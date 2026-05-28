28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Γιάγκος Πεσμαζόγλου: Οι σχέσεις μου με τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο»
28 Μαΐου 2026, 14:25

Γιάγκος Πεσμαζόγλου: Οι σχέσεις μου με τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο»

O διακεκριμένος οικονομολόγος, ο εκ των κορυφαίων διανοουμένων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η επαινετική αναφορά του Παύλου Παλαιολόγου στον Γιάγκο Πεσμαζόγλου, στο προ ολίγων ωρών δημοσιευθέν άρθρο μας για την 47η επέτειο από την υπογραφή της συνθήκης εντάξεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μας ώθησε να ανατρέξουμε στο Ιστορικό Αρχείο του Οργανισμού μας, προκειμένου να διερευνήσουμε περαιτέρω το ζήτημα της συνεισφοράς του Πεσμαζόγλου στη μακρόχρονη διαδικασία προσχώρησης της χώρας μας στην ΕΟΚ.

Αυτή ακριβώς η έρευνα μάς οδήγησε σε ένα δημοσίευμα του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου 1987. Το συγκεκριμένο τεύχος, πρέπει να σημειωθεί, ήταν επετειακού και πανηγυρικού χαρακτήρα, ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στις έξι δεκαετίες εκδοτικής ζωής του περίφημου «Οικονομικού».


«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 30.4.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο πλαίσιο τής εν λόγω αφιερωματικής έκδοσης, ο γεννηθείς στη Χίο Γιάγκος (Ιωάννης) Πεσμαζόγλου (1918-2003), ο διακεκριμένος οικονομολόγος (καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του 1974, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος), ο εκ των κορυφαίων διανοουμένων (τακτικό μέλος και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών), είχε παραχωρήσει στους υπευθύνους του «Οικονομικού» μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, από την οποία προέρχονται οι ακόλουθες ερωταποκρίσεις:


Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα πέντε χρόνων έχετε αναλάβει πολύπλευρες ευθύνες σε νευραλγικούς τομείς της οικονομικής και της πολιτικής ζωής της χώρας (σ.σ. την περίοδο εκείνη ο Πεσμαζόγλου ήταν ανεξάρτητος βουλευτής, εκλεγείς με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ το 1985). Ποιες ήταν διαχρονικά οι σχέσεις σας με τον «Οικονομικό»; Πώς εκτιμάτε τη συνεισφορά του σ’ αυτήν την περίοδο; 

Κατά την άσκηση των λειτουργημάτων και των ευθυνών μου ήταν πάντα στενή, άμεση ή έμμεση, η επικοινωνία μου με τη διεύθυνση και το επιτελείο του «Οικονομικού Ταχυδρόμου». Στα τελευταία 30-35 χρόνια μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις κατά τις οποίες οι αναλύσεις και κρίσεις του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» αποτέλεσαν συμβολή στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.


Την πρώτη φάση, από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60, τη χαρακτηρίζει η αποφασιστική μεταπολεμική σταθεροποίηση και κινητοποίηση της ελληνικής οικονομίας. […] Στη φάση εκείνη ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» πρόσφερε μια σημαντική ενημέρωση, αλλά και υποστήριξη των κρίσιμων αποφάσεων και των αντίστοιχων χειρισμών.

Η δεύτερη φάση συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για την ελληνική συμμετοχή στην πορεία προς την οικονομική ενότητα της Ευρώπης. Οι σχετικές συνεννοήσεις είχαν αρχίσει το 1957 στο Παρίσι στο πλαίσιο του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) — όπως λεγόταν τότε ο πρόδρομος του σημερινού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που ιδρύθηκε το 1962. Αλλά οι συστηματικές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας απ’ ευθείας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) άρχισαν το Σεπτέμβριο του 1959, για να καταλήξουν στο τέλος Μαρτίου 1961 στην υπογραφή του Σχεδίου Συμφωνίας, που θεμελίωσε τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κατά τις πολύπλοκες και δύσκολες εκείνες διαπραγματεύσεις ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» παρουσίασε αντικειμενικά, με ακρίβεια και έμφαση τις εξειδικευμένες ελληνικές διεκδικήσεις και ανέλυσε τη σημασία και τις προεκτάσεις των ρυθμίσεων που τελικά συμφωνήθηκαν.


Μια τρίτη φάση αφορά τις εμπειρίες κατά τη δικτατορία και την οικονομική πολιτική μετά το 1974. Στην επταετία ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» επισήμανε τις εξελίξεις και τα προβλήματα με άρθρα τεχνικού χαρακτήρα. Τις δύσκολες αποφάσεις της κυβέρνησης εθνικής ενότητας του 1974 για τη δημοσιονομική και οικονομική εξυγίανση, τις παρουσίασε ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» με σοβαρές αναλύσεις και κριτικά σχόλια.

Υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα διακρίνατε μια εντελώς ιδιαίτερη συνεισφορά του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»; 

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στη θεμελίωση και ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παρουσίασε με πληρότητα και ακρίβεια την πορεία των διαπραγματεύσεων 1959-61 για τη σύνδεση και 1976-79 για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ανέλυσε την εξέλιξη των σχέσεων αυτών αντιπαραθέτοντας σωστά επιχειρήματα σε ανεύθυνες απόψεις που κατά καιρούς υποστηρίχθηκαν και εξακολουθούν να προβάλλονται. Μετά την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας από το 1981 είναι σημαντική η προσπάθεια του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» να παρουσιάζει συστηματικά και με υπεύθυνα κείμενα τις εξελίξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις επιπτώσεις τους για την Ελλάδα.


Τα κύρια άρθρα και σημειώματα, καθώς και οι επισκοπήσεις του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», στα τελευταία χρόνια απέκτησαν πρόσθετη αμεσότητα και ενάργεια. Επί πλέον συνδυάζονται με αναφορές σε ξένες εμπειρίες και αποκαλύπτουν αντιθέσεις, ανακολουθίες και αντιφάσεις στις εξαγγελίες και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη σύγχυση και ρευστότητα, το έργο αυτό του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» αποτελεί κρίσιμη συμβολή, γιατί συμβάλλει σε κριτικές διεργασίες και στην αποκρυστάλλωση ασφαλέστερων σκέψεων και σαφέστερων θέσεων για τα χρόνια που έρχονται.

ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτές στην Ελλάδα - «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

