ να έχει ακυρωθεί το καλοκαίρι του 2024 –λόγω της άρνησης των κληρονόμων του «Blue Eyes» να δώσουν την έγκρισή τους– ο Ντι Κάπριο άφησε ένα παράθυρο ελπίδας.

«Είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά, με έναν βαθύ αναστεναγμό.

Ωστόσο παρά την αβεβαιότητα που περιβάλλει το πολυσυζητημένο πρότζεκτ του Σινάτρα, η ατζέντα του διδύμου Σκορσέζε – Ντι Κάπριο παραμένει γεμάτη με έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όπως τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».

