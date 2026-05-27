«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφηύρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα Σαγόνια Του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Χόλιγουντ υποκλίνεται.

Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Σπίλμπεργκ, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα «φαινομενικό αριστούργημα».

Με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπλαντ και τον Τζος Ο’Κόνορ, το φιλμ —που πραγματεύεται τις θεωρίες συνωμοσίας και την παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής— χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη δουλειά του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και δύο δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία των Ε.Τ. και Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου στη μεγάλη οθόνη.

Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Σπίλμπεργκ. Τι θα συνέβαινε αν οι εξωγήινοι ήταν πραγματικοί; Αν η ανθρωπότητα το γνώριζε και το έκρυβε συστηματικά;

Μετά από μια περίοδο όπου ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επέλεξε να σκηνοθετήσει πιο προσωπικές και μικρότερης κλίμακας ταινίες, το Disclosure Day σηματοδοτεί την πανηγυρική επιστροφή του στα μεγάλα καλοκαιρινά θεάματα για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Σπίλμπεργκ. Τι θα συνέβαινε αν οι εξωγήινοι ήταν πραγματικοί; Αν η ανθρωπότητα το γνώριζε και το έκρυβε συστηματικά;

Το all-star καστ συμπληρώνουν οι Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον και Κόλμαν Ντομίνγκο, ενώ το σενάριο υπογράφει ο μόνιμος συνεργάτης του Σπίλμπεργκ, Ντέιβιντ Κεπ, μετά τα Jurassic Park και Πόλεμος των Κόσμων.

«Είναι η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ τα τελευταία 20 χρόνια, γεμάτη με όλη τη μαγεία που κάνει τα έργα του ξεχωριστά»

Αν και το επίσημο εμπάργκο για τα αναλυτικά κείμενα θα αρθεί σε λίγες εβδομάδες, οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την ειδική προβολή εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Λάτρεψα το Disclosure Day. Ένα συμπαγές τρενάκι του τρόμου που αναμειγνύει ταινία καταδίωξης, ιστορία αγάπης και μυστήριο, όλα τυλιγμένα σε ένα sci-fi δέος. Είναι η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ τα τελευταία 20 χρόνια, γεμάτη με όλη τη μαγεία που κάνει τα έργα του ξεχωριστά, συν μια συγκλονιστική ερμηνεία από την Έμιλι Μπλαντ» αναφέρει ο Ζερμέν Λουσιέ του Gizmodo.

I loved #DisclosureDay. A dense roller coaster ride blending chase film, love story, & mystery, all wrapped in sci-fi wonder. It’s Spielberg’s best film in 20 years, filled w/ all the magic that makes his films so special, plus an all-time character/performance by Emily Blunt. pic.twitter.com/cidIVruAtr — Germain Lussier (@GermainLussier) May 27, 2026

Από την πλευρά του, ο Μπιλ Μπρία του Slash και Dread Central σημειώνει:

«Είναι η πιο παράξενη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Σπίλμπεργκ (και αυτό το λέω για καλό). Εκπληκτικά κάδρα, ένα σενάριο από τον Ντέιβιντ Κεπ που μοιάζει με ακροβασία σε τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στα X-Files και τη Βίβλο, και η καλύτερη μουσική του Τζον Γουίλιαμς εδώ και χρόνια. Καθηλωτικό και συγκινητικό».

DISCLOSURE DAY is top tier Spielberg, as exhilarating as RAIDERS but with the emotional texture & increased ambition of his post-9/11 work. Right from the opening Spielberg lays down the gauntlet and reminds you that he does this stuff better than anybody in the history of film. https://t.co/Q8ZAWAZE0J — Jim Hemphill (@JimmyHemphill) May 27, 2026

Η Τέσα Σμιθ του Rotten Tomatoes προσθέτει πως η ταινία είναι «απολύτως φαινομενική, κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ανάμεσα σε μυστήριο και Twilight Zone που σε κάνει να δακρύσεις στο φινάλε».

