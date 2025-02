«You talkin’ to me?»: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από την εμβληματική σκηνή του «Taxi Driver»

«Μιλάς σε μένα;» ακούγεται να λέει ο Τράβις Μπικλ κοιτώντας τον εαυτό του στον καθρέφτη, προτού συνεχίσει με πιο επιθετικό ύφος «You talkin’ to me? Well, I’m the only one here. Who the f–k do you think you’re talking to?». Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδύθηκε με μοναδικό και τρομακτικό τρόπο τον προβληματικό πρώην πεζοναύτη και νυν οδηγό ταξί στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στην αριστουργηματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Taxi Driver» το μακρινό 1976.

Περίπου 50 χρόνια μετά και η σκηνή με τον μονόλογο του Τράβις Μπικλ μπροστά στον καθρέφτη, τραβώντας το όπλο του παίρνοντας εκείνο το ύφος του ανθρώπου που «ξέρει τι κάνει», συνεχίζει να συγκλονίζει. Και τώρα, ο 81χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να μας δώσει όλη την εικόνα πίσω από εκείνο το γύρισμα.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης σκηνής βασίστηκε στον αυτοσχεδιασμό της στιγμής.

«Μερικές από τις καλύτερες στιγμές, αλλά όχι κάθε φορά, στον χώρο μας είναι ο αυτοσχεδιαμός» είπε κατά την διάρκεια της εκπομπής Live with Kelly and Mark. «Θυμάμαι ήταν κάτι γραμμένο στο σενάριο, αλλά δεν ήταν όλη η σκηνή. Ο Μάρτι είχε πει παλιότερα ότι όλη η σκηνή ήταν θέμα αυτοσχεδιασμού. Εγώ δεν θυμάμαι πολύ καλά, ίσως εκείνος το θυμάται καλύτερα» συμπλήρωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός.

«Φαινόταν σωστό εκείνη την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αυτό είναι το ωραίο με τον αυτσχεδιασμό» τόνισε, προτού πλέξει το εγκώμιο του Μάρτιν Σκορσέζε: «Αυτό είναι το ωραίο όταν δουλεύεις μαζί του. Σε αφήνει να πας από εδώ, από εκεί, να ακολουθήσεις τη σκηνή και την ιστορία της ταινίας, όπως σου βγαίνει».

Μάλιστα, για τον ρόλο του ως Τράβις Μπικλ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου – τελικά έχασε από τον Πίτερ Φιντς για την ταινία «Network».