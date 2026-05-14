23o
14.05.2026 | 11:14
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στα Άνω Πατήσια
Τράπεζα της Ελλάδος: «Οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής»
Ιστορικό Αρχείο 14 Μαΐου 2026, 12:40

Τράπεζα της Ελλάδος: «Οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής»

Η αποστολή και το καθήκον της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Είναι απόλυτος ανάγκη να υπάρχη εν μέσω της πολυσυνθέτου οικονομικής ζωής των συγχρόνων κοινωνιών οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής, όστις ν’ ασκή την κανονιστικήν λειτουργίαν προς διατήρησιν, κατά το δυνατόν, της εκάστοτε απειλουμένης οικονομικής ισορροπίας. Την αποστολήν και το καθήκον αυτό θα έχη παρ’ ημίν η Τράπεζα της Ελλάδος».

Αυτά έλεγε ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Αλέξανδρος Διομήδης, λίγους μήνες πριν την ίδρυσή της. Και στις 14 Μαΐου του 1928, σαν σήμερα πριν 40 χρόνια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενεύης και την σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης, ιδρυόταν Ανώνυμος Εταιρία με το όνομα «Τράπεζα της Ελλάδος».


«ΤΑ ΝΕΑ», 14.5.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Με την σύμβαση περί ιδρύσεως της Τραπέζης της Ελλάδος η Εθνική παρητήθη από το προνόμιο της εκδόσεως τραπεζογραμματίων, το οποίο έληγε το 1950. Έτσι, το αποκλειστικό δικαίωμα ανετέθη, σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, στην καινούργια Τράπεζα, μέχρι του 1960.

Επί κεφαλής της Τραπέζης βρίσκονται ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής. Αυτοί αποτελούν τον κυριώτερο μοχλό του ιδρύματος, γιατί, αν και είναι υποχρεωμένοι να δρουν μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων, θεωρούνται οι εμπνευσταί και οι εκτελεσταί των αποφάσεων. Λόγω της θέσεώς τους, αλλά και της παρακολουθήσεως των οικονομικών συνθηκών του τόπου και των διεθνών οικονομικών φαινομένων, φέρουν βασικά την ευθύνη της επιτυχούς ασκήσεως της πιστωτικής και νομισματικής πολιτικής, εισηγούμενοι στο Γενικό Συμβούλιο την οικονομική πολιτική που πρέπει ν’ ακολουθηθή. Συνεπώς, η εκλογή τους είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος για την οικονομία της χώρας και αποτελεί ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος κι’ όχι ατομικής υποθέσεως των μετόχων. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, διορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου για μια πενταετία, μετά πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Πρώτος Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης και Υποδιοικητής ο Εμμανουήλ Τσουδερός.


Αυτά αναφέρονταν σε σύντομο άρθρο επετειακού χαρακτήρα που είχε δημοσιευτεί στο φύλλο των «Νέων» της 14ης Μαΐου 1968, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων δεκαετιών από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.


Η κεντρική τράπεζα της χώρας μας, η οποία ιδρύθηκε κατόπιν προτάσεως της Κοινωνίας Των Εθνών και επί τη βάσει του Πρωτόκολλου της Γενεύης της 15ης Σεπτεμβρίου 1927 (προέβλεπε τη χορήγηση δανείου 9 εκατομμυρίων στερλινών στην Ελλάδα), άρχισε τις εργασίες της στις 14 Μαΐου 1928 με προσωπικό 500 ατόμων.


Η βαρυσήμαντη αυτή απόφαση συνδυάστηκε με την παραίτηση της Εθνικής Τράπεζας (περιορίστηκε από τότε στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας) από το μονοπωλιακό εκδοτικό της προνόμιο (έκδοση χαρτονομίσματος) υπέρ της νεοσύστατης Τράπεζας της Ελλάδος.


Στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος αναφερόταν ότι «κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η εξασφάλισις της σταθερότητος τής εις χρυσόν αξίας των γραμματίων αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον θα ρυθμίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την πίστιν εν Ελλάδι».


Ο Αλέξανδρος Διομήδης

Στον πρώτο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (από τον Απρίλιο του 1928 έως το Σεπτέμβριο του 1931), στην εξέχουσα αυτήν προσωπικότητα που έφερε το όνομα Αλέξανδρος Διομήδης, έχουμε αφιερώσει παλαιότερο άρθρο μας.

Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το παρόν άρθρο (πλην της φωτογραφίας όπου εικονίζεται ο Αλέξανδρος Διομήδης) προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;» – Η κραυγή των ειδικών
«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

