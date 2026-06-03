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UFO και Watergate: Πώς το σκάνδαλο που έριξε τον Νίξον «γέννησε» τον Σπίλμπεργκ
The Good Life 03 Ιουνίου 2026, 20:40

UFO και Watergate: Πώς το σκάνδαλο που έριξε τον Νίξον «γέννησε» τον Σπίλμπεργκ

Η συγκάλυψη, τα ψέματα του Λευκού Οίκου και η εξωγήινη ζωή δεν είναι ένα απλό σεναριακό εύρημα για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ -είναι το ίδιο το DNA του έργου του, το μανιφέστο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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Motional Intelligence: Η νοημοσύνη δεν είναι μόνο λόγια…

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Με το νέο του έργο, το Disclosure Day, να ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει (ή να διαψεύσει) τις αποθεωτικές κριτικές, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στη θεματική της ουφολογίας του εν έτει 2026.

Προφανώς ο Σπίλπμπεργκ κάνει reboot και επανεκκινεί και στις δύο μεγάλες του εμμονές: το σκάνδαλο Watergate που γκρέμισε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στους θεσμούς και τα απόρρητα αρχεία του Πενταγώνου που κρατούν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Το Disclosure Day του Στίβεν Σπίλμπεργκ θα μπορούσε να είναι ακόμη μια εντυπωσιακή ταινία με ιπτάμενους δίσκους και εντυπωσιακά εφέ. Ωστόσο, σημειώνει το BBC, είναι ένα πολιτικό μανιφέστο μεταμφιεσμένο σε sci-fi θρίλερ.

Για να κατανοήσει κανείς το νέο φιλμ, πρέπει να ανατρέξει στο 1977, όταν ο σκηνοθέτης περιέγραφε το πρώτο του κεφάλαιο επάνω στη θεματική της εξωγήινης ζωής, τις Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου με τη φράση «UFOs και Watergate».

«Αυτή η 79χρονη εκστρατεία τρόμου, συσκότισης, ψευδών και συγκάλυψης πρέπει να τελειώσει!» είναι η ιδέα στον πυρήνα του Disclosure Day

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Σήμερα, με τις πρόσφατες, αμφιλεγόμενες αποκαλύψεις του Πενταγώνου για τα UAPs (Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα) και τις θεωρίες περί κυβερνητικής παραπληροφόρησης να οργιάζουν, ο Σπίλμπεργκ ξεσκεπάζει τον μηχανισμό με τον οποίο το αμερικανικό κράτος κατασκευάζει την «αλήθεια» εδώ και 79 χρόνια.

Το φάντασμα του Watergate

Για να καταλάβουμε γιατί ο Σπίλμπεργκ αντιμετωπίζει το κράτος ως τον απόλυτο «κακό» στις ταινίες του, πρέπει να γυρίσουμε στη δεκαετία του 1970. Όταν το σκάνδαλο Watergate (1972-1974) και η παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον διέλυσαν για πάντα την αφέλεια του αμερικανικού κοινού.

Στις αρχές των 70s οι πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι ανώτατοι άρχοντες της χώρας μπορούσαν να στήσουν συνωμοσίες, να παρακολουθούν παράνομα και να ψεύδονται ασύστολα σε ζωντανή μετάδοση.

Όταν ο Σπίλμπεργκ έγραψε τις Στενές Επαφές ήξερε ακριβώς τι έκανε -ο δημιουργός μετέφερε αυτό το κλίμα παράνοιας στο σινεμά.

Στην ταινία του 1977, η κυβέρνηση δεν είναι ο προστάτης· είναι ο ενορχηστρωτής του ψεύδους.

Στήνει μια ολόκληρη επιχείρηση εκκένωσης στο Devil’s Tower, στα βορειοανατολικά του Ουαϊόμινγκ, τρομοκρατεί τον πληθυσμό με μια υποτιθέμενη «διαρροή τοξικών χημικών» και ναρκώνει ζώα στο οδικό δίκτυο, μόνο και μόνο για να κρατήσει τους πολίτες μακριά από το σημείο προσγείωσης των εξωγήινων.

Τα στρατιωτικά οχήματα κρύβονται πίσω από λογότυπα γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ (Piggly Wiggly) και παγωτών (Baskin-Robbins).

Ηθικό δίδαγμα; Αν η κυβέρνηση μπορεί να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο τόσο μεγάλο όσο το Watergate, μπορεί να συγκαλύψει και την απαγωγή ενός τρίχρονου παιδιού από εξωγήινους.

Βέβαια αν το Watergate έδωσε στον Σπίλμπεργκ την πολιτική θεωρία, το Πεντάγωνο του έδωσε το υλικό.

