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Πόσες ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος ξεκινούν τα οφέλη για την υγεία;
Υγεία 03 Ιουνίου 2026, 21:50

Πόσες ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος ξεκινούν τα οφέλη για την υγεία;

Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.

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Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγείας με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Άμεσα οφέλη:

  • Μέσα σε 20 λεπτά: μειώνεται η αρτηριακή πίεση και οι παλμοί της καρδιάς
  • Σε 24 ώρες: μειώνεται ο κίνδυνος εμφράγματος
  • Σε 48 ώρες: βελτιώνονται η όσφρηση και η γεύση
  • Σε 2–12 εβδομάδες: βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνευστική λειτουργία με μείωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων (βήχας, δύσπνοια)

Μακροπρόθεσμα οφέλη:

  • Μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο έως και 50% μέσα στον πρώτο χρόνο
  • Σημαντική μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές καρκίνου
  • Μείωση του κινδύνου για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και επιβράδυνση της εξέλιξής της

Επιπλέον οφέλη:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ενέργεια
  • Βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος και της στοματικής υγείας
  • Προστασία των γύρω από το παθητικό κάπνισμα
  • Οικονομικό όφελος από τη διακοπή αγοράς προϊόντων καπνού

Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.

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