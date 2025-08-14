«Μάρτιν σταμάτα!» – Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε απείλησε να αγοράσει όπλο όταν εξοργίστηκε σε ένα κινηματογραφικό στούντιο, σύμφωνα με μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Μετά από προτάσεις για αλλαγές στην ταινία του Ταξιτζή (Taxi Driver) του 1976, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, εξοργίστηκε τόσο πολύ που άρχισε να απειλεί ότι θα πάρει το νόμο στα χέρια του.

«Ο Μάρτιν ήταν πολύ αναστατωμένος» λέει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα στο γραφείο “Στιβ, Στιβ, ο Μάρτιν είμαι. Μπορείς να έρθεις στο σπίτι; Θέλουν να κόψω όλες τις σκηνές με αίμα, θέλουν να κόψω τη σκηνή με τον τύπο που χάνει το χέρι του”».

«Είχε τρελαθεί», προσθέτει ο συνάδελφός του σκηνοθέτης, Μπράιαν Ντε Πάλμα. «Θέλω να πω, η ιστορία είναι ότι ήθελε να σκοτώσει τον διευθυντή του στούντιο».

«Ήμουν θυμωμένος»

Ο ίδιος ο Σκορσέζε ισχυρίζεται ότι τα σχέδιά του ήταν ελαφρώς λιγότερο ακραία, ακόμα κι αν τότε διατυμπάνιζε ότι είχε κάθε πρόθεση να αγοράσει ένα όπλο. «Δεν ξέρω. Ήμουν θυμωμένος. Είπα ότι θα τους απειλούσα, ή ίσως απλά θα τους πυροβολούσα ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα…» λέει.

Στην ουσία, το πραγματικό σχέδιο του σκηνοθέτη αφορούσε ένα διαφορετικό είδος εγκλήματος. «Αυτό που ήθελα να κάνω – και όχι με όπλο – ήταν να μπω μέσα, να βρω πού βρίσκεται το πρόχειρο μοντάζ, να σπάσω τα παράθυρα και να το πάρω» εξηγεί.

«Θα καταστρέψουν την ταινία ούτως ή άλλως, οπότε ας την καταστρέψω εγώ… Ας την καταστρέψω… Αλλά πριν την καταστρέψω, θα την κλέψω»

«Ο Σπίλμπεργκ φώναζε “Μάρτιν, σταμάτα! Μάρτιν, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!”. Και όσο περισσότερο μου έλεγαν όχι, τόσο περισσότερο εξαγριωνόμουν ότι θα το έκανα».

Ο Σκορσέζε στην ταινία σε ένα cameo πέρασμα ως επιβάτης που σχεδίαζε να δολοφονήσει τη σύζυγό του μετά την ανακάλυψη της απιστίας της

«Έσωσε την ταινία»

Οι περιγραφές προέρχονται από μια σειρά ντοκιμαντέρ του Apple TV+, με τίτλο «Mr Scorsese», η οποία εξετάζει τη ζωή και το έργο του σκηνοθέτη, αντλώντας στοιχεία από τα προσωπικά του αρχεία.

Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, φίλους και συναδέλφους του, όπως οι Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Σάρον Στόουν, Μάργκοτ Ρόμπι και Μικ Τζάγκερ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης εξέφρασε βίαιες απειλές κατά τη διάρκεια της παραγωγής του Ταξιτζή. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία σε ένα cameo πέρασμα ως επιβάτης που σχεδίαζε να δολοφονήσει τη σύζυγό του μετά την ανακάλυψη της απιστίας της, εκτελώντας έναν ήρεμο μονόλογο γεμάτο ρατσιστική γλώσσα και απειλές με βία και όπλα.

Τελικά, επιτεύχθηκε συμβιβασμός στην κρίση του μοντάζ, πράγμα που σήμαινε ότι ο Ταξιτζής μπόρεσε να διατηρήσει τις αμφιλεγόμενες αιματηρές σκηνές.

Σύμφωνα με τα λόγια του Σπίλμπεργκ: «Έσωσε την ταινία, γιατί δεν χρειάστηκε να κόψει καμία από τις σκηνές βίας. Απλώς έπρεπε να αλλάξει το κόκκινο χρώμα σε καφέ».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, νικητές του βραβείου Vanguard για την ταινία «Killers of the Flower Moon», ποζάρουν με το βραβείο τους στην 35η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, στις 4 Ιανουαρίου 2024. REUTERS/Mario Anzuoni