Το Συμβάν του Ρόσγουελ

Η μυθολογία των UAPs (UFO) που αναβιώνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στο Disclosure Day γεννήθηκε μέσα στη σκόνη, στην έρημο του Νέου Μεξικού.

Ήταν 7 Ιουλίου 1947 όταν τα συντρίμμια κοντά στο Ρόσγουελ άφησαν κληρονομιά ένα από τα πιο συζητημένα μυστήρια του σήμερα. Αν και η επίσημη γραμμή του Πενταγώνου ήταν απορριπτική για όποια θεωρίας εξωγήινης παρουσίας, η καθηλωτική ιστορία του υπολοχαγού Γουόλτερ Χοτ, του ανθρώπου που κλήθηκε να συντάξει το πρώτο, αυθεντικό ανακοινωθέν για την ανάκτηση ενός ιπτάμενου δίσκου, ακόμη μαρτυρεί την πολιτική κρατικής συγκάλυψης όλων των εποχών.

Ως υπεύθυνος Τύπου της 508ης Πτέρυγας Μάχης στη βάση του Ρόσγουελ, ο υπολοχαγός Γουόλτερ Χοτ έζησε την ιστορία από τα σπλάχνα της.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 1947, έλαβε εντολή από τον συνταγματάρχη διοικητή του να ενημερώσει τον κόσμο ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε μόλις ανασύρει έναν ιπτάμενο δίσκο από ένα διπλανό ράντσο. Το ανακοινωθέν εκδόθηκε, μαγνητίζοντας αμέσως τα βλέμματα του διεθνούς Τύπου.

Ωστόσο, η αντίδραση της ηγεσίας ήταν ακαριαία. Η Αεροπορία απέσυρε το ανακοινωθέν την ίδια κιόλας μέρα, αλλάζοντας άρδην το αφήγημα και κάνοντας λόγο για ένα πειραματικό μετεωρολογικό μπαλόνι μεγάλου υψομέτρου.

Ο Χοτ μετατράπηκε αμέσως σε αντικείμενο χλευασμού και δριμείας κριτικής, φορτωμένος με την ευθύνη ενός υποτιθέμενου «λάθους».

Ομερτά μέχρι τα 90s

Αναγκασμένος να κρατά το στόμα του κλειστό λόγω της στρατιωτικής του καριέρας, ο Χοτ διατηρούσε για χρόνια τη γραμμή του «δεν γνωρίζω τίποτα».

Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά όταν συνταξιοδοτήθηκε στη δεκαετία του 1990. Ελεύθερος πια από τα δεσμά του απορρήτου, ο Χοτ είπε το 1997: «Νομίζω πως ήταν μια εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη συγκάλυψη».

Ο Χοτ δεν ήταν ένας ακόμη ερευνητής του παραφυσικού ή κυνηγός φαντασμάτων· ήταν ένας πειθαρχημένος στρατιωτικός που βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων. Σταθερός του ισχυρισμός παρέμενε ότι οι έμπειροι αξιωματικοί της βάσης δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπερδέψουν μια κοινή γήινη συσκευή με ένα απόκοσμο σκάφος.

Το 2002, ο Χοτ προχώρησε σε μια νομικά δεσμευτική κίνηση, υπογράφοντας μια ένορκη κατάθεση.

Εκεί περιέγραφε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ότι όχι μόνο είδε το εξωγήινο σκάφος σε υπόστεγο της βάσης, αλλά αντίκρισε και τα ίδια τα κουφάρια των εξωγήινων πλασμάτων με τα διογκωμένα κεφάλια.

Η πλήρης και χωρίς φίλτρα αλήθεια του ήρθε στο φως το 2007, μετά τον θάνατό του, μέσα από ένα ιστορικό πόνημα που βασίστηκε στις τελικές αποκαλύψεις του για μια μεγαλειώδη συγκάλυψη 60 ετών. Α

ν και το Πεντάγωνο απέρριψε την αξιοπιστία της μαρτυρίας του, έχοντας πλέον τον χρόνο με το μέρος του, η ιστορία του Γουόλτερ Χοτ παραμένει η απόλυτη ραχοκοκαλιά της συνωμοσιολογίας που εμπνέει το σύγχρονο σινεμά και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Πεντάγωνο και η «Μαύρη Τρύπα» εφτά δεκαετιών

Η ταινία Disclosure Day έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την ουφολογία, ακριβώς 79 χρόνια μετά το Συμβάν στο Ρόσγουελ το 1947 – το οποίο θεωρείται η απαρχή της σύγχρονης μυθολογίας των UFO.

Για δεκαετίες, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αρνιόταν πεισματικά ότι ασχολείται με το θέμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα άρχισε να ξετυλίγεται το 2017, όταν οι New York Times αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός μυστικού, χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Πενταγώνου για τη μελέτη των UAPs.

