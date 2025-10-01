magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ακροβατεί ανάμεσα στο δίπολο του καλού και του κακού στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», της σειράς ντοκιμαντέρ της Ρεμπέκα Μίλερ για τον οραματιστή σκηνοθέτη, που θα προβληθεί στο Apple TV+.

«Ποιοι είμαστε; Είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί; Αυτή είναι η διαμάχη. Και εγώ παλεύω με αυτό συνεχώς», λέει ο Σκορσέζε, ενώ στην οθόνη προβάλλονται αποσπάσματα από τα πιο διάσημα έργα του, όπως το νουάρ «Ο Ταξιτζής» του 1976 και το βιογραφικό δράμα «Οργισμένο είδωλο» του 1980.

«Πού οδεύουμε; Τι ιστορίες θέλουμε να διηγηθούμε; Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», συνεχίζει, αναλογιζόμενος τη μακρά και πολύπαθη σταδιοδρομία του.

Με πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο Apple TV+, το «Mr. Scorsese» υπόσχεται «μια προσωπική και πολυεπίπεδη εξέταση μιας από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, με πρωτότυπο υλικό και εκτενείς συνεντεύξεις με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους» – όπως οι Ρομπερτ Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Θέλμα Σουμέικερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σάρον Στόουν, Τζόντι Φόστερ, Πολ Σρέιντερ, Μάργκοτ Ρόμπι, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζέι Κοκς και Ροντρίγκο Πριέτο, καθώς και τα παιδιά του, η σύζυγός του Έλεν Μόρις και στενοί φίλοι από την παιδική του ηλικία.

Όπως καταλαβαίνουμε και από τις A-list εμφανίσεις φίλων και συναδέλφων του σκηνοθέτη που θα δούμε στο ντοκιμαντέρ, η βουτιά στα άδυτα της ψυχής του Μάρτιν Σκορσέζε ξεκινά από μακριά: από τις φοιτητικές ταινίες του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπως The Big Shave, Who’s That Knocking At My Front Door – η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, μέχρι τα κλασικά του έργα, ξεκινώντας με το «Κακόφημοι δρόμοι».

Φωτογραφία: Mr. Scorsese | Apple TV+

Από την αποτυχία στα άστρα

Σε σκηνοθεσία της Μίλερ, το «Mr. Scorsese» είναι μια παραγωγή των Μίλερ και Ντέιμον Καρντάσις της Round Films καθώς και της μακροχρόνιας συνεργάτιδας της Μίλερ, Σίντι Τόλαν.

«Αυτό το έργο είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη, να έχει πρόσβαση σε θρύλους της βιομηχανίας, από τον ίδιο τον Μάρτιν μέχρι τους πολυμήχανους συνεργάτες του, τους στενούς φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του», δήλωσε νωρίτερα φέτος η βραβευμένη σκηνοθέτις Ρεμπέκα Μίλερ, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Apple.

«Ήταν τιμή μου που μου εμπιστεύτηκε τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, το οποίο πιστεύω ότι θα αγγίξει όλους, από τους αφοσιωμένους θαυμαστές του Σκορσέζε μέχρι όσους έχουν αντιμετωπίσει την αποτυχία και έχουν προσπαθήσει να φτάσουν στα άστρα. Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι μια πρώτη γεύση από το ‘Mr. Scorsese’, το οποίο περιλαμβάνει την αληθινή εκδοχή μιας μυθικής (που δεν έχει ξαναειπωθεί) ιστορίας για το Taxi Driver και πώς, χάρη στην επιμονή και την αφοσίωση του Μάρτιν στην τέχνη του, η ταινία διατήρησε την ακεραιότητά της και κατέληξε να γίνει μια από τις πιο σημαντικές ταινίες όλων των εποχών».

*Με πληροφορίες από: Variety | Deadline | Apple

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»
Λίγο πριν την επιστροφή του! 30.09.25

Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»

Ο Αργύρης Ξάφης φέρνει για 3η διαδοχική σεζόν «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» στο θέατρο Θησείον! Τελευταία σειρά παραστάσεων, από τις 3 Οκτωβρίου.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις
Culture Live 29.09.25

Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου... αλλιώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Αγωνία 01.10.25 Upd: 18:06

Κρίσιμες ώρες: Ο Global Sumud Flotilla πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
