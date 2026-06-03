Πόσες ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος ξεκινούν τα οφέλη για την υγεία;
Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.
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Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγείας με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.
Άμεσα οφέλη:
- Μέσα σε 20 λεπτά: μειώνεται η αρτηριακή πίεση και οι παλμοί της καρδιάς
- Σε 24 ώρες: μειώνεται ο κίνδυνος εμφράγματος
- Σε 48 ώρες: βελτιώνονται η όσφρηση και η γεύση
- Σε 2–12 εβδομάδες: βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνευστική λειτουργία με μείωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων (βήχας, δύσπνοια)
Μακροπρόθεσμα οφέλη:
- Μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο έως και 50% μέσα στον πρώτο χρόνο
- Σημαντική μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές καρκίνου
- Μείωση του κινδύνου για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και επιβράδυνση της εξέλιξής της
Επιπλέον οφέλη:
- Καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ενέργεια
- Βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος και της στοματικής υγείας
- Προστασία των γύρω από το παθητικό κάπνισμα
- Οικονομικό όφελος από τη διακοπή αγοράς προϊόντων καπνού
Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.
- Πόσες ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος ξεκινούν τα οφέλη για την υγεία;
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