Το κράτος τελικά παραδέχτηκε ότι έρευνες γίνονταν κρυφά, πυροδοτώντας νέο κύμα οργής. Η κυβέρνηση δεν έκρυβε απαραίτητα εξωγήινους, αλλά σίγουρα έκρυβε το γεγονός ότι ξόδευε εκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων για να τους ψάξει.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα με τις πρόσφατες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, οι οποίες έφεραν στο φως ένα πρόγραμμα εσκεμμένης παραπληροφόρησης (disinformation program) από την πλευρά του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, Αμερικανοί αξιωματούχοι άφηναν σκόπιμα να διαρρεύσουν φήμες για UFO, προκειμένου να θολώσουν τα νερά και να κρύψουν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες τις πραγματικές στρατιωτικές δοκιμές και την τεχνολογία που ανέπτυσσαν σε απόρρητες βάσεις.

Αυτή ακριβώς την γκρίζα ζώνη του Πενταγώνου εκμεταλλεύεται το Σπίλμπεργκ στο Disclosure Day -άλλωστε ο ήρωας που υποδύεται ο Τζος Ο’Κόνoρ δεν είναι ένας στρατιώτης της πρώτης γραμμής, αλλά ένας ένας τεχνικός αναλυτής της Wardex – μιας σκιώδους, μη κυβερνητικής υπηρεσίας που εκτελεί τα «βρώμικα συμβόλαια» του Υπουργείου Άμυνας, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο Κογκρέσο.

Όπως ακριβώς το «Βαθύ Λαρρύγι», ο ανώνυμος (στα 70s, η ταυτότητα του έγινε γνωστή αργότερα, τον έλεγαν Γουίλιαμ Μαρκ Φελτ) πληροφοριοδότης φρόντισε να αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της Αμερικής που «έριξε» την κυβέρνηση Νίξον εξαναγκάζοντας τον σε παραίτηση, έτσι και ο Ντάνιελ του Σπίλμπεργκ αποφασίζει να σπάσει το τείχος σιωπής.

«Κάτι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω και δεν μας το λένε»

Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας του ταινίας επιστημονικής φαντασίας Disclosure Day, που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε στο E! News.

Ο δημιουργός άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κινηματογραφική απεικόνιση της εξωγήινης ζωής, από τις Στενές Επαφές στον E.T., αποκάλυψε ότι η πίστη του στα UFO και το άγνωστο είναι και μια κληρονομιά που του άφησε ο πατέρας του, Άρνολντ Σπίλμπεργκ.

Ο 79χρονος σκηνοθέτης γύρισε τον χρόνο πίσω στην παιδική του ηλικία, θυμίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν ένας πρωτοπόρος ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε εργαστεί στον πρώτο, ιστορικό υπολογιστή της RCA.

Όντας παράλληλα φανατικός αναγνώστης επιστημονικής φαντασίας, ο Άρνολντ ήταν εκείνος που φύτεψε στο μυαλό του μικρού Στίβεν την ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο σκηνοθέτης, «ο πατέρας μου δεν αναφερόταν στη Γη, αλλά στο βαθύ και ανεξερεύνητο σύμπαν».

Η πατρική επιρροή, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή. Καθώς μεγάλωνε, ο Σπίλμπεργκ ξεκίνησε τη δική του προσωπική έρευνα, μελετώντας μαρτυρίες και στοιχεία.

«Κάτι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω και δεν μας το λένε» είπε.

Ο Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι κρατούσε συστηματικές σημειώσεις για τρία με τέσσερα χρόνια, συγκεντρώνοντας καθετί που ακουγόταν ή κυκλοφορούσε γύρω από το θέμα, με στόχο να δημιουργήσει μια ιστορία που δεν θα μοιάζει απλώς με ένα ακόμη «απίστευτο» blockbuster, αλλά με μια απόλυτα ρεαλιστική και πιστευτή πραγματικότητα -αυτό είναι το Disclosure Day.

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«Δεν είναι επιστημονική φαντασία» κατέληξε ο Σπίλμπεργκ με το βλέμμα στραμμένο πάντα προς τα αστέρια.

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Τη δήθεν μετακίνηση του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ διαψεύδουν οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, τονίζοντας ότι πρόκειται για «κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σπανούλη για τρία χρόνια – Το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ
Μπάσκετ 03.06.26

Άρης: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σπανούλη για τρία χρόνια – Το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία της για τον Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ για τον Έλληνα τεχνικό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ
«Τόσο βαρετό» 03.06.26

O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Ρούπερτ Έβερετ μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του '90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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