Disclosure Day is ABSOLUTELY PHENOMENAL! Truly something special. I was hanging onto every word, captivated by the story as it all played out. The score perfectly elevates every single scene. Part mystery, part Twlight Zone, something new entirely. I shed a tear at the end. WOW. pic.twitter.com/w7UOEpOgmh — Tessa Smith – Mama’s Geeky (@MamasGeeky) May 27, 2026

O Ντρου Τέιλορ του The Wrap καταλήγει:

«Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που αγάπησα τόσο πολύ ταινία του Σπίλμπεργκ. Συναρπαστική, αστεία, βαθιά συναισθηματική. Γεμάτη μυστήριο, η ταινία επιβεβαιώνει ότι κανείς δεν το κάνει όπως αυτός».

I can’t remember the last time I loved a Spielberg movie as much as #DisclosureDay — thrilling, funny, deeply emotional and impeccably acted (Emily Blunt, in particular, is astounding). Full of mystery and wonder, it proves that nobody does it quite like Spielberg. Just great.👽 pic.twitter.com/COlDCJlILZ — Drew Taylor (@DrewTailored) May 27, 2026

Με το νέο τρέιλερ να έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση για τις 12 Ιουνίου έχει ξεκινήσει.

Ο Σπίλμπεργκ θέλει περισσότερα από το Πεντάγωνο

Το ερώτημα γοητεύει την επιστημονική φαντασία εδώ και έναν αιώνα: πώς θα αντιδρούσε η ανθρωπότητα αν μάθαινε ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και, κυρίως, πρέπει να μας το πουν;

Αυτό το φλέγον ζήτημα κυριαρχεί στο Disclosure Day που έχει έμπνευση τις πραγματικές αποκαλύψεις των New York Times το 2017 για το απόρρητο πρόγραμμα UAP του Πενταγώνου.

Ο κορυφαίος δημιουργός επιστρέφει για τέταρτη φορά στο αγαπημένο του θέμα, παραδίδοντας όμως κάτι εντελώς διαφορετικό αυτή τη φορά.

Λιγότερο μια ιστορία πρώτης επαφής και περισσότερο ένα πολιτικό θρίλερ της δεκαετίας του ’70, η ταινία μοιάζει με μια εκρηκτική διασταύρωση φέρνοντας στο φως τις θεωρίες συνωμοσίας, την κατάχρηση της τεχνολογίας και την κρατική συγκάλυψη.

Η ταινία γεννήθηκε από τις πραγματικές αποκαλύψεις του 2017 για τα απόρρητα βίντεο του Πενταγώνου

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εξωγήινες δουλειές του Σπίλμπεργκ (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, Ε.Τ., Ο Πόλεμος των Κόσμων), το Disclosure Day είναι η πρώτη ταινία που αντλεί την έμπνευσή της απευθείας από τα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων.

Η σπίθα για το σενάριο άναψε όταν ο σκηνοθέτης διάβασε τη συγκλονιστική έρευνα των New York Times για το κρυφό πρόγραμμα του αμερικανικού στρατού γύρω από τα UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα), η οποία συνοδευόταν από βίντεο μαχητικών αεροσκαφών που κατέγραφαν ανεξήγητες στενές επαφές στους αιθέρες.

View this post on Instagram A post shared by The New York Times (@nytimes)

Στην ταινία, ο Τζος Ο’Κόνορ υποδύεται τον Ντάνιελ Κέλνερ, έναν πληροφοριοδότη που είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει στον κόσμο ότι η κυβέρνηση κρύβει την αλήθεια.

Δίπλα του, η Έμιλι Μπλαντ ενσαρκώνει τη δημοσιογράφο καιρού Μάργκαρετ Φέιρτσαϊλντ, με τους δύο ήρωες να ξεκινούν μια καταδίωξη που, εκτός από την αναζήτηση της αλήθειας, μετατρέπεται σε μια βαθιά βουτιά στα δικά τους θαμμένα μυστικά.

Όπως αποκαλύπτει ο σεναριογράφος Ντέιβιντ Κεπ, η βασική του έμπνευση δεν ήταν κάποιο κλασικό sci-fi φιλμ, αλλά το κατασκοπευτικό θρίλερ Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα του 1975.

