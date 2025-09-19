Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ανακοίνωσε το επόμενο σκηνοθετικό του έργο: μια διασκευή του σκοτεινού μυθιστορήματος «What Happens at Night» με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Variety, η Apple Original Films βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Studiocanal για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας. Η Studiocanal απέκτησε τα δικαιώματα του λογοτεχνικού έργου του Πίτερ Κάμερον το 2023, με τον Σκορσέζε να αναλαμβάνει την παραγωγή και τον Πάτρικ Μάρμπερ να διασκευάζει το σενάριο.

Μια τραγουδίστρια, ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας και ένας θεραπευτής

Το μυθιστόρημα του Κάμερον αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία ενός άγνωστου άνδρα και μιας άγνωστης γυναίκας, η οποία δίνει μια μάχη που πιθανότατα θα χάσει με τον καρκίνο, σε ένα ταξίδι σε μια επίσης άγνωστη χώρα της Βόρειας Ευρώπης με σκοπό να υιοθετήσουν ένα παιδί. Το «What Happens at Night» ξεκινά με τον άνδρα να κοιτάζει από το παράθυρο ενός τρένου ένα χιονισμένο τοπίο, ακριβώς τη στιγμή που το τρένο βυθίζεται ξαφνικά στο σκοτάδι ενός δάσους.

Στο μακρύ τους ταξίδι, καταλήγουν σε ένα ερημικό ξενοδοχείο, στο οποίο συναντάν μια σειρά από περίεργους χαρακτήρες: σε αυτό το μέρος, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

«Είναι ένα δύσκολο ταξίδι που αφήνει τη σύζυγο, η οποία παλεύει με τον καρκίνο, απελπιστικά αδύναμη, και ο σύζυγός της ανησυχεί ότι η ασθένειά της θα εμποδίσει το ορφανοτροφείο να τους παραδώσει το παιδί τους», εξηγεί η σύνοψη του βιβλίου.

«Κατά την άφιξή τους, το ζευγάρι καταλύγει στο τεράστιο και έρημο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, όπου το μπαρ είναι πάντα ανοιχτό και το λόμπι γεμάτο με μια αινιγματική ομάδα χαρακτήρων, από μια ηλικιωμένη, εκκεντρική τραγουδίστρια μέχρι έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία και έναν μυστηριώδη θεραπευτή. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτόν τον ακαταλαβίστικο, παγωμένο κόσμο, και όσο περισσότερο το ζευγάρι αγωνίζεται να διεκδικήσει το μωρό του, τόσο λιγότερα φαίνεται να γνωρίζει για τον γάμο του, για τους ευατούς τους και για την ίδια τη ζωή».

Γνωστοί-άγνωστοι

Σε ότι αφορά την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος, ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι παλιοί γνώριμοι— με έξι ταινίες μεγάλου μήκους σε δύο δεκαετίες — ωστόσο, το «What Happens at Night» σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία των Σκορσέζε και Λόρενς, σε επίπεδο σκηνοθεσίας.

Οι δυό τους δεν είναι τελείως άγνωστοι: ο φημισμένος σκηνοθέτης παρήγαγε τη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόρενς «Die My Love».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ, , έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες αυτό το φθινόπωρο.

Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, και η Λόρενς έχουν επίσης συμπρωταγωνιστήσει στην σατιρική κωμωδία «Don’t Look Up» του Άνταμ ΜακΚέι.

Η Apple διατηρεί επίσης σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: το στούντιο ήταν πίσω από το γουέστερν «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού » των Σκορσέζε και Ντι Κάπριο και έχει συμφωνίες first-look με τις αντίστοιχες εταιρείες παραγωγής τους, Sikelia και Appian Way.

Η Apple κυκλοφόρησε επίσης το δράμα της Λόρενς «Το πέρασμα» το 2022.

*Με πληροφορίες από: Variety | Chicago Review of Books