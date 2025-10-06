Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Σχεδόν όλα τα κινηματογραφικά αριστουργήματα του Μάρτιν Σκορσέζε περιλαμβάνουν κάποια αναφορά στη Βίβλο ή στην περίπτωση της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός» – η οποία βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη- τα αφηγήματα της εκκλησίας πρωτοστατούν.

Παρά το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη για την πίστη, το γεγονός ότι προσπάθησε (αλλά απέτυχε πανηγυρικά) να γίνει ιερέας, δεν περνάει απαρατήρητο.

«Πάρ’ τον από εδώ»

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της Ρεμπέκα Μίλερ με τίτλο «Mr. Scorsese», που καταγράφει τη ζωή του οραματιστή σκηνοθέτη, εξερευνά την επίδραση που είχε η θρησκεία στο έργο και την ιδιοσυγκρασία του.

Σε ηλικία επτά ετών, ο Μάρτιν Σκορσέζε παρακολούθησε την πρώτη του λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, η οποία τον ενέπνευσε να ακολουθήσει θρησκευτική εκπαίδευση. «Υπήρχε ένα σεμινάριο, που γινόταν κάπου στην 85η οδό. Τα πήγα καλά τους πρώτους μήνες, αλλά κάτι συνέβη», αναπολεί ο Σκορσέζε στη σειρά.

«Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος αλλάζει», λέει. «Ήταν τα πρώτα χρόνια του ροκ εντ ρολ και ο παλιός κόσμος έφθινε. Άρχισα να συνειδητοποιώ τι συμβαίνει γύρω μου. Το να ερωτεύεσαι ή να σε ελκύουν τα κορίτσια, όχι ότι το εκδηλώνεις, αλλά υπήρχαν αυτά τα συναισθήματα, και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Δεν μπορείς να απομονωθείς».

Ο σκηνοθέτης θυμάται ότι τελικά συνειδητοποίησε ότι η ιεροσύνη δεν ήταν ένας δρόμος που ταίριαζε στην προσωπικότητα του.

«Η ιδέα της ιεροσύνης, να αφιερωθείς στους άλλους, πραγματικά, αυτό είναι το νόημα. Συνειδητοποίησα ότι δεν ανήκω εκεί», θυμάται, «και προσπάθησα να μείνω, αλλά κάλεσαν τον πατέρα μου και του είπαν: ‘Πάρ’ τον από εδώ’. Επειδή συμπεριφερόμουν άσχημα».

Το ντοκιμαντέρ δεν διευκρινίζει σε τι είδους ατασθαλία κατρακύλησε ο νεαρός Σκορσέζε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το πόσο αίμα, σεξ και βία βλέπουμε στη φιλμογραφία του, μας έρχονται διάφοροι λόγοι στο μυαλό.

Ο Σκορσέζε τελικά ακολούθησε το μονοπάτι που ακολουθεί στην έβδομη τέχνη, κάνοντας το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1967 με την ταινία «Ποιος μου χτυπά την πόρτα;», η οποία σηματοδότησε την αρχή μιας καριέρας σχεδόν έξι δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιούργησε ταινίες, όπως «Ταξιτζής», «Οργισμένο είδωλο », «Τα Καλά Παιδιά», «Καζίνο» και πολλές άλλες.

Έχει προταθεί δέκα φορές για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το οποίο κέρδισε το 2006 για την ταινία «Ο πληροφοριοδότης».

Μέχρι τα άστρα

Με πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο Apple TV+, το «Mr. Scorsese» υπόσχεται «μια προσωπική και πολυεπίπεδη εξέταση μιας από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, με πρωτότυπο υλικό και εκτενείς συνεντεύξεις με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους» – όπως οι Ρομπερτ Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Θέλμα Σουμέικερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σάρον Στόουν, Τζόντι Φόστερ, Πολ Σρέιντερ, Μάργκοτ Ρόμπι, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζέι Κοκς και Ροντρίγκο Πριέτο, καθώς και τα παιδιά του, η σύζυγός του Έλεν Μόρις και στενοί φίλοι από την παιδική του ηλικία.

«Αυτό το έργο είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη, να έχει πρόσβαση σε θρύλους της βιομηχανίας, από τον ίδιο τον Μάρτιν Σκορσέζε μέχρι τους πολυμήχανους συνεργάτες του, τους στενούς φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του», δήλωσε νωρίτερα φέτος η βραβευμένη σκηνοθέτις Ρεμπέκα Μίλερ, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Apple.

«Ήταν τιμή μου που μου εμπιστεύτηκε τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, το οποίο πιστεύω ότι θα αγγίξει όλους, από τους αφοσιωμένους θαυμαστές του Σκορσέζε μέχρι όσους έχουν αντιμετωπίσει την αποτυχία και έχουν προσπαθήσει να φτάσουν στα άστρα», πρόσθεσε.

* Με πληροφορίες από: Variety