Η ταινία αγγίζει με τόλμη το επιχείρημα του γιατί μια κυβέρνηση να κρατήσει κρυφή την επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό: η απάντηση κρύβεται στην κατοχή της ανώτερης τεχνολογίας

Η ταινία αγγίζει με τόλμη το επιχείρημα του γιατί μια κυβέρνηση να κρατήσει κρυφή την επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό: η απάντηση κρύβεται στην κατοχή της ανώτερης τεχνολογίας.

Ο Κόλιν Φερθ υποδύεται τον Νόα Σκάνλον, τον επικεφαλής μιας σκιώδους κυβερνητικής εταιρείας με το όνομα Wardex.

Η εταιρεία έχει στα χέρια της μια εξωγήινη συσκευή, γνωστή απλά ως H Συσκευή [Τhe Device], η οποία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει το μυαλό των άλλων, να προβάλλει ολογράμματα του εαυτού του και να παίρνει τον έλεγχο ξένων σωμάτων —ένα πανίσχυρο εργαλείο για την κατασκοπεία και τον πόλεμο.

Αν και ο Σκάνλον φαντάζει ως ο κακός της υπόθεσης, ο Κόλιν Φερθ δίνει μια άλλη διάσταση στον χαρακτήρα του, εξηγώντας ότι ο ήρωάς του κρύβει πολλά στρώματα πολυπλοκότητας.

Η επιθυμία του να προστατεύσει το μυστικό πηγάζει από την ειλικρινή του πίστη ότι ο κόσμος θα βυθιστεί στο απόλυτο χάος αν ορισμένες αλήθειες βγουν στο φως.

Είμαστε έτοιμοι για την Αποκάλυψη;

Το timing της ταινίας είναι τρομακτικά επίκαιρο, καθώς το θέμα των UFO συζητιέται πλέον ανοιχτά στην αμερικανική πολιτική σκηνή, από τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση κρατικών εγγράφων.

Το Disclosure Day τοποθετείται στο σήμερα, με φόντο μια φανταστική γεωπολιτική κρίση που απειλεί να πυροδοτήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο, καθρεφτίζοντας τις σύγχρονες ανησυχίες μας για την παραπληροφόρηση και την κατάχρηση της τεχνολογίας.

«Τα X-Files μας έμαθαν ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω. Αλλά τι συμβαίνει τελικά όταν τη βρούμε;»

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι μεγάλες αλήθειες για τη θέση μας στο σύμπαν προκαλούν πάντα κραδασμούς, από τον Τζορντάνο Μπρούνο, τον Ιταλό φιλόσοφο, μαθηματικός, ποιητής και αστρονόμος που κάηκε στην πυρά το 1600 ως αιρετικός επειδή ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν άλλοι κατοικημένοι κόσμοι, μέχρι τις κοινωνικές καταρρεύσεις που περιέγραψε ο Χ. Τζ. Γουέλς στον Πόλεμο των Κόσμων.

Όπως το έθεσε και ο ίδιος ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σχολιάζοντας το υπαρξιακό βάθος της νέας του ταινίας: «Τα X-Files μας έμαθαν ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω. Αλλά τι συμβαίνει τελικά όταν τη βρούμε;»

Αναζητώντας απαντήσεις από τα 70s

O Σπίλμπεργκ επιστρέφει στην αγαπημένη του από τη δεκαετία του ’70 θεματική του, αυτή της ύπαρξης εξωγήινων.

Η ταινία Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου (Close Encounters of the Third Kind, 1977) άλλωστε θεωρείται σήμερα ένα sci-fi υπόδειγμα για τον πολυεπίπεδο αλλά πάντα εμπορικό τρόπο του να φέρνει στην οθόνη κοσμικές αναζητήσεις.

Η σχεδόν μυστικιστική για τα δεδομένα του mainstream Χόλιγουντ δημιουργία του κατάφερε πολλά περισσότερα για το είδος της επιστημονικής φαντασίας που μέχρι τότε ήταν ένα ρίσκο για τα στούντιο.

