Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Οι παλιόφιλοι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε παρευρέθηκαν στην εκδήλωση «A Year in Time» του περιοδικού Time, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10 Δεκεμβρίου, όπου και μίλησαν για την κοινή τους πορεία στον κινηματογράφο.

Ο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, με την πιο πρόσφατη να είναι το γουέστερν του 2023 «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού».

Στην έβδομη ταινία τους που βρίσκεται που στα σκαριά, με τίτλο «What Happens at Night», ο Ντι Κάπριο έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό της Τζένιφερ Λόρενς, σε μια διασκευή του μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον, το οποίο ακολουθεί ένα ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια άγνωστη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό, με την ελπίδα ότι αυτό θα αναζωογονήσει τον γάμο τους που καταρρέει μέρα με την μέρα.

Ο δικηγόρος του διαβόλου

Από την πρώτη τους συνεργασία το 2002 με την ταινία «Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης», οι θρύλοι του Χόλιγουντ έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια σχέση ακράδαντης εμπιστοσύνης, όπως δήλωσαν.

Ο Ντι Κάπριο είπε ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασίας τους συνηθίζουν να «συζητούν για μήνες» τις ταινίες και τα σενάρια, ως μέρος μιας «κινηματογραφικής εκπαίδευσης».

«[Υπάρχουν] πολλά ερωτήματα [για τα οποία πρέπει να βρούμε απαντήσεις], ενώ η διαδικασία έχει πάντοτε [έναν] δικηγόρο του διαβόλου, ο οποίος [χρησιμέυει] στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», συνέχισε ο Ντι Κάπριο. «Το να ακολουθούμε αυτή την αλληλουχία στη νέα ταινία που γυρίζουμε τώρα, έχει αποδειχθεί μια από τις πιο βαθιές μαθησιακές εμπειρίες».

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος το 2004 ενέπλεξε τον ηθοποιό σε συζητήσεις σχετικά με το σενάριο της ταινίας «Ιπτάμενος κροίσος», αναγνώρισε την ικανότητά τους να αφήνουν στην άκρη τη διαφορά ηλικίας που τους χωρίζει και συζητούν ως άνθρωποι της εποχής τους.

«Η συνεργασία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αγάπη», πρόσθεσε. «Μερικές φορές καταλήγουμε σε ιδέες που φαίνονται σχεδόν αδύνατες», πρόσθεσε.

«Ο λύκος της Wall Street»: η κορύφωση μιας συνεργασίας χρόνων

Δεδομένου του ότι ο Μάρτιν Σκορσέζε είχε ήδη διαπρέψει στο Χόλιγουντ όταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα στην βιομηχανία, ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι κάποτε είχε πάει σινεμά με τον πατέρα του και εκείνος του έδωσε την συμβουλή να «προσπαθήσει να συνεργαστεί» με τον σκηνοθέτη.

Σημείωσε επίσης ότι η υποστήριξη που έλαβε από τον Σκορσέζε, όταν ήταν ακόμη νεαρός, ήταν μια «ευγενική κίνηση».

Μια μεγάλη στιγμή στην συνεργασία τους, είπε ο Σκορσέζε από την πλευρά του, αποτέλεσε η ταινία του 2013 «Ο λύκος της Wall Street».

«Η [εμπιστοσύνη] ήταν τόσο βαθιά ρίζωμένη στην συνεργασία μας, που δοκιμάσαμε τα πάντα», είπε ο Σκορσέζε.

Σε αντίθεση με κάποια από τα προηγούμενα σενάρια πάνω στα οποία είχαν εργαστεί, με το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Ο λύκος της Wall Street» κατάφερουν να βρουν «απόλυτη ελευθερία».

«Νιώθαμε σαν να είμαστε ο Τζάκσον Πόλοκ», εξήγησε ο Ντι Κάπριο. «Το σενάριο ήταν φανταστικό, αλλά καταλήξαμε να το αφήσουμε να καεί και να αγκαλιάσουμε πραγματικά αυτό το είδος συλλογικής εργασίας», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People