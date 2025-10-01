Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ακροβατεί ανάμεσα στο δίπολο του καλού και του κακού στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», της σειράς ντοκιμαντέρ της Ρεμπέκα Μίλερ για τον οραματιστή σκηνοθέτη, που θα προβληθεί στο Apple TV+.

«Ποιοι είμαστε; Είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί; Αυτή είναι η διαμάχη. Και εγώ παλεύω με αυτό συνεχώς», λέει ο Σκορσέζε, ενώ στην οθόνη προβάλλονται αποσπάσματα από τα πιο διάσημα έργα του, όπως το νουάρ «Ο Ταξιτζής» του 1976 και το βιογραφικό δράμα «Οργισμένο είδωλο» του 1980.

«Πού οδεύουμε; Τι ιστορίες θέλουμε να διηγηθούμε; Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», συνεχίζει, αναλογιζόμενος τη μακρά και πολύπαθη σταδιοδρομία του.

Με πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο Apple TV+, το «Mr. Scorsese» υπόσχεται «μια προσωπική και πολυεπίπεδη εξέταση μιας από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, με πρωτότυπο υλικό και εκτενείς συνεντεύξεις με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους» – όπως οι Ρομπερτ Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Θέλμα Σουμέικερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σάρον Στόουν, Τζόντι Φόστερ, Πολ Σρέιντερ, Μάργκοτ Ρόμπι, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζέι Κοκς και Ροντρίγκο Πριέτο, καθώς και τα παιδιά του, η σύζυγός του Έλεν Μόρις και στενοί φίλοι από την παιδική του ηλικία.

Όπως καταλαβαίνουμε και από τις A-list εμφανίσεις φίλων και συναδέλφων του σκηνοθέτη που θα δούμε στο ντοκιμαντέρ, η βουτιά στα άδυτα της ψυχής του Μάρτιν Σκορσέζε ξεκινά από μακριά: από τις φοιτητικές ταινίες του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπως The Big Shave, Who’s That Knocking At My Front Door – η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, μέχρι τα κλασικά του έργα, ξεκινώντας με το «Κακόφημοι δρόμοι».

Από την αποτυχία στα άστρα

Σε σκηνοθεσία της Μίλερ, το «Mr. Scorsese» είναι μια παραγωγή των Μίλερ και Ντέιμον Καρντάσις της Round Films καθώς και της μακροχρόνιας συνεργάτιδας της Μίλερ, Σίντι Τόλαν.

«Αυτό το έργο είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη, να έχει πρόσβαση σε θρύλους της βιομηχανίας, από τον ίδιο τον Μάρτιν μέχρι τους πολυμήχανους συνεργάτες του, τους στενούς φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του», δήλωσε νωρίτερα φέτος η βραβευμένη σκηνοθέτις Ρεμπέκα Μίλερ, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Apple.

«Ήταν τιμή μου που μου εμπιστεύτηκε τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, το οποίο πιστεύω ότι θα αγγίξει όλους, από τους αφοσιωμένους θαυμαστές του Σκορσέζε μέχρι όσους έχουν αντιμετωπίσει την αποτυχία και έχουν προσπαθήσει να φτάσουν στα άστρα. Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι μια πρώτη γεύση από το ‘Mr. Scorsese’, το οποίο περιλαμβάνει την αληθινή εκδοχή μιας μυθικής (που δεν έχει ξαναειπωθεί) ιστορίας για το Taxi Driver και πώς, χάρη στην επιμονή και την αφοσίωση του Μάρτιν στην τέχνη του, η ταινία διατήρησε την ακεραιότητά της και κατέληξε να γίνει μια από τις πιο σημαντικές ταινίες όλων των εποχών».

*Με πληροφορίες από: Variety | Deadline | Apple