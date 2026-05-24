Κανείς δεν πίστευε ότι το «Taxi Driver» θα σημείωνε επιτυχία – Ούτε καν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Το «Taxi Driver» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε κυκλοφόρησε το μακρινό 1976 και έκτοτε, δεν πέρασε στιγμή που να έφυγε από το κινηματογραφικό προσκήνιο (σε όσους δεν αρέσει διόλου η βία, δηλαδή όσοι εθελοτυφλείτε ελαφρώς, πιθανότατα να μην την είδατε ποτέ ή να την ξεχάσατε γρήγορα, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για αριστούργημα).

«Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις αν αυτό που κάνεις θα έχει αντίκτυπο», εξήγησε o Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Page Six σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε μαζί με τη συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Tribeca, Τζέιν Ρόζενθαλ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε «ότι δεν προσεγγίζει ποτέ με αυτό τον τρόπο [τα έργα στα οποία πρωταγωνιστεί]», ενώ πρόσθεσε ότι η επιτυχία «είναι πέρα από τον έλεγχό σου».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε»

Με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος υποδύεται έναν άνδρα ονόματι Τράβις Μπίκλ που εργάζεται ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη, η νεο-νουάρ ταινία ακολουθεί την εμμονική του προσπάθεια να σώσει την 12χρονη πόρνη Ίρις (Τζόντι Φόστερ).

Η κλασική πλέον ταινία απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτή για την Καλύτερη Ταινία.

Ωστόσο, τόσο ο σεναριογράφος Πολ Σρέιντερ όσο και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έλαβαν υποψηφιότητα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο και την Καλύτερη Σκηνοθεσία, ενώ το κορυφαίο βραβείο κατέκτησε τελικά το «Ρόκι».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε», δήλωσε ο Σρέιντερ σε πρόσφατη συνέντευξη στο Deadline, με αφορμή τον εορτασμό της 50ής επετείου της ταινίας. «Αν κοιτάξετε την κατηγορία του Πρωτότυπου Σεναρίου, ήταν πιθανώς το πιο πρωτότυπο σενάριο εκείνης της χρονιάς, αλλά ήταν απλά πολύ αμφιλεγόμενο».

Αποκάλυψε ότι, στην πραγματικότητα, η Columbia Pictures «πιάστηκε εξ απροόπτου όταν η ταινία άρχισε να σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία».

Η ταινία Taxi Driver, που κυκλοφόρησε το 1976, γνώρισε τεράστια κριτική και εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

«Ήταν ένα από εκείνα τα σενάρια που κυκλοφορούσαν και για τα οποία όλοι έλεγαν ότι κάποιος άλλος θα έπρεπε να το κάνει», πρόσθεσε ο Σρέιντερ, «αλλά όχι εμείς».

Θυμάμαι που το είπα αυτό πριν από χρόνια στον Μάρτι, όταν δεν κέρδισε Όσκαρ», συνέχισε ο Σρέιντερ. «Του είπα: “Μάρτι, αν η προτεραιότητά σου είναι να κερδίσεις Όσκαρ, πρέπει να θέσεις γαμημέν@ς προταιρεότητες. [Πάντως] το πόσο χαμηλά πρέπει να πέσεις για να δώσεις προτεραιότητα σε αυτό το βραβείο, δεν αξίζει τον κόπο’».

*Με πληροφορίες από: Page Six | The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: © 1976 – Columbia/TriStar | IMDb