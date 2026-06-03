Πόσες ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος ξεκινούν τα οφέλη για την υγεία;

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Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγείας με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Άμεσα οφέλη:

Μέσα σε 20 λεπτά: μειώνεται η αρτηριακή πίεση και οι παλμοί της καρδιάς

Σε 24 ώρες: μειώνεται ο κίνδυνος εμφράγματος

Σε 48 ώρες: βελτιώνονται η όσφρηση και η γεύση

Σε 2–12 εβδομάδες: βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνευστική λειτουργία με μείωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων (βήχας, δύσπνοια)

Μακροπρόθεσμα οφέλη:

Μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο έως και 50% μέσα στον πρώτο χρόνο

Σημαντική μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές καρκίνου

Μείωση του κινδύνου για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και επιβράδυνση της εξέλιξής της

Επιπλέον οφέλη:

Καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ενέργεια

Βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος και της στοματικής υγείας

Προστασία των γύρω από το παθητικό κάπνισμα

Οικονομικό όφελος από τη διακοπή αγοράς προϊόντων καπνού

Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.