Με τις Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου ο Σπίλμπεργκ επαναπροσδιόρισε ένα ολόκληρο genre αλλάζοντας με ρηξικέλευθη πειθώ τον τρόπο με τον οποίο τα στούντιο προσέγγιζαν το άγνωστο.

Η ταινία του Σπίλμπεργκ κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το Star Wars του Τζορτζ Λούκας. Οι δύο παραγωγές κατάφεραν να βγάλουν το είδος του sci-fi από το περιθώριο των low-budget παραγωγών, μετατρέποντάς το στον απόλυτο κυρίαρχο του παγκόσμιου box office.

Ο Σπίλμπεργκ κατάφερε να κάνει το αναπάντεχο. Να δείξει τους εξωγήινους όχι ως απειλή αλλά ως πηγή δέους, με μια σχεδόν αισιόδοξη, θρησκευτική προσέγγιση

Μέχρι το 1977, η επιστημονική φαντασία του Χόλιγουντ ήταν βαθιά επηρεασμένη από τον Ψυχρό Πόλεμο και την παράνοια των ’50s.

Οι εξωγήινοι στις ταινίες (με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το The Day the Earth Stood Still) ήταν σχεδόν πάντα μοχθηροί εισβολείς, τέρατα ή μια αλληγορία για την κομμουνιστική απειλή που ήθελε να καταστρέψει τη Γη -και βέβαια όταν το Χόλιγουντ μιλάει για Γη εννοεί τις ΗΠΑ.

Ο Σπίλμπεργκ έκανε μια ριζοσπαστική, ουμανιστική και κυριολεκτικά τολμηρή, στην κόψη του ξυραφιού, στροφή.

Στις Στενές Επαφές ο δημιουργός παρουσίασε την επαφή με το εξωγήινο στοιχείο όχι ως απειλή, αλλά ως μια πηγή πνευματικού δέους, παιδικού θαυμασμού και επιστημονικής περιέργειας.

Για πρώτη φορά, η άφιξη των ξένων πολιτισμών δεν αντιμετωπίστηκε με όπλα και πυραύλους, αλλά με μουσική και φως.

Αυτή η αισιόδοξη, σχεδόν θρησκευτική προσέγγιση της πρώτης επαφής άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα εξέλιξη του είδους, στρώνοντας το έδαφος για τον συγκινητικό Ε.Τ. ο Εξωγήινος, αλλά και τα πιο πρόσφατα Contact του Ρόμπερτ Ζεμέκις και Arrival του Ντενί Βιλνέβ.

Η ταινία άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη βιομηχανία λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την κορύφωσή της.

Η περίφημη σκηνή στο Devil’s Tower, όπου η ανθρωπότητα επικοινωνεί με το Μητρικό Σκάφος (Mothership), αποτελεί ένα μάθημα καθαρού κινηματογράφου.

Αντί για γλώσσα, η επικοινωνία ανάμεσα σε γήινους και εξωγήινους γίνεται μέσω των μαθηματικών, της μουσικής και των χρωμάτων. Η ιδέα πως η τέχνη και η επιστήμη είναι οι παγκόσμιες σταθερές του σύμπαντος, ήταν μια βαθιά φιλοσοφική τομή για mainstream ταινία

Ο Σπίλμπεργκ και ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς δημιούργησαν αυτό που ιστορικοί του κινηματογράφου ορίζουν ως «ίσως η πιο εμβληματική μουσική επινόηση στην ιστορία του σινεμά».

Αντί για γλώσσα, η επικοινωνία ανάμεσα σε γήινους και εξωγήινους γίνεται μέσω των μαθηματικών, της μουσικής και των χρωμάτων.

Η ιδέα τους, ότι η τέχνη και η επιστήμη είναι οι παγκόσμιες σταθερές του σύμπαντος, ήταν μια βαθιά φιλοσοφική τομή για mainstream ταινία.

Παράλληλα, σε μια εποχή πριν από την μάλλον καταστροφική έλευση των CGI που έγιναν επιδημία και slop, τα πρακτικά εφέ και οι φωτισμοί του Τράμπουλ, του ανθρώπου που είχε δουλέψει και στο 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος, δημιούργησαν μια απαράμιλλη αίσθηση κλίμακας.

