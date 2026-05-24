Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Κανείς δεν πίστευε ότι το «Taxi Driver» θα σημείωνε επιτυχία – Ούτε καν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Culture Live 24 Μαΐου 2026, 20:50

Κανείς δεν πίστευε ότι το «Taxi Driver» θα σημείωνε επιτυχία – Ούτε καν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Το «Taxi Driver» κλείνει 50 χρόνια ζωής. Όμως, όταν κυκλοφόρησε, κανείς δεν περίμενε ότι θα μείνει στην ιστορία διαπαντός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Taxi Driver» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε κυκλοφόρησε το μακρινό 1976 και έκτοτε, δεν πέρασε στιγμή που να έφυγε από το κινηματογραφικό προσκήνιο (σε όσους δεν αρέσει διόλου η βία, δηλαδή όσοι εθελοτυφλείτε ελαφρώς, πιθανότατα να μην την είδατε ποτέ ή να την ξεχάσατε γρήγορα, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για αριστούργημα).

«Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις αν αυτό που κάνεις θα έχει αντίκτυπο», εξήγησε o Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Page Six σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε μαζί με τη συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Tribeca, Τζέιν Ρόζενθαλ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε «ότι δεν προσεγγίζει ποτέ με αυτό τον τρόπο [τα έργα στα οποία πρωταγωνιστεί]», ενώ πρόσθεσε ότι η επιτυχία «είναι πέρα από τον έλεγχό σου».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε»

Με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος υποδύεται έναν άνδρα ονόματι Τράβις Μπίκλ που εργάζεται ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη, η νεο-νουάρ ταινία ακολουθεί την εμμονική του προσπάθεια να σώσει την 12χρονη πόρνη Ίρις (Τζόντι Φόστερ).

Η κλασική πλέον ταινία απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτή για την Καλύτερη Ταινία.

Ωστόσο, τόσο ο σεναριογράφος Πολ Σρέιντερ όσο και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έλαβαν υποψηφιότητα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο και την Καλύτερη Σκηνοθεσία, ενώ το κορυφαίο βραβείο κατέκτησε τελικά το «Ρόκι».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε», δήλωσε ο Σρέιντερ σε πρόσφατη συνέντευξη στο Deadline, με αφορμή τον εορτασμό της 50ής επετείου της ταινίας. «Αν κοιτάξετε την κατηγορία του Πρωτότυπου Σεναρίου, ήταν πιθανώς το πιο πρωτότυπο σενάριο εκείνης της χρονιάς, αλλά ήταν απλά πολύ αμφιλεγόμενο».

Φωτογραφία: IMDb

Αποκάλυψε ότι, στην πραγματικότητα, η Columbia Pictures «πιάστηκε εξ απροόπτου όταν η ταινία άρχισε να σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία».

Η ταινία Taxi Driver, που κυκλοφόρησε το 1976, γνώρισε τεράστια κριτική και εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

«Ήταν ένα από εκείνα τα σενάρια που κυκλοφορούσαν και για τα οποία όλοι έλεγαν ότι κάποιος άλλος θα έπρεπε να το κάνει», πρόσθεσε ο Σρέιντερ, «αλλά όχι εμείς».

Θυμάμαι που το είπα αυτό πριν από χρόνια στον Μάρτι, όταν δεν κέρδισε Όσκαρ», συνέχισε ο Σρέιντερ. «Του είπα: “Μάρτι, αν η προτεραιότητά σου είναι να κερδίσεις Όσκαρ, πρέπει να θέσεις γαμημέν@ς προταιρεότητες. [Πάντως] το πόσο χαμηλά πρέπει να πέσεις για να δώσεις προτεραιότητα σε αυτό το βραβείο, δεν αξίζει τον κόπο’».

*Με πληροφορίες από: Page Six | The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: © 1976 – Columbia/TriStar | IMDb

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Παγίδα 24.05.26

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Ύμνος Παγκοσμίου Κυπέλλου 24.05.26

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή - Ιστορική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Μαίρη Αδαμοπούλου
Γιατί ο Ράμι Μάλεκ δεν έπαιξε στο «The Man I Love»;
Προβληματικό; 23.05.26

Ο λόγος που ο Ράμι Μάλεκ δίστασε να πρωταγωνιστήσει στο γκέι δράμα «The Man I Love»

Ο Ράμι Μάλεκ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ήταν σκεπτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Τζίμι — έναν καλλιτέχνη που παλεύει με το AIDS, όπως ακριβώς και ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Μαϊου 2026
