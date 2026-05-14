«Είναι απόλυτος ανάγκη να υπάρχη εν μέσω της πολυσυνθέτου οικονομικής ζωής των συγχρόνων κοινωνιών οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής, όστις ν’ ασκή την κανονιστικήν λειτουργίαν προς διατήρησιν, κατά το δυνατόν, της εκάστοτε απειλουμένης οικονομικής ισορροπίας. Την αποστολήν και το καθήκον αυτό θα έχη παρ’ ημίν η Τράπεζα της Ελλάδος».

Αυτά έλεγε ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Αλέξανδρος Διομήδης, λίγους μήνες πριν την ίδρυσή της. Και στις 14 Μαΐου του 1928, σαν σήμερα πριν 40 χρόνια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενεύης και την σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης, ιδρυόταν Ανώνυμος Εταιρία με το όνομα «Τράπεζα της Ελλάδος».





«ΤΑ ΝΕΑ», 14.5.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Με την σύμβαση περί ιδρύσεως της Τραπέζης της Ελλάδος η Εθνική παρητήθη από το προνόμιο της εκδόσεως τραπεζογραμματίων, το οποίο έληγε το 1950. Έτσι, το αποκλειστικό δικαίωμα ανετέθη, σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, στην καινούργια Τράπεζα, μέχρι του 1960.

Επί κεφαλής της Τραπέζης βρίσκονται ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής. Αυτοί αποτελούν τον κυριώτερο μοχλό του ιδρύματος, γιατί, αν και είναι υποχρεωμένοι να δρουν μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων, θεωρούνται οι εμπνευσταί και οι εκτελεσταί των αποφάσεων. Λόγω της θέσεώς τους, αλλά και της παρακολουθήσεως των οικονομικών συνθηκών του τόπου και των διεθνών οικονομικών φαινομένων, φέρουν βασικά την ευθύνη της επιτυχούς ασκήσεως της πιστωτικής και νομισματικής πολιτικής, εισηγούμενοι στο Γενικό Συμβούλιο την οικονομική πολιτική που πρέπει ν’ ακολουθηθή. Συνεπώς, η εκλογή τους είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος για την οικονομία της χώρας και αποτελεί ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος κι’ όχι ατομικής υποθέσεως των μετόχων. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, διορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου για μια πενταετία, μετά πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Πρώτος Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης και Υποδιοικητής ο Εμμανουήλ Τσουδερός.





Αυτά αναφέρονταν σε σύντομο άρθρο επετειακού χαρακτήρα που είχε δημοσιευτεί στο φύλλο των «Νέων» της 14ης Μαΐου 1968, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων δεκαετιών από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.





Η κεντρική τράπεζα της χώρας μας, η οποία ιδρύθηκε κατόπιν προτάσεως της Κοινωνίας Των Εθνών και επί τη βάσει του Πρωτόκολλου της Γενεύης της 15ης Σεπτεμβρίου 1927 (προέβλεπε τη χορήγηση δανείου 9 εκατομμυρίων στερλινών στην Ελλάδα), άρχισε τις εργασίες της στις 14 Μαΐου 1928 με προσωπικό 500 ατόμων.





Η βαρυσήμαντη αυτή απόφαση συνδυάστηκε με την παραίτηση της Εθνικής Τράπεζας (περιορίστηκε από τότε στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας) από το μονοπωλιακό εκδοτικό της προνόμιο (έκδοση χαρτονομίσματος) υπέρ της νεοσύστατης Τράπεζας της Ελλάδος.





Στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος αναφερόταν ότι «κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η εξασφάλισις της σταθερότητος τής εις χρυσόν αξίας των γραμματίων αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον θα ρυθμίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την πίστιν εν Ελλάδι».





Ο Αλέξανδρος Διομήδης

Στον πρώτο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (από τον Απρίλιο του 1928 έως το Σεπτέμβριο του 1931), στην εξέχουσα αυτήν προσωπικότητα που έφερε το όνομα Αλέξανδρος Διομήδης, έχουμε αφιερώσει παλαιότερο άρθρο μας.

Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το παρόν άρθρο (πλην της φωτογραφίας όπου εικονίζεται ο Αλέξανδρος Διομήδης) προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