Το Μητρικό Σκάφος, που έμοιαζε με μια τεράστια, φωτισμένη πόλη που ίπταται ανάποδα, έγινε το οπτικό σημείο αναφοράς για κάθε sci-fi παραγωγή που ακολούθησε.

Μια άλλη τεράστια προσφορά της ταινίας στη βιομηχανία ήταν η εισαγωγή του «καθημερινού ήρωα» σε εξωπραγματικές καταστάσεις, ένα στοιχείο που έγινε το σήμα κατατεθέν του Σπίλμπεργκ.

Ο Ρόι Νίρι που υποδύθηκε ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους με ταπεινότητα δεν είναι επιστήμονας, ούτε στρατιωτικός· είναι ένας απλός οικογενειάρχης, ένας εργάτης σε εταιρεία ηλεκτρισμού.

Η εμμονή του με το άγνωστο, η οποία αποξενώνει την οικογένειά του και τον οδηγεί στα όρια της τρέλας, έδωσε στην ταινία ένα απροσδόκητο ψυχολογικό και κοινωνικό βάθος.

Με τις Στενές Επαφές ο Σπίλμπεργκ δεν εστίασε στο υπερθέαμα -ήξερε πως αυτό ανήκε στον φίλο και συνάδελφο του Λούκας. Αντίθετα, ο ευφυής δημιουργός προσεδάφισε το απόλυτο μυστήριο της εξωγήινης ζωής στα προάστια της αμερικανικής καθημερινότητας, κάνοντας το sci-fi απόλυτα προσβάσιμο και συναισθηματικά άμεσο για το ευρύ κοινό.

Το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου απέδειξε στα μεγάλα αφεντικά του Χόλιγουντ ότι οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν χρειάζεται να είναι φτηνές ή αποκλειστικά προορισμένες για ένα niche κοινό εφήβων.

Μπορούσαν να είναι ώριμες, καλλιτεχνικά άρτιες, με εξαιρετικές ερμηνείες και, κυρίως, τεράστια κερδοφορία συνεχίζοντας με πιο εμπορικό πρόσημο τη φαινομενική επιτυχία του αξεπέραστου Κιούμπρικ στο βαθιά φιλοσοφικό 2001.

Η ταινία απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ (κερδίζοντας το Όσκαρ Φωτογραφίας ως αναγνώριση στον σπουδαίο Βίλμος Ζίγκμοντ) και καθιέρωσε τον όρο Στενή Επαφή Τρίτου Τύπου (δανεισμένο από την ορολογία του αστρονόμου Τζόζεφ Άλεν Χάινεκ) στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Μέχρι και σήμερα η ταινία θεωρείται ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου, «έξυπνου» sci-fi blockbuster.

Όλοι θέλουμε ένα σπίτι

Αυτή η ουμανιστική στροφή του Σπίλμπεργκ ολοκληρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα με τον Ε.Τ. ο Εξωγήινος του 1982.

Εδώ ο Σπίλμπεργκ πήρε το κοσμικό δέος των Στενών Επαφών και το διύλισε σε ένα άσπιλο λυρικό παραμύθι γεμάτο συναίσθημα.

Ο εξωγήινος αυτή τη φορά ήταν ένας τρομαγμένος, ευάλωτος ξένος που ζητούσε καταφύγιο σε ένα παιδικό δωμάτιο.

Με μια ιστορία που μίλησε στην καρδιά κάθε ηλικίας για τη φιλία, την απώλεια και την ανάγκη να ανήκεις κάπου, ο Σπίλμπεργκ δημιούργησε το απόλυτο κινηματογραφικό παραμύθι.

Η εικόνα του ποδηλάτου που πετάει με φόντο το φεγγάρι πέρασε στα χρονικά ως το πιο αγνό σύμβολο της μαγείας του σινεμά, επιβεβαιώνοντας πως το sci-fi genre μπορεί να κλείσει μέσα του την πιο βαθιά ανθρώπινη εμπειρία και την πανανθρώπινη, λυτρωτική ανάγκη, αυτή του ανήκειν.